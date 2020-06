ענקיות הטכנולוגיה נגד טראמפ: "חסימת מהגרי העבודה מאכזבת"

אפל, אמזון, פייסבוק, גוגל וטוויטר תוקפות את החלטת הנשיא דונלד טראמפ להקפיא ויזות חדשות לעובדים זרים בארצות הברית.

"המהגרים תורמים רבות להצלחת הכלכלה האמריקאית, והפכו אותה למובילה עולמית בתחום הטכנולוגיה, וגם הפכו את גוגל לחברה שהיא כיום", אמר בהצהרה מנכ"ל גוגל, סנדר פיצ'אי, בעצמו מהגר לארצות הברית שנולד בהודו. פיצ'אי הוסיף כי הוא התאכזב מהחלטת הממשל.

גם מנכ"ל אפל, טים קוק, צייץ בטוויטר היום (ג'): "כמו אפל, מדינת המהגרים הזו תמיד מצאה כוח באוכלוסייה המגוונת שלה, ובהבטחה הגלומה בחלום האמריקאי. האין שגשוג ללא שניהם. אני מאוכזב עמוקות מההחלטה הזו".

Like Apple, this nation of immigrants has always found strength in our diversity, and hope in the enduring promise of the American Dream. There is no new prosperity without both. Deeply disappointed by this proclamation.