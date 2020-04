צרפת תצא מהסגר רק בעוד שבועיים. בתכנון: מסכות בחינם והרחבת שבילי האופניים

צרפת מתכננת להסיר את הגבלות התנועה והסגר רק ב-11 במאי, ומחרתיים צפוי ראש הממשלה הצרפתי להציג בפרוטרוט את התוכנית לשבועות שאחרי היציאה. לפי הדיווחים, החל מתאריך זה ישובו לפעילות הגנים במדינה, ואולי גם השכבות הנמוכות בבתי הספר. בימים האחרונים אירעו בפרברי המהגרים של פריז מהומות שכוונו נגד המשטרה, ונגד ההכרח להישאר בבתים.

ראש הממשלה אדוארד פיליפ צפוי להציג בשלישי הקרוב את התוכנית המפורטת, שבה ייכללו ככל הנראה גם חזרה לעבודה של מגזרים מסוימים, שובה של התחבורה הציבורית להיקפים רגילים, מדיניות בדיקות מקפת וקבועה לאוכלוסיית הקשישים והצוותים המטפלים בהם - וגם חלוקת מסכות לציבור בחינם.

צרפת צפויה לכונן חובת לבישת מסכות הגנה בזמן קניות או בשהות קרובה בין אנשים בחנויות. ביממה האחרונה מתו כ-369 בני אדם בצרפת מקורונה, ירידה משמעותית לעומת הנתונים בשבוע שעבר. עד כה מתו בצרפת 22,614 בני אדם.

כחלק מהניסיון לצמצם את הסיכוי להתפשטות מחדש של הנגיף, הודיעה עיריית פריז כי תכשיר כ-650 ק"מ נוספים של נתיבים לאופניים בלבד, חלקם חדשים לגמרי וחלקם על חשבון כבישים קיימים, כדי לעודד את התושבים לנסוע בהם.

התחבורה הציבורית הצפופה נחשבת לאחד מהמקומות שבהם נגיף הקורונה יכול להפיץ את עצמו בשיעורים גבוהים. ארגון הבריאות העולמי קרא לתושבי הערים הגדולות ללכת ברגל או לרכב על האופניים אם הדבר אפשרי. התמונות מה"טיוב" הלונדוני הצפוף או מהרכבת התחתית העמוסה במילאנו - ומספר המתים הגדולים בבריטניה ובאיטליה - העלו את החשש שישנה הדבקה מסיבית בתחבורה הציבורית.

חוקר מאוניברסיטת MIT אפילו הצביע על הרכבת התחתית והרכבות העירוניות של ניו יורק בתור הגורם העיקרי לכך שהנגיף התפשט בצורה כל כך מקיפה בכל מנהטן ובכל ניו יורק, ולמספר הקורבנות העצום בעיר. "במקום להקטין את תדירות הרכבות כפי שעשו הרשויות", היתה המסקנה שלו, "היה צריך להגביר אותה פי שניים ושלושה, כדי לאפשר ריווח גדול יותר בין הנוסעים". זו הסיבה שעיריית ברלין ומדינות אחרות החליטו להורות על חובת לבישת המסיכות אך ורק בתחבורה הציבורית, בשלב זה.

פריז תכננה זה מכבר להגביר את רשת שבילי האופניים שלה, ומציעה גם תוכנית להשכרת אופניים לזמנים קצרים, לצד שלל מפעילי הקורקינטים החשמליים. בחודשים האחרונים הוכפל מספר המשתמשים בנתיבים ובאופניים, בעקבות שביתה שהחלה עוד לפני חג המולד, שכללה גם את איגודי התחבורה הציבורית של פריז. "משבר הבריאות הנוכחי מכריח אותנו לחשוב מחדש על התנועה בעיר שלנו", אמרה פוליטיקאית בכירה בפריז.

