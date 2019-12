מוזיאון אושוויץ נגד אמזון: מפגינים חוסר כבוד לנספים

מסתבר שבאתר של ענקית הסחר באונליין, אמזון, אפשר למצוא הכל. אבל ממש הכל. כך גילו לפחות במוזיאון אושוויץ אתמול (א'). קישוטי עץ חג מולד ופותחני בקבוקים מעוטרים בתמונות של מחנה ההשמדה, כולל קרון רכבת על המסילה המובילה לשער הראשי, נמצאו למכירה אצל אחד המוכרים בפלטפורמת המסחר העולמית.

משתמש הטוויטר הרשמי של מוזיאון מחנה ההשמדה פנה אתמול למשתמש הטוויטר הרשמי של אמזון בבקשה מעודנת להסיר את המוצרים מהאתר. "קישוטי כריסמס עם תמונה של אושוויץ לא נראה לנו הולם", נכתב בפנייה הרשמית של אושוויץ.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W - Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019

מאמזון אמנם לא נמסרה כל תגובה, אך לאחר כתשע שעות מוזיאון אושוויץ צייץ שוב, הפעם עם מסר אופטימי - "נראה כי אמזון הסירו את קבוצת המוצרים", לשון הציוץ, "תודה לכולם על ההיענות והתגובות".

It seems that @amazon has removed all of the "Christmas ornaments" with the images of the former Auschwitz camp. Thank you everyone for your activity and response. https://t.co/VGFnSDMWM9 - Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019

בשלב זה נראה שהקרב נגמר, אלא שהמלחמה של מוזיאון אושוויץ ממש לא תמה - כשעתיים לאחר ציוץ התודות, המוזיאון הודיע כי מצא עוד קבוצת מוצרים "בעייתיים" בלשון המעטה. הפעם בנוסף לקישוטי עץ חג המולד, נמכרו גם פדים לעכבר עם הכותרת "טבח אושוויץ בירקנאו מוות יהודי". מוזיאון אושוויץ כבר היה משמעותית פחות עדין בתגובתו ותהה אם "ארגון יד ושם יעדיף את הפד לעכבר כמתנה, או שמא את קישוט חג המולד עם רכבת המשא שהובילה יהודים להשמדה".

Sadly, it is not over yet @amazon. The "Massacre Auschwitcz (!) Birkenau Jewish Death" mousepad is another disturbing online product. We are not sure if @yadvashem would like the "Christmas ornament" with a freight car used for deporting Jews for extermination either. https://t.co/qDEEzqzwSU pic.twitter.com/wXExhFZPmV - Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019

הבוקר (ב'), הטוויטר של מוזיאון אושוויץ שוב שיחרר הודעת הרגעה על כך שהמוצרים הוסרו והודה לכל המעורבים על הפעלת הלחץ על אמזון. נראה שלעת עתה, המוזיאון ניצח במאבק החשוב אך אין לדעת כמה משתמשי אמזון עדיין מוכרים קישוטי כריסמס לא משמחים או מוצרים אחרים עם תמונות של מחנות השמדה עליהם.

Another group of products - a mousepad with images from Birkenau and Christmas ornament with a freight train car from Yad Vashem has been removed from @amazon. Thank you to those who reacted, reported and put pressure here. https://t.co/hzJtMAJqNa pic.twitter.com/ZdbEIFoGeQ - Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 2, 2019

מדובר חברת אמזון נמסר כי כל המוצרים הוסרו וכי "כל המוכרים בפלטפורמה מחויבים לעמוד בחוקי המכר שלנו. אלו שלא יפעלו על פי ההנחיות יהיו חשופים לפעולות כמו הסרת חשבונם ומוצריהם". עם זאת, עדיין לא ברור לאורך כמה זמן המוצרים היו זמינים באתר ודובר החברה סירב לענות לשאלות נוספות. נזכיר כי לפי תקנות אמזון, מוצרים הקשורים ל"טרגדיות אנושיות" אסורים.