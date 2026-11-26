אישי: בן 38, רווק, גר בהרצליה

מקצועי: מייסד הוצאת ניב ומייסד ומנכ"ל Spines, פלטפורמת AI להוצאת ספרים

ילדות ומשפחה: גדלתי בבאר שבע במשפחה סובייטית טיפוסית, עם דגש על הישגים. אבי היה אזרח עובד צה"ל, טכנאי קירור במשך 43 שנה. אמי הייתה סייעת של רופא שיניים, ובפנסיה גילתה שהיא ציירת. יש לי שתי אחיות. הצעירה היא היום ה־VP Operations בחברה שלי ספיינס. אנחנו עובדים ביחד כבר 13 שנה.

● מנכ"לית חברת הגיוס: "אם תיכנסו לתחומים האלה - תהיו שווים יותר כסף"

● "עבדתי שבע שנים עם אדם נוימן. הם עשו לו עוול בסדרה על WeWork"

אמן צעיר: הייתי ילד מופנם. התעסקתי במוזיקה ובהמשך התמקדתי בכתיבה. לא הייתי תולעת ספרים, אהבתי יותר ליצור בעצמי ספרים ולצייר. החלום שלי היה בכלל להיות אסטרונאוט.

נער במדים: להורים היה חשוב שאלך לבית ספר טוב, והאופציה היחידה בבאר שבע הייתה הטכני של חיל האוויר. לבשתי מדים מכיתה ט', מסדרי בוקר, נעליים מצוחצחות. לא אהבתי את המסגרת, אבל עשיתי חמש יחידות פיזיקה ומתמטיקה ועשר יחידות חשמל. בסוף, קיבלתי מכתב ממשרד החינוך שסיימתי בגרויות במקום הרביעי בבאר שבע.

צבא: בזמנו היה קשה להגיע מהפריפריה ליחידות כמו 8200. בזכות הלימודים בטכני הגעתי לתפקיד הנדסאי אלקטרוניקה בחיל האוויר ותיקנתי כרטיסים אלקטרוניים של מטוסי F-15 ו־F-16. אני אדם שרואה בעיה ומיד מחפש איך לפתור אותה, אבל נתקלתי במערכת שלא באמת רצתה להשתנות.

מתסכול ליזמות: בשירות הצבאי כתבתי מותחן פסיכולוגי בשם "רעם אילם". בהמשך הוצאתי אותו לאור והשקעתי בזה כמעט 40 אלף שקל. ההוצאה התעקשה להדפיס 2,000 עותקים, אבל הספר מכר רק כ־400 וקראו לי לקחת את השאר או שהם גורסים אותם. שם נולד בי כעס. הבנתי שתעשיית ההוצאה לאור זקוקה בדחיפות לעדכון גרסה - וזה מה שהניע אותי להקים את ספרי ניב.

ספרי ניב: השלמתי תואר ראשון בהנדסת חשמל באוניברסיטת בן־גוריון והתחלתי תואר שני בהתמחות בתכנון שבבים. במקביל הקמתי את ההוצאה לאור בדירת סטודנטים בבאר שבע. באיזשהו שלב הפסקתי להגיע ללימודים. מה שהתחיל מאופרציה של אדם אחד הפך לעסק שמעסיק כ־70 איש ועוד כ־250 פרילנסרים ומוציא 1,200 כותרים בשנה.

לא מנכ"ל: ספרי ניב הפכה לעסק רווחי ויכולתי לא לעבוד יותר, אבל היו לי עוד אספירציות גדולות. בשבע השנים האחרונות אני לא מנהל את ההוצאה. מחליף אותי ניר עידו, שהוציא אצלנו רבי־מכר, הפך לחבר והצטרף לעסק.

חלום חדש: ב־2019 איש העסקים דן פניה שאל אותי בסדנה: 'איך אתה יכול להשפיע על מיליארד בני אדם?'. בהתחלה רציתי להקים סניפים של ספרי ניב ברחבי העולם, אבל בשלהי 2020 קראתי מאמר על GPT-2 ונפל לי האסימון: בשביל להוציא יותר ספרים אני לא צריך להעסיק יותר אנשים, אפשר להשתמש בתהליכים אוטומטיים.

Spines: ב־2021 יצרנו בספרי ניב פרויקט צד בשם BooXAI והוכחנו שאפשר להוציא ספר בתוך כמה שבועות במקום 18-12 חודשים. הפרויקט הפך ל־Spines, חברה שהקמתי עם ניר קנר, לב דוד, ניב עבדת וניר עידו.

בנינו מערכת הפעלה מבוססת AI הממוקדת בסופרים. הסופר מעלה כתב יד לפלטפורמה וסוכני AI מתמחים יכולים לבצע כמעט את כל תהליך ההוצאה לאור: עריכה, הגהה, עימוד, עיצוב כריכה, תרגום, יצירת ספרי שמע, הפצה, ניהול קהילה ושיווק. ספר שנכתב עם AI לא נוציא, כי באנו לעודד יצירה אנושית.

86 מיליון דולר: אחרי שגייסנו מיליון דולר מאנג'לים, שאלתי את מייקל אייזנברג איך היה תהליך ההוצאה לאור של ספרו. הוא אמר: "נורא". אמרתי לו: זה בדיוק מה שבאנו לפתור, והוא השקיע בנו דרך קרן אלף. אייזנברג אמר שסופר אמריקאי שעבד שנתיים על ספר לא ירצה לוגו עם AI בגב, אז שינינו את השם לספיינס (שדרות ספרים באנגלית - ש"ס). בהמשך הוביל משקיע ההון סיכון אורן זאב שני סבבי גיוס: הראשון של 16 מיליון דולר והשני של 29 מיליון דולר בהון ו־35 מיליון דולר בחוב. בסך הכול גייסנו 86 מיליון דולר.

השוק האמריקאי: אנחנו מתמקדים בשוק האמריקאי. בארה"ב יוצאים לאור 2 וחצי מיליון ספרים חדשים כל שנה, לעומת 7,000 בישראל. 8,000 סופרים אמריקאים כבר הוציאו ספרים באמצעות הפלטפורמה וכ־400 מצטרפים אליה מדי חודש. החברה מעסיקה 350 עובדים, מהם 90 בישראל, וצמחה ב־400% בשנה האחרונה.

הקול של אבא: כשנכנסתי לעסקי הספרים אבא אמר לי: "יום אחד תפסיק עם השטויות שלך ותחזור להנדסה". כשהגיע לבקר במשרד החדש שלי, אחרי שעברתי מ־30 מ"ר ל־700, הוא הבין שבניתי משהו גדול ושאני לא חוזר להיות מהנדס. היום הוריי גאים בי.