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סקר מחירים או עסקה? המחיר שתשלם חברה על הזמנה שנסגרה בטלפון הפסיקה בקצרה: בית משפט השלום קבע כי חברת אנרגיה סולארית תשלם 250 אלף שקל על הזמנת פרופילים שלא נחתמה ונערכה בעל פה. בית משפט השלום בפתח תקווה פסק השבוע במחלוקת בין בית מסחר למוצרי מתכת, "א.פלדות (2018)", לבין חברה העוסקת בהקמת מערכות סולאריות לגגות מבנים "ב.ד.ט.ח. אנרגיה סולארית" בשאלה - האם נכרת חוזה מחייב בשיחת טלפון או שהיה מדובר בבקשה לקבלת הצעת מחיר במסגרת סקר מחירים שערכה חברת האנרגיה. חברת מוצרי המתכת טענה כי בשנת 2022 פנה אליה בעלי חברת האנרגיה לרכוש פרופילים בייצור מיוחד וכי בשיחת טלפון סוכם המחיר ותנאי התשלום. נטען כי לאור היכרות עסקית קודמת ויחסי אמון, המוכרת לא הקפידה על חתימה על הזמנה. לאחר שהפרופילים הגיעו, חברת האנרגיה ביקשה לדחות את האיסוף והתשלום ולא התכחשה להזמנה. לאחר שעמדה בסירובה לקבל את העסקה וכדי להקטין את הנזק, חברת מוצרי המתכת מכרה את הסחורה במחיר נמוך וטענה כי היא זכאית ל־ 317 אלף שקלים שהפסידה. חברת האנרגיה טענה בתגובה לתביעה כי לא נכרת חוזה, ההצעה לא נחתמה והוצג מסמך פנימי שמעולם לא אושר. השופטת עדנה יוסף־קוזין קיבלה את התביעה השבוע וקבעה כי בוצעה הזמנה לרכישת הפרופילים שלא שולמה. היא הסתמכה על הודעות, שבהן לא התכחש הרוכש להזמנה. נקבע כי התנהגות הצדדים בזמן אמת קובעת את תוקף העסקה והעובדה שהרוכש ביקש לדחות את האיסוף ולא הכחיש את עצם קיומה של ההזמנה בהודעות, שימשה כהוכחה מכרעת לכך שהעסקה אכן יצאה לפועל. נקבע כי חברת האנרגיה נהגה לרכוש מהתובעת גם מבלי לחתום על אישור הזמנה. בית המשפט הסתמך על נוהג עסקי קודם - כאשר קיימים יחסי אמון והיסטוריה של עסקאות קודמות שבוצעו ללא חתימה פורמלית, צד לעסקה לא יוכל להשתמש בהיעדר חתימה כתירוץ לביטול בדיעבד. "אין בטענה להיעדר חתימת הנתבעת על אישור ההזמנה, אלא ניסיון לחמוק בדיעבד מהתשלום", קבעה השופטת. הנתבעת חויבה לשלם 225 אלף שקל מתוך 316 אלף שקל שנתבעו ועוד 25 אלף שקל שכר טרחת עו"ד. מטעם ב.ד.ט.ח נמסר באמצעות עו"ד שי שמש: "החברה דוחה את פסק הדין, שלעמדתנו נפלו בו טעויות עובדתיות ומשפטיות מהותיות. בכוונתנו להגיש ערעור". משמעות הפסיקה: התנהגות הצדדים והודעות המשך מעידות על עסקה מחייבת. גם לנוהג עסקי קודם יש משמעות בהכרעה כאשר יש היסטוריית עסקאות ללא חתימה. מספר תיק: 73664-01-23 קראו עוד

כונס הנכסים לא סיפר לקונה שהרכב פגום. רשמת הוצל"פ ביטלה את המכירה הפסיקה בקצרה: רשמת הוצל"פ ביטלה מכירת רכב בהליך כינוס נכסים לאחר שהתגלה לקונה כי הרכב הרוס והכונס נמנע מלספר למשתתפים בהליך המכרזי. אדם שקנה רכב של היצרנית צ'רי במסגרת הליך כינוס נכסים פנה לרשמת הוצאה לפועל בבקשה לבטל את העסקה. הוא טען כי לאחר שקיבל את החזקה ברכב, התגלו בו פגמים משמעותיים שלא הובאו לידיעתו לפני ההליך. הרכב לא הניע בעת קבלתו והוא נאלץ לגרור אותו למוסך. בבדיקה התגלה כי מנוע הרכב הוחלף ונקבעה לו ירידת ערך. כונס הנכסים התנגד וטען שהרכב נמכר בהליך, שבו הרכב נמכר כפי שהוא ולא היה בידיו מלוא המידע באשר למצבו המכני מעבר למידע שניתן להתרשם ממנו באופן גלוי. רשמת ההוצאה לפועל בחיפה שירלי גדעון הורתה השבוע על ביטול מכירת הרכב וקבעה כי הפגם נעוץ בהסתרת מידע מהותי, שהיה ידוע לכונס ולא הובא לידי המשתתפים בהליך המכרזי שניהל למכירת הרכב. נקבע כי ככלל, כונס נכסים אינו נדרש להעמיד את הנכס למכירה כשהוא תקין ואין לו אחריות לפגם. עם זאת, מכירה במסגרת כינוס נכסים לא פוטרת את הכונס מחובת גילוי מידע מהותי המצוי ברשותו. במקרה הנוכחי, כבר במסגרת בקשת מינוי כונס הנכסים צוין כי מנוע הרכב נהרס ונדרש תיקונו. אפילו בהחלטת המינוי צוין במפורש כי מנוע הרכב הרוס ונקבע כי על הכונס לעדכן את המשתתפים בהתמחרות במידע. גם בתעודת האחסנה של הרכב נרשם כי הרכב אינו מניע. למרות שהמידע היה בידיעתו של של הכונס, הוא לא הביא את המידע לידיעת המשתתפים במכרז לרכישת הרכב. בכך נפגעה חובת הגילוי המוטלת עליו ביחס למידע מהותי שהיה בידיו. "המידע בדבר מצבו של מנוע ברכב אינו פרט שולי או עניין טכני", קבעה הרשמת. "מדובר במידע בעל משמעות כלכלית ישירה, העשוי להשפיע באופן ניכר על שווי הרכב, על עלויות השמשתו ועל עצם נכונותו של משתתף להתקשר בעסקה". נקבע כי העובדה כי הרכב הרוס ודורש תיקון היא נתון שעשוי לשנות את אופן הערכת הנכס ואת גובה הצעת הרכישה ואף להרתיע אנשים מהגשת הצעה. "חובת הגילוי בהליך התמחרות אינה מתמצה בהצגת הנכס". הכונס חויב להשיב את מלוא התמורה לרוכש ולשאת בעלויות גרירת הרכב. משמעות הפסיקה: כונס נכסים מחויב לשתף את המשתתפים במכרז על אודות מידע מהותי על הרכב הידוע לו. מספר תיק: 536643-05-26 קראו עוד