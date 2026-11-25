עדכונים שוטפים

11:39 - דובר צבא איראן: "המוכנות של הצבא גדלה בהשוואה לעבר וכיום, בהתאם להנחיות המפקד הכללי של הצבא, מופעלים פיקוח וניטור מוגברים במצר הורמוז. עם הכנסת מערכות חדשות, אופטימיזציה של מערכות קיימות וחיזוק יחידות הלחימה של צבא איראן - רמת הניטור של מצר הורמוז שופרה ומגמה זו נמשכת בעוצמה"

10:42 - צה"ל מבטל את רידוד הכוחות ביישובים בעוטף עזה

צה"ל מבטל את רידוד הכוחות ביישובים בעוטף עזה הנמצאים בטווח של עד 4 ק"מ מגבול הרצועה - כך אנו מפרסמים לראשונה הבוקר (ד'). ההחלטה התקבלה בעקבות חשיפת N12 והביקורת הנרחבת שעוררה הכוונה לצמצם פעם נוספת את כיתות הכוננות באזור.

המשמעות המעשית של המהלך הייתה צמצום כיתות הכוננות למספר חד-ספרתי של חברים בחלק מהיישובים - צעד שהיה מחייב אותם לוותר על משימות ביטחוניות משמעותיות שהוגדרו להם. לקריאת הכתבה.

09:51 - בצה"ל מאשרים: חיסלנו את ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בצפון הרצועה, שהיה אמור להחליף את ראש ביטחון הפנים שחוסל אתמול בצוהריים

07:02 - טראמפ על הפלת המשטר באיראן: "זה כנראה אפשרי, מעולם זו לא הייתה מטרה בעיניי"

בראיון שהתרחש בחדר הסגלגל אמר נשיא ארה"ב כי עצירת המלחמה באיראן בשלב הנוכחי עלולה להפוך את ההישגים הצבאיים של ארה"ב להפסד. "הם ייקחו ניצחון מוחלט ויהפכו אותו להפסד", אמר בהתייחסו לדמוקרטים.

טראמפ חזר שוב על טענתו כי הצי וחיל האוויר של איראן הושמדו, מערכות ההגנה האווירית שלה נפגעו, ומנהיגיה חוסלו. "אני לא יודע איך הם יכולים לעשות את זה מבחינה פוליטית, כי יש לנו ניצחון. אנחנו יכולים להביא את המלחמה הזאת לסיומה בכל רגע שנרצה", הוסיף טראמפ.

כשנשאל אם חלון הזמן שבו הוא יכול להורות על תקיפות הולך ומצטמצם לקראת כניסת הקונגרס החדש לתפקיד בינואר, השיב טראמפ: "קשה לי להאמין שהם ייקחו ניצחון ויהפכו אותו להפסד, כי זה מה שיקרה. כן, אבל עד סוף ינואר פחות או יותר, אנחנו ממומנים". לקריאת הכתבה.



00:39 - כ-90 ראשי נפץ גרעיניים ושדרוג מערכות הנשק: המחקר החדש על יכולות הגרעין של ישראל

ישראל מחזיקה על פי ההערכות בכ-90 ראשי נפץ גרעיניים וממשיכה להשקיע בשדרוג מערכות הנשק והתשתיות הקשורות ליכולותיה הגרעיניות - כך עולה ממחקר שפורסם ב-10 בנובמבר בכתב-העת "Bulletin of the Atomic Scientists". את המחקר ערכו הנס קריסטנסן ומקנזי נייט-בויל, חוקרים בפרויקט המידע הגרעיני של הפדרציה של המדענים האמריקאים (FAS).

למרות ההערכה שלפיה מספר ראשי הנפץ הגרעיניים של ישראל לא השתנה בחמש השנים האחרונות, החוקרים מצביעים על התפתחויות משמעותיות בכמה תחומים, ובהם עבודות בנייה במרכז למחקר גרעיני בדימונה, התחדשות מערך מטוסי הקרב של חיל האוויר ורכש צוללות מתקדמות מגרמניה. לקריאת הכתבה.

10:02 - משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי אוניית מכולות נעצרה לאחר שפגעה במוקש בעת שהפליגה בנתיב "בלתי מורשה" סמוך למצר הורמוז - כך על פי סוכנות הידיעות הממלכתית האיראנית IRNA

פורסם לראשונה ב-N12