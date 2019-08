טראמפ: "אנחנו אמורים לקצור רווחים, אבל הפד מעכב אותנו"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ האשים היום (ד') את הפדרל ריזרב בהתגברות הפחד לגבי היחלשות הכלכלה האמריקאית ובמקביל הגן על מלחמת הסחר שמנהל ממשל ארה"ב עם סין.

כך, בשני ציוצים בטוויטר כתב הנשיא כי "אנחנו מנצחים בגדול בקרב מול סין. חברות ועובדות בורחות. המחירים אצלנו לא עלו, ובמקרים מסיימים, אפילו ירדו. סין היא לא הבעיה שלנו, למרות שהונג קונג לא עוזרת. הבעיה שלנו היא עם הפד. הוא העלה יותר מדי ומהר מדי. ועכשיו חותך באיטיות מדי...".

טראמפ טען כי מדינות אחרות "אומרות תודה רבה לפאואל חסר המושג ולפדרל ריזרב. גרמניה, ואחרות, משחקות משחק! עקומת עקום מטורפת! אנחנו אמורים לקצור בקלות פרסים גדולים רווחים, אבל הפד מעכב אותנו. אנחנו ננצח!".

..Spread is way too much as other countries say THANK YOU to clueless Jay Powell and the Federal Reserve. Germany, and many others, are playing the game! CRAZY INVERTED YIELD CURVE! We should easily be reaping big Rewards & Gains, but the Fed is holding us back. We will Win!