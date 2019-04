טראמפ סטייל: אם אי אפשר לפטר את יו"ר הפד ריזרב – נסתער עליו בטוויטר

מאז קיץ 2018 סובל הבנק המרכזי האמריקאי, הפד ריזרב, ממתקפה יוצאת דופן בהובלתו הבודדה של הנשיא דונלד טראמפ, שמרוכזת בעיקר בשאלת העלאת הריבית במשק. הנשיא האמריקאי טען כי הפד הוא “הבעיה היחידה” של הכלכלה האמריקאית, בדק אם הוא יכול לפטר את היו”ר ג’רום פאוול בדצמבר האחרון, והכריז כי לבנק אין את “הרגישות הנדרשת” להבין את השווקים.

טראמפ, שחלקים מהותיים מדמותו הציבורית כרוכים סביב תוכנית ריאליטי ומשפט המפתח “אתה מפוטר!”, מחזיק היום בשיא כל הזמנים כנשיא שתחת כהונתו פוטרו, נדחקו החוצה או התפטרו מתפקידם המספר הגבוה ביותר של בכירים - 48. אבל מה קורה כשטראמפ מבין שאינו יכול לפטר את האדם שמינה ושאינו סר למרותו? אנו מקבלים גלים עזים של השמצות והתקפות על פעילות הפד ריזרב, בקמפיין רשתות חברתיות על עתידה המוניטרי של המדינה.

המתקפה חסרת המעצורים של נשיא ארה”ב דונלד טראמפ נגד הפד ריזרב לא נראתה מאז ימי ניקסון. אז יכלו פוליטיקאים לנווט את שיעור הריבית, כדי להגדיל את הפופולריות שלהם. גם אם היו נשיאים שלא הסכימו עם פעילותו של הפד ריזרב, הם תמיד מינו כלכלנים מנוסים ובנקאים ותיקים הבקיאים במדיניות מוניטרית. התפיסה הרווחת תמיד הייתה, כי הפד רזרב הוא מוסד עצמאי ומנוטרל מפוליטיקה.

בחודש האחרון, במהלך כוחני אחרון, החליט טראמפ למנות לדירקטוריון הפד שני תומכים פוליטיים שלו - סטיבן מור והרמן קיין - לכהונה בת 14 שנים. שני מינויים שהדעה הרווחת לגביהם היא כי אינם ראויים, או כפי שסיכם זאת כלכלן בכיר אחד “הם חסרים את הכישרון האינטלקטואלי למשימה חשובה זו”. הגדיל לציין סנטור רפובליקאי אחד, כי הבחירות של טראמפ עלולות לסכן את הפד באופן שיסב נזק לבריאות המשק. “אני רוצה מועמדים כלכלנים ולא מפלגתיים”, אמר מיט רומני, המשמש מאז ינואר כנציג מדינת יוטה בסנאט. ג’נט ילן, יו”ר הפד לשעבר, קבעה בפשטות כי הנשיא לא מבין במדיניות מוניטרית וב”ניו יורק מגזין” היו פחות מנומסים וקבעו: “טראמפ ממנה את האידיוט המפורסם סטיבן מור לפד”.

הניסיון להשפיע על הפד ובאופן בוטה להטות אותו פוליטית, עלול לפגוע באמינותו ובתפיסה כי האינטרס המנחה אותו הוא כלכלי, או בפשטות שהוא בעל אמינות מוניטרית. העובדה כי מדובר בבנק המרכזי החשוב בעולם, הופך את העניין למקור דאגה גלובלי. “אני בהחלט מודאג לגבי עצמאות הבנק המרכזי במדינות אחרות, ובמיוחד בארה”ב - הבנק המרכזי החשוב ביותר בעולם”, אמר מריו דראגי, נשיא הבנק המרכזי של אירופה, והדגיש כי שיעורי הצמיחה האיטיים והיעדר האינפלציה עלולים להעמיד בפני הבנקים המרכזים דרישות פוליטיות למדיניות רופפת ממנהיגים שיעשו כמנהגו של טראמפ ויבחרו בפופוליזם במקום שמירה על עצמאותו של הבנק המרכזי. מצב מסוכן במיוחד בתקופה שאחרי המשבר הפיננסי העולמי, בה היקף פעילות הבנקים המרכזיים רחב במיוחד, וכולל תיקי אג”ח ענקיים, הרחבות כמותיות ורגולציה קפדנית.

