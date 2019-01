האם תוכנית המיזוג של פייסבוק מסבכת אותה עם הרגולטורים?

בסוף השבוע דווח בניו יורק טיימס כי פייסבוק מתכננת לאחד את התשתית הטכנית של פייסבוק מסנג'ר, וואטסאפ ואינסטגרם - ובעולם כבר התחילו לעלות התנגדויות לצעד מצד מחוקקים ורגולטורים. הרשות להגנת הדאטה באירלנד (DPC) ביקשה מחברת הענק הסבר דחוף על המהלך המתוכנן. הרשות מעוניינת בהסבר למרות שהתכניות נמצאות להבנתה בשלב התחלתי, על מנת לוודא שהתכנית לא מפרה את תקנות הפרטיות האירופאיות החדשות שנכנסו לתוקף בשנה שעברה, ה-GDPR.

לפי הדיווח מסוף השבוע, איחוד התשתית תביא לכך שמשתמשים יוכלו לתקשר ביניהם גם אם כל אחד מהם משתמש באפליקציה אחרת מבין השלוש. עוד דווח כי הדבר יפתח בפני פייסבוק אפשרויות מוניטיזציה חדשות, ושליטה רבה יותר על וואטסאפ ואינסטגרם שרכשה, בניגוד להצהרות מהעבר לפיהן הן ישארו עצמאיות. הדיווח אכן שיקף גם אפשרות לפגיעה בפרטיות המשתמשים בשל האפשרות לאחד את הדאטה שנאסף עליהן באמצעות כל שירות בנפרד. בשנת 2016, פייסבוק כבר הכריזה כי תשתף חלק מהדאטה שנאסף בוואטסאפ עם הרשת החברתית - והמהלך נבלם בשל התערבות של רגולטורים אירופאים.

בארה"ב אמנם אין חקיקת פרטיות מחמירה כמו באירופה, אך לאור השערוריות הרבות הנוגעות לפרטיות ולהגנה על דאטה שפייסבוק הייתה מעורבת בהן בשנה האחרונה, מחוקקים החלו לבחון את החברה ביתר דקדוק, ולבקר אותה יותר, כאשר מנכ"ל פייסבוק מארק צוקרברג וסמנכ"לית האופרציה שריל סנדברג אף זומנו להעיד בפני מחוקקים בשנה שעברה. גם הצעד החדש שדווח לא זכה לאדישות בקרב המחוקקים האמריקאים שכבר החלו להתבטא נגדו.

בריאן שץ, סנטור דמוקרטי מהוואי וחבר בכיר בפאנל הטכנולוגיה של ועדת המסחר בסנאט צייץ כי הצעד "אולי טוב עבור הצפנה", מאחר שבניו יורק טיימס דווח שבמסגרת המהלך כל השירותים יעברו להצפנת קצה אל קצה, אך "רע עבור התחרות והפרטיות". בחודש שעבר שץ הגיש הצעת חוק שתחייב חברות שאוספות דאטה לאבטח מידע מזהה על המשתמשים, להתריע בפניהם על פגמי אבטחה, ושתגביל את שימושי החברות במידע.

Good for encryption but bad for competition and privacy. https://t.co/inYdBasp2V