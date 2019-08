מדד מנהלי הרכש בארה"ב נפל לשפל של עשור, והאינדיקטור שמזהיר מפני מיתון מופיע שוב

עקום התשואות בארה"ב עושה זאת שוב. בפעם השלישית השבוע, האינדיקטור שמאותת על מיתון מדליק נורת אזהרה, כאשר התשואה על האג"ח האמריקאי ל-10 שנים מציעה תמורה נמוכה יותר מאשר זו לשנתיים.

הטריגר להיפוך התשואות מיוחס לנתוני מאקרו חלשים שפורסמו לגבי הכלכלה האמריקאית מוקדם יותר היום. מדד מנהלי הרכש (PMI) של Markit למגזר הייצור ירד בניגוד לציפיות לשפל של 10 שנים. בחודש אוגוסט המדד ירד ל-49.9 נקודות, לעומת הצפי לעלייה ל-50.5 נקודות, ולעומת קריאה של 50.4 נקודות ביולי. צריך לציין כי קריאה מתחת ל-50 נקודות מצביעה על התכווצות הפעילות הכלכלית, מה שמשקף את הפסימיות של מנהלי הרכש בחברות התעשייתיות בארה"ב לרבעון השלישי של השנה. בתוך כך, מדד הייצור למגזר השירותים ירד ל-50.9 נקודות, לעומת הצפי לקריאה של 52.9 נקודות, ולעומת 53 נקודות ביולי.

אמש נרשם ההיפוך השני בשבוע החולף של עקום התשואות, שתיקן בשעות הבוקר כלפי מעלה, וכעת לאחר פרסום נתוני המאקרו החלשים, האינדיקטור שהקדים תשעה מיתונים כלכליים מאז סוף מלחמת העולם השנייה שוב קופץ לביקור. השילוב בין חשש מפני האטה גלובלית, מתיחות הסחר והאינפלציה הנמוכה בארה"ב, דוחף את המשקיעים לנכסים בטוחים, כמו האג"ח האמריקאי, ומה שמוביל כעת לתשואה של 1.93% לאג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10, בעוד התשואה על האג"ח הממשלתיות ל-2 שנים מציעה 1.96%. מדובר בפער זניח, ובכל זאת, המהלך משקף הסתת כספים לטווח הארוך בעוד חוסר הודאות לטווח הקצר גובר.

בהקשר זה, ולעומת הציפיות של שוק האג"ח להורדת ריבית חדה, בניגוד לעמדת הפד, אמר דודי רזניק מלאומי שוקי הון בשיחה עם "גלובס", כי "מישהו יצטרך להתכופף, או שהפד יוריד את הריבית בצורה מאד חדה, או שציפיות השוק ישתטחו. השוק צופה 4 וחצי הורדות ריבית".

עוד קודם לכן, בגרמניה האג"ח הארוכות ל-30 שנה הציגו תשואה שלילית, מה שמשקף את הסתת הכספים לחיסכון ארוך טווח, וזאת בהמשך לנתון הצמיחה השלילי של הכלכלה החזקה בגוש האירו ברבעון השני של השנה. בהמשך לכך, טראמפ הספיק לתקוף את הפד בטענה כי המהלך שנרשם באג"ח של ממשלת גרמניה מקנה לה יתרון תחרותי. עוד צייץ טראמפ, כי המצב של הכלכלה האמריקאית טוב ויכול להיות יותר טוב אם רק הפד ייתן לכך לקרות, מה שמוסיף לחץ על פאואל להוריד את הריבית.

The Economy is doing really well. The Federal Reserve can easily make it Record Setting! The question is being asked, why are we paying much more in interest than Germany and certain other countries? Be early (for a change), not late. Let America win big, rather than just win!