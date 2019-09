מדוע נתבקש אדם לשלם 68 אלף דולר בבר בבית מלון

פיטר ללור, עיתונאי ועורך חדשות בעיתון אוסטרלי, נשלח למנצ'סטר על מנת לסקר את טורניר הקריקט בעיר. בערב, כאשר שהה בבית המלון הזמין ללור בירה, IPA, למי שמתעניין.

כשללור קיבל את החשבון הוא עשה את הטעות שרבים מאיתנו עושים - הוא נתן לברמנית את כרטיס האשראי מבלי להסתכל על הסכום המופיע על החשבון. כשהכרטיס גוהץ והוחזר ללקוח, ללור עשה את הטעות השנייה. הוא חתם על הקבלה, ושוב, מבלי להסתכל על הסכום המופיע על הקבלה, כך סיפר ללור ל-USA Today. הסכום שעליו חויב ללור עמד על יותר מ-68 אלף דולר (כ-100 אלף דולר אוסטרלי).

ללור תירץ את התנהגותו הרשלנית בכך שלא נשא עמו את משקפי הקריאה, אך כן שאל לסכום עליו חויב, הברמנית ענתה לו כי תוך כדי צחקוק שהייתה טעות. ולאחר מכן מנהל הבר השיק החזר כספי. דבר שלא קרה בסופו של דבר.

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.



Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu