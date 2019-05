מלחמת הסחר והמתיחות במפרץ הפרסי: אלו האירועים שצפויים לתת את הטון השבוע בשוקים

המסחר בשוקי העולם צפוי להיפתח מחר (ב') על רקע המבוי הסתום של שיחות הסחר בין סין לארה"ב שהסתיימו ביום שישי האחרון, וברקע להסלמה ביחסי ארה"ב-איראן, כאשר זו הראשונה קידמה בסוף השבוע החולף לאיזור המפרץ הפרסי נושאת מטוסים, מפציצים כבדים, וסוללת טילי פטריוט מטוסים להגנה על נכסי נפט סעודים.

בסוף השבוע האחרון המסחר בוול סטריט ננעל בטריטוריה הירוקה, וזאת לאחר שבוע עצבני שנוהל בעיקר כתגובה לכותרות סביב שיחות הסחר. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.44%, מדד S&P 500 עלה ב-0.37% ומדד הנאסד"ק טיפס ב-0.1%.

הזזת המשחתת האמריקאית במפרץ הפרסי בסוף השבוע האחרון, כחלק מעליית המדרגה נוכח החרפת סנקציות על איראן, עשוי להמשיך להשפיע על מחיר הנפט. לפני כשבוע נכנסה לתוקף ההחמרה בסנקציות האמריקניות על איראן, כאשר ארה"ב הודיעה על ביטול הפטורים שהעניקה בנובמבר האחרון למספר מדינות בנוגע לייבוא הנפט מהמדינה. מחיר הנפט נסחר כעת מעט מתחת ל-62 דולרים לחבית. לדברי רונן מנחם, הכלכלן הראשי של בנק מזרחי-טפחות, "מחיר הנפט עשוי לרדת משמעותית, בשל ההשלכות הכלכליות השליליות למקרה של הטלות מכסים הדדיות וכן משום שעלה לאחרונה, עקב מגבלות ההיצע (איראן, לוב, וונצואלה) וסימנים להתאוששות של הביקושים".

בארה"ב יפורסמו ביום רביעי הקרוב נתוני המסחר הקמעונאי לחודש אפריל. בנוסף יפורסם באותו היום מדד הייצור התעשייתי ומדד האמפייר סטייט. ביום חמישי יפורסמו נתוני התחלות הבנייה לחודש אפריל, וסקר פילדלפיה. ביום שלישי יפורסמו באירופה נתוני הייצור התעשייתי. ביום רביעי יפורסם נתון הצמיחה בגוש האירו לרבעון הראשון של 2019 וביום שישי יפורסמו נתוני האינםלציה בגוש האירו.

לצד זאת, עונת הדוחות בוול סטריט לרבעון הראשון נמשכת.

מחירו של המטבע הדיגיטלי, הביטקוין, נסחר כעת מעל ל-7,000 דולרים, וזאת לאחר מהלך עליות בשיעור דו ספרתי בסוף השבוע האחרון. אחרי רצף עליות שערים בשלושת החודשים החולפים וזינוק של יותר מ-80% מתחילת השנה, טיפס מחיר היום לפנות בוקר (א'), לראשונה מאז 5 בספטמבר 2018, מעל לרמה של 7,300 דולר. בשעות שלאחר מכן ירד מעט הביטקוין לרמה של 7,150 דולר - עדיין מחיר שיא של שמונה חודשים. המחיר הנוכחי של הביטקוין (BTC), לאחר שעלה ביממה האחרונה ביותר מ-8% והשלים זינוק של 23% בשבוע החולף, משקף למטבע שווי שוק של יותר מ-126 מיליארד דולר - כ-59% מהשווי הכולל של שוק הקריפטו, המונה כ-2,170 מטבעות דיגיטליים.

בסוף השבוע האחרון הסתיים סבב שיחות של נציגי המעצמות סין וארה"ב, ללא חתימה על הסכם סחר. ביום שישי האחרון ממשל טראמם העלה מכסים על סחורות סיניות מ-10% ל-25%. ממשל טראמפ ממשיך לאיים בהטלת מכסים בגובה 25% על סחורות מסין בהיקף 300 מיליארד דולר. אם איום זה ימומש, כמעט כל היצוא הסיני לארה"ב, שמסתכם בכ-575 מיליארד דולר לשנה, יהיה כפוף למכסים גבוהים. התוצאה המקווה היא, כמובן, לכווץ את הביקושים למוצרים סיניים בשוק האמריקאי, שוק היצוא הגדול ביותר של סין. טראמפ משוכנע כי זו הדרך היחידה לכופף את זרועה של בייג'ינג.

החשש מהסלמת מלחמת הסחר מסייע לתשואות הממשלתיות להיוותר ברמות נמוכות ושוב מביא להשתטחות העקום הממשלתי בארה"ב.

אמש, צייץ הנשיא טראמפ, כי הסינים ככל הנראה מחכים לבחירות בארה"ב על מנת להשיג עסקה עם מועמד אחר, אך לרוע מזלם של הסינים, טראמפ צפוי להיבחר שוב, לדבריו, ובכהונתו השנייה יהיה להם קשה יותר להשיג עסקה. כך צייץ הנשיא האמריקאי בטוויטר. "אני חושב שסין הרגישה שהם הוכו בצורה כה קשה במשא ומתן האחרון, עד כי הם עשויים להמתין לקראת הבחירות הבאות, 2020, כדי לראות אם יש להם מזל ולהשיג ניצחון באופן דמוקרטי - ובמקרה כזה הם ימשיכו לקרוע את ארה"ב ב-500 מיליארד דולר בשנה...."

....The only problem is that they know I am going to win (best economy & employment numbers in U.S. history, & much more), and the deal will become far worse for them if it has to be negotiated in my second term. Would be wise for them to act now, but love collecting BIG TARIFFS!