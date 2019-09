סקר הפרסומות: קסטרו הכי זכורה השבוע, 9 מיליון הכי אהובה

בראש טבלת הפרסומות הזכורות ביותר מדורגת השבוע קסטרו עם הפרסומת "Do whatever you please", באמצעות משרד הפרסום אדלר-חומסקי & ורשבסקי ובכיכובה של רותם סלע. שיעור הזכירה לפרסומת גבוה בכ-16% מהממוצע החצי-שנתי של הפרסומות המובילות, העומד על 8.3%.

בראש טבלת הפרסומות האהובות ביותר מדורגת הפרסומת של 9 מיליון "מצטרפים ומקבלים עד 1,000 שקל הנחה (שוקה דיירקט)", באמצעות משרד הפרסום גליקמן-שמיר-סמסונוב / PUBLICIS ובכיכובה של שני כהן. שיעור האהדה לפרסומת נמוך בכ-19% מהממוצע החצי-שנתי של הפרסומות המובילות, העומד על 19.2%.

מבין כל הקמפיינים, הפרסומות והחסויות ששודרו במהלך השבוע, הקמפיין של קסטרו

"Do whatever you please", באמצעות משרד הפרסום: אדלר-חומסקי & ורשבסקי, הוא המושקע ביותר מבחינה תקציבית גם השבוע, עם סך השקעה העומד על כ- 1.3 מיליון שקל. נתוני ההשקעה הם בהתאם לנתוני התקציב לפי דוח נתוני יפעת בקרת פרסום.

מנתוני יפעת בקרת פרסום עולה כי מספר הפרסומות והחסויות ששודרו השבוע בטלוויזיה עומד על 539 (לעומת 448 בשבוע שעבר). סך התקציבים שהושקעו השבוע בקמפיינים הפרסומיים עומד על כ- 38.3 מיליון שקל (לעומת 30.3 מיליון שקל בשבוע שעבר).