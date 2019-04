הטעות המביכה של אסוס הציתה דיון סוער ברשת

סערה ברשתות החברתיות עקב טעות מביכה של ענקית המסחר המקוון אסוס. הקמעונאית הבריטית, שחביבה גם על הישראלים, העלתה בסוף השבוע האחרון תמונה של שמלה למכירה, וככל הנראה שכחה למחוק ממנה בפוטושופ קליפסים שמחזיקים את השמלה צמוד לגוף של הדוגמנית שלובשת אותה. מדובר בפרקטיקה ידוע שבה משתמשים סטייליסטים וצלמים, שמאפשרת להציג את הבגד באופן מחמיא יותר, אך כנראה שבאתר הפופלרי שכחו לרטש אותם החוצה.

לקוחה חדת עין אסוס הבחינה בטעות והעלתה את התמונה עם הקליפסים לחשבון הטוויטר שלה, ותייגה את החברה תוך שהיא מעירה "הממ, אסוס, נראה ששכחתם לערוך את הקליפסים האלה החוצה".

באסוס מיהרו לפעול ובתוך כעשר דקות השיבו באמצעות חשבון הטוויטר של החברה: "תודה שהבאת זאת לידיעתנו. אנחנו מצטערים לשמוע על כך שהקליפסים מופיעים בתמונה. העלנו את הסוגיה עם קבוצת המומחים שלנו. אם יש לך שאלות נוספות אנא שלחי לנו הודעה ונשמח לסייע". שעות ספורות לאחר מכן באסוס ערכו את התמונה והעלו אותה מחדש, הפעם ללא הקליפסים.

