משרד החוץ של עומאן: מברכים על ההסכם בין ישראל לאמירויות

משרד החוץ של עומאן פרסם היום הודעה המברכת על ההסכם החדש בין ישראל לאיחוד האמיריות: "עומאן תומכת בהחלטת איחוד האמירויות לנרמל את יחסיה עם ישראל", נכתב. לדבריה, היא מקווה שהמהלך יוביל להסכם "מקיף, צודק ובר-קיימא ולשגשוג בכל המזרח התיכון".

בישראל מקווים שגם בחריין תצטרף בזמן הקרוב לאיחוד האמיריות. יועצו של מלך בחריין, הרב מארק שנייר, העריך היום בראיון ברשת ב׳ כי "עד סוף שנת 2020 יהיו עוד מדינה או שתיים שיחתמו על הסכמים על ישראל, וההסכם יוביל לאפקט דומינו".

בתוך כך ראש הממשלה נתניהו הודה באופן אישי לשגריר ישראל בוושינגטון רון דרמר, שפעל בדיסקרטיות רבה אל מול שגריר האמיריות בוושינגטון יוסף אל עוטייבה .

I am very grateful to Israel's ambassador to the United States, @AmbDermer, for helping bring about the historic peace treaty with the UAE.