אם כן, איך נראית מלחמת ההתשה התקשורתית של טראמפ נגד התנהלות הפד ריזרב והעומד בראשו? אספנו ציוצים והתבטאויות תקשורתיות אחרות מהרשת (בעיקר טוויטר) ומראיונות.

20.7.2018

"סין, האיחוד האירופי ומדינות אחרות מבצעות מניפולציה על שערי המטבע והריביות שלהן, בזמן שבארה"ב הפד מעלה את הריביות בזמן שהדולר מתחזק יותר ויותר עם כל יום שעובר - הם הורסים את היתרון התחרותי שלנו"

China, the European Union and others have been manipulating their currencies and interest rates lower, while the U.S. is raising rates while the dollars gets stronger and stronger with each passing day - taking away our big competitive edge. As usual, not a level playing field... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2018

17.12.2018

"זה מדהים שעם דולר חזק מאוד וכמעט שום אינפלציה, העולם החיצוני מתפוצץ סביבנו, פריז בוערת וסין הרחק מאחור, הפד בכלל חושב להעלות שוב את הריבית"

It is incredible that with a very strong dollar and virtually no inflation, the outside world blowing up around us, Paris is burning and China way down, the Fed is even considering yet another interest rate hike. Take the Victory! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2018

18.12.2018

"אני מקווה שהאנשים בפד יקראו היום את מאמר המערכת ב'וול סטריט ג'ורנל' לפני שהם יעשו טעות נוספת. כמו כן, אל תתנו לשווקים להיות יותר נזילים ממה שהם עכשיו. עצרו עם ה-50 מיליארדים. תרגישו את השוק, אל תפעלו על פי מספרים חסרי משמעות. בהצלחה!"

I hope the people over at the Fed will read today’s Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don’t let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B’s. Feel the market, don’t just go by meaningless numbers. Good luck! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018

24.12.2018

"הבעיה היחידה של הכלכלה שלנו היא הפד. אין להם את הרגש לשווקים, הם לא מבינים את הצורך במלחמות סחר או דולר חזק, או אפילו ההשבתה הדמוקרטית בגלל נושא הגבול. הפד הוא כמו שחקן גולף עוצמתי, שלא יכול להכניס כדור לגומה!"

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018

8.1.2019

"המספרים הכלכליים נראים מאוד טוב. אתם יכולים לדמיין מצב שהיו לי ריביות אפסיות לאורך זמן לשחק איתן כמו הממשל הקודם, במקום העלייה המהירה שהייתה לנו היום? זה היה כל כך קל! ועדיין, השווקים למעלה בגדול מאז בחירות 2016"

Economic numbers looking REALLY good. Can you imagine if I had long term ZERO interest rates to play with like the past administration, rather than the rapidly raised normalized rates we have today. That would have been SO EASY! Still, markets up BIG since 2016 Election! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2019

29.3.2019

"אילולא הפד היה טועה ומעלה ריביות, במיוחד משום שיש מעט מאוד אינפלציה, ואלמלא הם לא היו מבצעים את ההידוק הכמותי המגוחך - 3% תמ"ג ושוק המניות, היו שניהם הרבה יותר גבוהים, והשוק העולמי היה במקום טוב יותר!"

Had the Fed not mistakenly raised interest rates, especially since there is very little inflation, and had they not done the ridiculously timed quantitative tightening, the 3.0% GDP, & Stock Market, would have both been much higher & World Markets would be in a better place! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2019

4.4.2019

"למרות הפעולות המיותרות וההרסניות של הפד, הכלכלה נראית טוב מאוד, וסין וה-USMCA מתקדמים היטב. יש כמעט או אין אינפלציה, האופטימיות האמריקאית גבוה מאוד!"

