מלחמת הדורות בוול סטריט: המילון שיעשה לכם סדר בפרשה

זה הקרב שמסעיר את השווקים. משקיעים אשר מבקשים להילחם במגמות ההשקעה שמכתיבים הגופים הגדולים והחזקים בוול סטריט החליטו להזניק מניות ללא קשר לביצועי החברות, ותוך שהם מעודדים זה את זה ברשתות החברתיות.

הם התמקדו ברכישה של מניות שהיה להן את מספר פוזיציות השורט הגדול ביותר (מהלך פיננסי של הימור נגד מניה, ראו בהמשך). בכך למעשה ביקשו הצעירים להשקיע דווקא במניות שהסוחרים הוותיקים הימרו נגדן.

כך גרמו רדיט ומסחר באופציות לראלי במניות גיימסטופ

ההיגיון הכלכלי בוול סטריט יצא לחופשה, וזה עומד להיגמר בבכי

המרוויחות הגדולות - יצרנית טלפונים שזוהרה דעך (נוקיה), רשת למשחקי מחשב (גיימסטופ), מניות של חברות תעופה (אמריקן איירליינס) ושל רשתות בתי קולנוע (AMC). בימים האחרונים החלו פלטפורמות מסחר להגביל את המסחר במניות הללו מה שמעורר עוד יותר את זעמם של המשקיעים במה שמתפתח למלחמת יצרית של ממש.

רוצים להמשיך ולהתעדכן בפרשה? הנה מיליון מונחים קצר שיסייע לכם לעקוב אחר ההתפתחויות:

Reddit - אחד מעשרת האתרים הפופולריים בעולם. זהו מעין פורום שבו המשתמשים יכולים לשתף פרסומים בכל נושא ובלי הגבלה.

הקוראים מדרגים את הפוסטים, וככל שהדירוג גבוה יותר, כך הפרסום זוכה לחשיפה גבוהה יותר. המשקיעים הצעירים מצאו בו מעין "בית" למתן טיפים ועידוד אחרים להשקיע.

רובין הוד - אפליקציית מסחר דומיננטית מאוד בוול סטריט, שנועדה לאפשר מסחר נגיש לכל אחד ואחת. החברה פועלת באונליין בלבד, והיא מאפשרת לסחור במניות ללא עמלות. האפליקציה לא זמינה בישראל.

מניות YOLO -היה מם שפרץ לשפת האינטרנט באמצע העשור הקודם בטוויטר ובאינסטגרם. ראשי התיבות (You Only Live Once) נדבקו כעת למשהו אחר: סחר במניות בסיכון גבוה על ידי צעירים (מילניאלז) ש"שמים" את כל הכסף על מניה אחת שהצביעו עליה בקהילות אינטרנטיות כגון REDDIT.

שורט (Short) - הוא מהלך פיננסי בשוק ההון שנועד להרוויח מירידה בערכה של מניה. כניסה לפוזיציית שורט מתבצעת בצורה הבאה: לווים מניה לזמן מוגבל ממישהו שמחזיק בה, ומוכרים אותה מיד. לקראת מועד פקיעת ההלוואה, קונים את המניה מחדש בשוק ההון, ומחזירים אותה למלווה. בצורה זו, ניתן להרוויח את ההפרש השלילי בין המחירים - ככל שהמניה ירדה יותר, כך הרווח של השורטיסט גבוה יותר. הסיכון הוא שתקרת הרווח מוגבלת (בגובה שווי המניה בתחילת השורט), אבל תקרת ההפסד בלתי מוגבלת (בהתאם לשוויה בסוף השורט). קרנות הגידור שהשקיעו בגיימסטופ חוו על בשרן את מלוא הסיכון הזה.

שורט סקוויז - אם מניה שהימרו עליה שהיא תרד ממשיכה לעלות, ההפסד גדל והביטחונות שהופקדו אצל הברוקר כבר לא מספיקים. הסוחר מקבל פנייה להגדיל את הביטחונות או לסגור את הפוזיציה, כלומר להחזיר את המניות. כדי לעשות זאת הוא נאלץ לרכוש חזרה את המניות במחיר גבוה.

סגירת פוזיציה - ביצוע הפעולה ההפוכה לזו שנקט רוכש המניות בהתחלה, וביטול החשיפה שלו. במקרה של מכירה בחסר (שורט) מדובר בקנייה בחזרה של ניירות ערך שאדם מכר. במקרה של פוזיציית לונג הסגירה היא מכירה של מניות.

מעוניינים ללמוד עוד?

הישראלים נכנסו לטרנד: "לא רוצים לדפוק את השורטיסטים, אלא להשתתף בחגיגה"

"לכו לעזאזל וול סטריט, זוהי נקמתם של האנשים הפשוטים": מאחורי הקלעים של המאבק שמסעיר את השווקים

כך הופכת הנקמה ההרואית של הצעירים בקרנות הגידור להונאת פירמידה

פי 53 בתוך שנתיים: ילד בן 10 הרוויח אלפי דולרים מהזינוק בגיימסטופ

בועת גיימסטופ ורדיט היא רק משחק - בינתיים