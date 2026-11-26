החברה הביטחונית סמארט שוטר , בניהולה של מיכל מור, פרסמה את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השלישי והדהימה את השוק. המניה מזנקת ביותר מ־30% בבורסה, אחרי תקופה ארוכה של ירידות חדות. סמארט שוטר, שהוקמה בשנת 2011 והפכה לציבורית במרץ האחרון, עוסקת בפיתוח, ייצור ומכירה של מערכות בקרת אש אלקטרו-אופטיות, המשפרות את דיוק הירי ואת שיעורי הפגיעה במטרות, ובהן רחפנים.

הדוחות חשפו זינוק חד בכל מדדי הרווח ברבעון. ההכנסות הסתכמו ב־17.7 מיליון דולר - קפיצה של 119% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי עמד על 6.2 מיליון דולר, לעומת 554 אלף דולר בלבד ברבעון המקביל. למעשה, הרווח הרבעוני גבוה יותר מהרווח הנקי שרשמה החברה בכל שנת 2025. גם שיעור הרווח הגולמי טיפס מ־48% ברבעון המקביל ל־59% מההכנסות ברבעון הנוכחי.

התרומה הגדולה ביותר הגיעה מהשוק האמריקאי. בסוף ספטמבר, זכתה החברה הבת האמריקאית של סמארט שוטר בחוזה מסגרת כספק יחיד מול משרד המלחמה האמריקאי, בהיקף של עד 150 מיליון דולר לתקופה של שלוש שנים. עם פרסום החוזה, המניה קפצה בחדות, אך בתוך שבועות אחדים כבר הספיקה למחוק את אותה עלייה.

בשוק העריכו כי מדובר למעשה במעין הסכם שמלמד על פוטנציאל תאורטי ולא בהכרח יתורגם להזמנות בפועל, אלא שאז בדוחות הכספיים נחשף כי כבר התקבלה הזמנה מחייבת ראשונה במסגרת ההסכם. בשיחת המשקיעים, אמרה המנכ"לית מור: "ההסכם נבנה מתוך צרכים שנאספו מהשטח והוא תורגם למסגרת כוללת שאמורה להקל על הלקוחות להזמין בצורה שדורשת פחות שלבי אישור... אנחנו צופים שהם יממשו את זה (את מסגרת ה־150 מיליון דולר) ככל שניכנס לתוך 2027. יש גם עוד דרכים שהם יודעים להזמין בהן, אז אנחנו לא צופים שבהכרח זה יגיע רק משם, אבל זה בהחלט עוזר להם".

חוזה המסגרת אינו נכלל בנתוני צבר ההזמנות בדוחות. מהבחינה הזאת צבר ההזמנות של סמארט שוטר הסתכם בסוף ספטמבר בכ-41.4 מיליון דולר, עלייה של כ-10% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אך ירידה של כ-10 מיליון דולר לעומת סוף הרבעון השני של השנה.

בחברה מסבירים כי הירידה בצבר נובעת משילוב של האצת קצב הייצור והאספקה ללקוחות, לצד ירידה בהיקף הכספי של ההתקשרויות החדשות. אלו הסתכמו ברבעון בכ-7.7 מיליון דולר, לעומת 17.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עם זאת, מתחילת השנה, חתמה החברה על חוזים מחייבים חדשים בהיקף של 50.7 מיליון דולר, עלייה של 39% ביחס לתקופה המקבילה.

"כמובן שזה משפיע מיידית אם אתה מספק יותר מהר", הסבירה מור. "אבל אנחנו רואים בזה הזדמנות ללקוחות שרכשו כמויות גדולות לקבל אותן קודם כול. צריך לזכור שמי שהזמין אותן רק עכשיו מקבל אותן, לפני שהוא יעשה עוד הזמנות נוספות... ברמה השנייה, הזמנות שנכנסות מלקוחות חדשים או עבור מוצרים חדשים, כמו שהסברתי עכשיו, זה משהו שאתה יכול לקבל את אותו מספר הזמנות, אבל הסכום שלהן הוא שונה, כי הוא בשלב אחר בתהליך. ואנחנו עדיין רואים בזה דבר נהדר, כי זה בדיוק הזרעים להזמנות נוספות וגדלות בשנים הקרובות. ואנחנו צופים כמובן להכנסות מחוזה ה-IDIQ (הסכם המסגרת) בעתיד הקרוב. זה מה שאני יכולה להגיד".

"תמחור מצחיק"

מנוע הצמיחה המרכזי של סמארט שוטר הוא השוק האמריקאי, שהיה אחראי לכ-64% מהכנסותיה ברבעון השלישי, בעוד שאירופה הייתה אחראית לכ-27% מההכנסות וישראל לכ-3% בלבד.

על רקע התוצאות, צבר ההזמנות הקיים והזמנות נוספות שהתקבלו עד למועד פרסום הדוחות, מעריכה כעת הנהלת החברה כי הכנסותיה בשנת 2026 יסתכמו ב-52-54 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת להכנסות של לפחות 50 מיליון דולר. מדובר בצמיחה שנתית צפויה של כ-41%-47%.

ובכל זאת, גם אחרי העלייה היומית במניה, בשוק יש מי שמעריכים שסמארט שוטר נסחרת בחסר. אוראל לוי, מייסד קרן הגידור ANEK Capital, אומר: "החברה נסחרת גם עכשיו במכפיל חד-ספרתי ל-2027 בנטרול המזומן, השוק סוחר את החברה כאילו היא פושטת רגל בעוד כמה שנים. אם חברה צומחת ב־50% ונסחרת במכפיל כזה זה אומר או שהשוק לא מאמין שהרווח שלה מייצג, או שהוא חושב שעוד כמה שנים היא לא תהיה קיימת. זה תמחור מצחיק, גם אחרי העליות".

"אני חושב שמה שקורה פה זה שהשוק לא מבין את האיכות של הרווחים האלה ולכן מפקפק בוודאות שלהם קדימה", הוסיף לוי. "סמארט שוטר, בניגוד להרבה חברות ביטחוניות אחרות, הציבה לעצמה רף מחמיר לדיווח מיידי על עסקה. וכך, בניגוד לשאר החברות הביטחוניות, השוק לא נחשף כמעט לעסקאות והזמנות שהיא מקבלת במהלך הרבעון, אלא רק בסופו עם הדוחות הכספיים. גם לגבי הירידה מרבעון לרבעון בצבר, לרוב בחברות כאלה רבעון 3 הוא יחסית חלש, ומצטברות הזמנות ברבעון 4".