Despite the unnecessary and destructive actions taken by the Fed, the Economy is looking very strong, the China and USMCA deals are moving along nicely, there is little or no Inflation, and USA optimism is very high! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2019

14.4.2019

"אם הפד היה עושה את עבודתו כראוי, מה שהוא לא עשה, שוק המניות היה מזנק ב-5,000 עד 10,000 נקודות נוספות והתמ"ג היה מעל 4% במקום 3%... עם כמעט בלי אינפלציה. ההידוק הכמותי הרג, היה צריך לעשות בדיוק ההיפך!"

If the Fed had done its job properly, which it has not, the Stock Market would have been up 5000 to 10,000 additional points, and GDP would have been well over 4% instead of 3%...with almost no inflation. Quantitative tightening was a killer, should have done the exact opposite! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2019

10.10.2018 [בעצרת בפנסילבניה]

"אני חושב שהפד עושה טעות... אני חושב שהפד השתגע. אני ממש לא מסכים עם מה שהפד עושה, בסדר?"

16.10.2018 [ראיון לפוקס ניוז]

"האיום הכי גדול שלי זה הפד, בגלל שהפד מעלה ריבית מהר מדי, והוא עצמאי יותר מדי". טראמפ המשיך וכינה את הפד "משוגע", "מגוחך", "אגרסיבי מדי" ו-"חמוד מדי".

23.10.2018 [ראיון לוול סטריט ג'ורנל]

"כל פעם שאנחנו עושים משהו נהדר, הוא (ג'רום פאוול) מעלה את הריבית. זה נראה כאילו הם (הפד) אוהבים לעלות ריביות. זה אולי מוקדם מדי להגיד, אבל ייתכן שאני מתחרט שמיניתי אותו".

27.11.2018 [ראיון לוושינגטון פוסט]

"אני אפילו לא שמח במעט עם הבחירה שלי בג'יי (ג'רום פאוול). אני חושב שהפד הוא בעיה הרבה יותר גדולה מסין... הם (הפד) עושים טעות, ואני יודע את זה בגלל שיש לי תחושה פנימית שאומרת לי יותר ממה שכל מוח של מישהו אחר יכול להגיד לי".

11.12.2018 [ראיון לרויטרס]

"אני חושב שזה יהיה טיפשי מצד הפד להעלות ריבית".

על פאול אמר: "הוא איש טוב, הוא מנסה לעשות מה שהוא חושב שהכי טוב. אני לא מסכים איתו, אני חושב שהוא מתנהג באגרסיביות, אגרסיביות גדולה מדי".

21.3.2019 [אחרי ההכרזה על ביטול העלאות הריבית ב-2019]

"אני מקווה שלא השפעתי, בכנות, אבל זה לא משנה. לא איכפת לי אם אשפיע או לא. רק דבר אחד: צדקתי".

2.4.2019 [מצוטט בוול סטריט ג'ורנל]

"כנראה שאני תקוע איתך" (טראמפ לראש הפד, ג'רום פאואל).

26.9.2018

הפד מעלה את הריבית ב-0.25% לטווח שבין 2%-2.25%

19.12.2018

הפד מעלה את הריבית ב-0.25% לטווח של 2.25%-2.5%

22.12.2018

טראמפ בוחן עם יועציו את ההיתכנות לפטר את פאוול. מתייחס לנשיא ארה"ב שבכהונתו פרץ השפל הגדול.

23.12.2018

מיק מולוויני, ראש סגל הבית הלבן, מודיע כי בעקבות שיחה עם מזכיר האוצר סטיב מנוצ'ין וטראמפ והם מבינים כעת כי לאחרון "אין את היכולות לפטר את יו"ר הפד".

20.3.2019

הפד מותיר את הריבית ללא שינוי והודיע כי לא צופה העלאת ריבית במהלך 2019, רק בדצמבר הכריז כי יהיו שתי העלאות ריבית במהלך השנה.

