חברת TMF צפויה לזכות בתקציב המדיה של יונדאי ומרצדס

חברת המדיה TMF צפויה לזכות במכרז על תקציב המדיה של המותגים יונדאי ומרצדס, כך נודע ל"גלובס". יונדאי ומרצדס הם מותגים המשווקים בישראל ע"י חברת כלמוביל. TMF רוכשת את המדיה עבור מותג אחר של החברה, מיצובישי, וכן אחראית על תקציב הטרייד אין.

חברות המדיה מדיה קום, מקבוצת אדלר-חומסקי, ויוניברסל מקאן, מקבוצת מקאן, מתמודדות על תקציב המדיה של המותגים יונדאי ומרצדס. הפרזנטציות במכרז מתמקדות בשלב זה בתחום הדיגיטל, אך בהמשך צפויות החברות להתבקש להציג הצעות גם בכל הקשור לרכישת המדיה באוף ליין.

תקציבי הפרסום של קבוצת כלמוביל מתחלקים בין ארבעה מותגים עיקריים: מרצדס, יונדאי, מיצובישי ותקציב הטרייד-אין של הקבוצה. החברה משקיעה בפרסום כ-28 מיליון שקל בשנה, מתוכם כ-10 מיליון שקל מופנים לדיגיטל.

מערך הפרסום של קבוצת כלמוביל עבר בשנתיים האחרונות מספר שינויים, במסגרתם התקשרה החברה עם שני משרדים חדשים: משרד no no no yes של גדעון עמיחי קיבל לידיו את החלק הארי של התקציב - המותגים מרצדס ויונדאי; ומשרד גיתם BBDO הופקד על מיצובישי והטרייד-אין. כל משרד קיבל את הטיפול בנתח המדיה הנגזר מתקציבי הקריאייטיב וכך חברת המדיה יוניון, המשתפת פעולה עם גדעון עמיחי, קיבלה את תקציבי מרצדס ויונדאי, וחברת TMF הרוכשת את המדיה לגיתם קיבלה את תקציב מיצובישי.

כפי שנחשף לראשונה ב"גלובס", לפני מספר שבועות הוחלט להוציא למכרז את תקציבי מרצדס ויונדאי. על התקציב התמודדו בשלבים הראשונים גם יוניברסל מקאן באמצעות זרוע הדיגיטל שלה, ומדיה קום מקבוצת אדלר חומסקי. מלכתחילה הובהר לנוגעים בדבר כי ל-TMF תינתן הזכות להשוות את הצעתה מול כל הצעה שתינתן ובכך לשמור למעשה על הטיפול במיצובישי, אך האופציה ששני המותגים האחרים יעברו לקבוצה אחרת נותרה פתוחה.

ענף הרכב שונה מבחינת התנהלות השחקנים לעומת ענפים אחרים בענף הפרסום כיוון שההיצע גבוה מהביקוש - אין מספיק משרדים גדולים שיכולים לטפל בתקציבי רכב, מאחר שליבואנים יש נטייה שלא לרכז מספר מותגים במשרד אחד. במכרז הנוכחי יוכלו להתחרות כמעט כל חברות המדיה אבל בסופו של דבר כלמוביל לא הכניסה למערך הפרסום שלה שחקן חדש.

