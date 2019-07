סטארט-אפ של ילד בן 12 קיבל אישור מהרגולטור להנפקת מטבע דיגיטלי

בצעד תקדימי הודיעה רשות ניירות ערך של ארה"ב (SEC) ביום חמישי האחרון כי היא מאשרת לחברה להנפיק אסימונים דיגיטליים על הבלוקצ'יין של את'ריום, בלי לסווג אותם כניירות ערך. האישור ניתן לסטארט-אפ הגיימינג Pocketful of Quarters, שמייסדו הוא ג'ורג' ויקסנר (George Weiksner) בן ה-12 מהעיר גריניץ' שבקונטיקט, המכהן גם כמנכ"ל החברה.

זוהי הפעם הראשונה שבה ה-SEC מאשרת לפרויקט מבוסס את'ריום, באמצעות מכתב no-action, כי לא תנקוט נגדו פעולת אכיפה עתידית. הסטארט-אפ Pocketful of Quarters (בעברית, מלוא הכיס רבעי דולרים) פיתח פלטפורמה, שתאפשר לפעילים במשחקי מחשב להעביר בין משחקים שונים את הדמויות ואת התוספים השונים שהם קונים עבור המשחקים. הפלטפורמה משתמשת באסימונים דיגיטליים הנקראים Quarters, המבוססים על תקן ERC-20 של את'ריום. מחירם של אסימוני הקוורטר, המוגדרים כמטבעות דיגיטליים "יציבים" (stablecoins) הצמודים לדולר האמריקאי, נקבע על 400 Quarters לדולר.

"My hopes and dreams are that this would be widely adopted by players and make games better for everyone. I don't want other people to have to have their coins stuck in games." - George @thiskidceo #TheStruggleIsReal https://t.co/12hrz6X1Gv pic.twitter.com/8ANrvr6BRR