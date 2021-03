עובדי מחסני אמזון בעיד בסאר באלבמה שמצביעים בימים אלה על הקמת התאגדות עובדים זכו לגיבוי מהאזרח מספר 1 במדינה - הנשיא ג'ו ביידן. "לכל עובד יש את הזכות להחליט אם להצטרף לאיגוד עובדים. החוק מבטיח את הזכות הזו. וזו הזכות שלכם, ולא של המעסיקים שלכם - אף מעסיק לא יכול לקחת מכם את הזכות הזו", אמר הנשיא.

Workers in Alabama - and all across America - are voting on whether to organize a union in their workplace. It’s a vitally important choice - one that should be made without intimidation or threats by employers.



Every worker should have a free and fair choice to join a union. pic.twitter.com/2lzbyyii1g