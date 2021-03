שעת שקיעה בשוק לוינסקי התל אביבי. בין חנויות הפיצוחים למעדניות הבלקניות נפתח כאן בתחילת הקיץ הקודם ג׳ונז, הבר של השף מוטי טיטמן (מילגו ומלבר) ושותפו בן רינג. במקום, מהמדוברים בעיר בתקופה הקצרה בה היה פתוח לקהל, אחרי היציאה מהסגר הראשון - תכונה. מדי ערב משלח מכאן טיטמן יחד עם צוותו אינספור פיצות מוקפדות, עם קצוות פריכים ומבעבעים, שעבודת היד הא-סימטרית, כמעט אמנותית, ניכרת בהם. פיצות מינימליסטיות עם מעט מרכיבים, שמתבססות על חומרי גלם מעולים ועושות להם כבוד.

בתפריט: פיצה מרגריטה מקמח איטלקי טחון גס, עם קרעי מוצרלה ממחלבת הבוטיק עברי, ובזילקום, גם הוא קרוע ביד; עם ברזואלה (נקניק בקר בסגנון איטלקי) שיוצר השף במקום; פיצה עם אריסה ופפרוני בקר; עם תפוחי אדמה מדורה עם קרעי תפוחי אדמה מזן באטר, בשמל חלב עיזים ושמנת עם שמנת חמוצה. "לא חשבתי שמוצר שלי ישולח בקופסה לקילומטרים - ועוד יזכה בהערכה", מודה השף.

פיצה מרגריטה עם מוצרלה ממחלבת בוטיק של ג'ונז / צילום: My first value