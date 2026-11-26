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1. במשחק הווידאו GTA-6, איך נקרא מטבע הקריפטו הבדיוני?

2. רוברט פטינסון נבחר לגלם את ג'יימס בונד הבא, כמה שחקנים לפניו גילמו את בונד בסדרת הסרטים הרשמית?

3. ומי מהם שיחק במספר הרב ביותר של סרטי ג'יימס בונד?

4. מהו תאריך הלידה של כוכב סדרת האנימציה בוב ספוג?

5. איזה שיר זכה לתשומת לב מחודשת בשבוע שעבר בעקבות השימוש בו בתחרות הגרנד פרי הרוסי בהחלקה אמנותית על הקרח?

6. מה פירוש השם צ'רנוביל באוקראינית?

7. מיהו גיבור הספר "ינקי מקונטיקט בחצר המלך ארתור" של מארק טוויין?

8. לפי דירוג המיליארדרים של פורבס לשנת 2026, מי האישה שהונה מוערך בשווי הגבוה ביותר בעולם?

9. באיזה צד של תא הטייס יושב הקברניט?

10. מי הקבוצה המקצוענית האחרונה שבה שיחק רונאלדיניו לפני פרישתו?

11. מתי שימשה לראשונה מצודת מגדל דוד בירושלים כמרחב אזרחי הפתוח לציבור במקום מעוז צבאי?

12. מהי פִילוֹשמיות?

13. בסרט "מיניונים ומפלצות", איזה במאי מפורסם מופיע (בתפקיד קמע), כשהוא לכוד בארון תצוגה במוזיאון קולנוע?

14. ועל איזה במאי מפורסם שרות הזמרות נועה קירל ונסרין קדרי?

15. מה מקור הביטוי אם אין אני לי מי לי?