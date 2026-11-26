עדכונים שוטפים

10:15 - "הזדהה עם דאעש, עקב אחר לוחם מג"ב מהיישוב שלו - ותכנן לרצוח אותו": אישום חמור נגד תושב הצפון

אחמד מנסור, תושב כאוכב אבו אל־היג'א בן 23, מואשם שעקב אחר הלוחם וביצע לפחות עשר תצפיות כדי ללמוד את שגרת יומו. בסוף החליט שלא לבצע את הפיגוע כי לא מצא דרך להימלט מהמקום לאחריו. לפי אישום נוסף, מנסור תכנן לבצע פיגוע נגד חיילי צה"ל בתחנת אוטובוס בצומת מנוף

07:58 - דיווחים בעזה: הבכיר בחמאס שהותקף הלילה - מחזיק תיק הכספים; בישראל מעריכים שחוסל

06:32 - הזעם באיראן על המשטר גובר: "שעות בלי חשמל"

"מעצמת על, כבר שעות שאין לנו חשמל", אומר תושב העיר רשת שבצפון איראן, כשהוא מכוון את המצלמה אל הרחוב החשוך. בדרום המדינה, בעיר ג'הרום שבמחוז פארס, תושב אחר מצלם את מה שקנה בחצי מיליון תומאן: כמה קילוגרמים של בצל. את התודה הצינית הוא שומר לנשיא מסעוד פזשכיאן.

אלו רק חלק מדוגמאות של תיעודים שפרסמה האופוזיציה האיראנית בימים האחרונים, שבהם אזרחים מראים מה קורה כשהחשמל נופל והכסף מאבד מערכו. אחרים מספרים מה קורה כשכוחות של המשטר מגיעים לבית הספר של הבנות או לתחנת המטרו בדרך הביתה. לכתבה המלאה

04:21 - מקור פלסטיני לאל-ג'זירה: לפחות שני הרוגים כתוצאה מהתקיפה הישראלית בדיר אל-בלח

04:12 - הפלסטינים מדווחים על נפגעים בתקיפה על דירת מגורים בדיר אל-בלח שבמרכז הרצועה

04:02 - צה"ל ושב"כ בהודעה משותפת: תקפנו בעזה "מחבל בכיר" בחמאס

23:54 - סוריה: שני אנשי כוחות ביטחון פנים נהרגו ו-5 נוספים נפצעו במתקפה של דאעש

סוריה: שני אנשי כוחות ביטחון פנים נהרגו ו-5 נוספים נפצעו במתקפה של דאעש בעיר אל-חסכה שבצפון-מזרח סוריה, כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית הסורית. כוחות ביטחון הפנים של המדינה מסרו בהודעה כי 4 המחבלים שביצעו את המתקפה נהרגו - שניים בחילופי אש עם כוחות הביטחון ושניים בהתאבדות

23:18 - שליחו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, דחק ברה"מ נתניהו בשיחת טלפון לעמוד בהתחייבויות שנתן לדונלד טראמפ ליישם את תוכנית השלום בעזה, כך לפי 3 מקורות המעורים בפרטי השיחה בין השניים

19:27 - הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי חימוש שנורה על ידי החות'ים בתימן פגע בנמל ג'אזאן שבסעודיה וגרם לנזק קל, ללא אזרחים שנפגעו

19:17 - העיתון האיטלקי "קוריירה דלה סרה" מדווח כי ספינת מטען איראנית בשם אלוואן, שככל הנראה הצליחה לפרוץ את המצור הימי האמריקאי במצר הורמוז, הותקפה גם היא בנמל בנגאזי בלוב, במקביל לתקיפות האוקראיניות נגד שתי ספינות רוסיות

בניגוד לספינות הרוסיות שהותקפו בכלי שיט בלתי מאוישים, הספינה האיראנית הותקפה באמצעות כטב"ם. על פי הדיווח, הספינה נשאה רכיבים אלקטרוניים מתוצרת סין והודו המיועדים ללוחמת כטב"מים, שנרכשו בידי הגנרל ח'ליפה חפתר, השולט במזרח לוב.