קבוצת הפועלים ואדלר חומסקי יזכו הערב באפ"י פלטיניום

אחד המהלכים שהם סוג של קונצנזוס בענף השיווק צפוי לקבל הוקרה מקהילת המפרסמים: ל"גלובס" נודע כי המהלך של השקת אפליקציית התשלומים bit, מבית בנק הפועלים, צפויה לזכות הערב (ג') בפרס האפ"י פלטיניום המוקיר מהלכי שיווק בהסתכלות לאורך זמן. רוב הפרסים האחרים שמחולקים בתחרות הם עבור מהלכים בטווח של שנה. במהלך ההשקה של האפליקציה לקח חלק משרד הפרסום אדלר חומסקי.

ביט הושקה לפני שלוש שנים, כחלק ממהלכי החדשנות של קבוצת הפועלים, וההתאמות שנדרש הבנק לעשות כדי להתמודד עם העידן הטכנולוגי-דיגיטלי. יתרונה הגדול של האפליקציה, פרט לנוחות השימוש, הייתה האפשרות להעביר באמצעותה כסף בקלות גם למי שאיננו נמנה על לקוחות הבנק. זאת, בתנאי כמובן שהוא הוריד את האפליקציה. כיום, שש שנים אחרי, משתמשים באפליקציה כ-2 מיליון אנשים, היא משמשת אמצעי תשלום פופולרי לבעלי עסקים קטנים כדוגמת קוסמטיקאיות וספרים. לאחרונה דווח כי דומינו'ס פיצה מתעתדת לאפשר הזמנת מוצרים באמצעותה. "תעביר לי בביט" הפך להיות מונח שגור להעברת כסף.

טקס הענקת פרסי האפ"י צפוי להתקיים הערב (ג') ובו יצוינו מהלכי השיווק הבולטים של השנה, זאת למרות שמירב ההגשות לתחרות נעשות ע"י משרדי פרסום. לא צפויות הפתעות גדולות הערב מבחינת משרדי הפרסום שלקחו חלק בתחרות: משרד הפרסום מקאן ת"א, שהגיש השנה מספר עבודות גבוה משמעותית מהמשרדים האחרים (כפול ממספר העבודות שהגיש משרד הפרסום אדלר חומסקי), צפוי להיות המשרד עם משרד עם כמות הזכיות הגבוהה בתחרות. נזכיר כי מקאן הגישו 46 מועמדויות ואדלר חומסקי הגישו 22.

שאר המשרדים הגישו משמעותית פחות: גיתם BBDO עם 9 מועמדויות, no no no yes הגישו 7 עבודות, ראובני פרידן ויהושע TBWA הגישו ארבע עבודות כל אחד, מנצ', חברת התוכן C ומשרדי הפרסום בורודה ומימד הגישו שתי עבודות לכל משרד. גליקמן שמיר סמסונוב, ברוקנר יער לוי ו-LEAD הגישו עבודה אחת.

תחרות האפ"י היא תחרות בינלאומית, המופעלת בארץ במשותף על-ידי איגוד חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים. ההגשות עולות כסף, שמשלמים לרוב משרדי הפרסום ולא המפרסמים, אם כי הפרסים ניתנים למפרסם ולפרסומאי במשותף.

