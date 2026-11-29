גורמים בממשלה ובשוק ההון ששוחחו עם גלובס מבקרים את תכנית החשכ"לית מיכל עבאדי בויאנג'ו לסגירת חברת קורספונדנציה הממשלתית ומזהירים מהשלכות כלכליות, ביטחוניות ודיפלומטיות.

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היחסים הכלכליים בין ישראל ובין הרשות הפלסטינית מוסדרים בהסכמים שבהם נקבע כי השקל הוא אחד המטבעות שבמחזור באזור יהודה ושומרון וברצועת עזה ומשמש אמצעי תשלום חוקי, ונקבע ששני הצדדים יאפשרו יחסים קורספונדנטים בין הבנקים.

הבנקים הישראלים המשמשים כקורספונדנטים הם הפועלים ודיסקונט והיקף הפעילות שלהם עומדת על כ־51 מיליארד שקל בשנה. לפני כעשור הודיעו הבנקים למדינה שבכוונתם להפסיק את הפעילות, על רקע עלייה בסיכונים להעברת כספים למטרות של טרור וחשיפה שלהם לעיצומים בינלאומיים.

לעמדת משרדי הממשלה, הפסקת קשרי התשלומים והסליקה עלולה לפגוע מהותית בכלכלה הפלסטינית. לכן, צוות בראשות בנק ישראל המליץ ב־2018 למצוא חלופה, אחרת, גדל הסיכוי לשימוש באמצעי תשלום לא מפוקחים.

הקבינט החליט להקים חברה ממשלתית בשליטה ישירה ובבעלות מלאה של מדינת ישראל שתייצג את מערכת הבנקאות הפלסטינית במערך התשלומים, הממשלה בראשות בנימין נתניהו הורתה להקים את החברה בשנת 2018. אך כדי להפעיל אותה נדרש להעביר חקיקה שגובשה, אך לא אושרה. הנסיון האחרון היה בשנת 2022 בממשלת השינוי.

בין לבין, החקיקה העתידית שימשה כמעין הבטחה לבנקים הישראלים שבינתיים נותנים את השירות תחת כתבי שיפוי של הממשלה. לאחרונה אלו הודיעו על הפסקה סופית של הפעילות, וגורמי המקצוע התריעו מהשלכות הכלכליות, הביטחוניות והדיפלומטיות של הצעד הזה. כפי שנחשף בגלובס, בבנק ישראל הצליחו לשכנע את הבנקים להמשיך בפעילות עד לסוף השנה.

בחינה מחודשת

בתחילת החודש הנוכחי, רגע לפני תום התקופה החלה החשכ"לית מיכל עבאדי בויאנג'ו בבחינה מחודשת של הנושא ופירמת רואי החשבון EY מובילה אותו, אבל כעת עולה שהצוות שוקל לזנוח את פתרון החברה הממשלתית, למרות עשור של דיונים.

בקרב דרגי המקצוע המעורבים יש מי שרואים ביוזמה החדשה, חודש לפני פקיעת האולטימטומים של הבנקים, כצעד למשיכת זמן כדי לא להביך את הממשלה הנוכחית בצורך לחוקק חוק שנועד לתמוך בכלכלה הפלסטינית.

בחברה הממשלתית שהוקמה בינתיים ועדיין לא הופעלה קראו לרשות החברות להתערב. בפניה נכתב כי "מטרידות האמירות המיוחסות לגורמים בכירים במשרד האוצר שמהן עולה לכאורה כי כבר התגבשו מסקנות ביחס למוכנות החברה עוד בטרם החלה הבחינה המקצועית". עוד עולה מהתכתבויות שהגיעו לידי גלובס שהעיכוב בהליך החקיקה מאיים על התקשרות עם קבלנים שנועדו לאפשר את הפעילות הבנקאית.

ואולם, במקביל לעיכוב בהשלמת החקיקה, מבחינות שביצע הקבינט עלה שלאורך השנים הרשות הפלסטינית סירבה לקדם פעולות בסיסיות למניעת הלבנת הון ומימון טרור מה שהקשה על קידום התהליך.

תגובת האוצר: אין בסיס לטענה בדבר משיכת זמן. עבודת המטה בנושא ההסדר הקורספונדנטי נמשכת.