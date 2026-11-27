חברת הנדל"ן המניב מליסרון של ליאורה עופר מחפשת מחליף למנכ"ל לשעבר אופיר שריד, שנפטר באופן פתאומי ממחלה. החברה ראיינה מועמדים רבים וכעת מתברר כי רונן אגסי, מנכ"ל חברת הביטוח מגדל מזה כארבע שנים, הוא אחד המועמדים וככל הנראה גם המועמד המוביל. אגסי כבר נפגש עם בכירי מליסרון אך טרם קיבל החלטה, והוא יצטרך לקבל אותה בימים הקרובים.

לפני שהיה מנכ"ל מגדל, אגסי היה המשנה למנכ"ל וראש החטיבה העסקית בבנק לאומי. קודם לכן, עבד בחברת הביטוח הראל ומוקדם יותר היה חשב במגדל.

אך אגסי לא לבד. לגלובס נודע כי יש עוד לפחות שלושה מועמדים מתוך מליסרון שמתמודדים על התפקיד. מ"מ מקום המנכ"ל הנוכחי וסמנכ"ל הכספים אורן הילינגר, המשנה למנכ"ל ומנכ"ל פעילות ייזום הנדל"ן והמשרדים במליסרון שי וינברג וסמנכ"ל סחר ומנהל פעילות הקניונים עומר אוגולניק. מעבר לכך, ככל הידוע יש מועמדים נוספים גם מחוץ למליסרון.

אם מחפשים סיבה טובה אחת לפחות מבחינתו של אגסי לעבור למליסרון, היא השדרוג המשמעותי שיהיה לשכרו. בתור מנכ"ל מגדל, הוא מוגבל בחוק שכר הבכירים. בשנה שעברה, עמדה עלות שכרו של אגסי במגדל על 4.1 מיליון שקל. לשם השוואה, עלות שכרו של שריד במליסרון הסתכמה בשנה שעברה בכמעט 6 מיליון שקל ובשנת 2024 היא עמדה על 8.7 מיליון שקל. במילים אחרות, אגסי עשוי להכפיל את שכרו לפחות פי 1.5-2.

שריד נפטר לפני חודשיים לאחר מאבק במחלה קשה בגיל 54 בלבד. הוא נכנס לתפקידו זמן קצר לפני מגפת הקורונה וניהל את מליסרון במשך שבע שנים. הוא הוביל את החברה בשינוי אסטרטגי שכלל כניסה משמעותית למגורים, ובמקביל המשיך להרחיב ולחזק את פעילות הקניונים.