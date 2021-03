אדלר-חומסקי יטפל בתקציב המותג ג'נסיס מבית יונדאי

אחרי שנתיים של המתנה, משרד הפרסום אדלר-חומסקי מקבל דריסת רגל בתקציב רכב: לגלובס נודע כי המשרד יכנס למערך הפרסום של כלמוביל ויטפל בתקציב ההשקה של מותג הרכב החדש ג'נסיס.

קבוצת כלמוביל משווקת בישראל מספר מותגי רכב ביניהם יונדאי ומיצובישי. ג'נסיס הוא מותק יוקרה קוריאני שהשקתו צפויה לצאת לדרך בחודשים הקרובים. המותג מתמקד בדגמים בפלח העליון של השוק. כלמוביל מתעתדת לשווק מספר דגמים של המותג, ובעבר העריכה את המכירות בשנה המלאה הראשונה בכ-400 כלי רכב. לקראת ההשקה נפתח אולם תצוגה בהרצליה, וצפויים להיפתח אולמות תצוגה גם בירושלים ובחיפה.

מערך הפרסום של קבוצת כלמוביל התחלק עד עתה האופן הבא: משרד No, No, No, No, No, Yes של גדעון עמיחי מחזיק בחלק הארי של התקציב: המותגים מרצדס ויונדאי; ומשרד גיתם BBDO הופקד על מיצובישי והטרייד-אין.

בעבר כל משרד רכש את המדיה שלו בעצמו, אך לפני כשנה ניהלה כלמוביל מכרז מדיה, שבסופו רוכז כל התקציב בחברת המדיה TMF שבבעלות גיתם ויהושע. עם זאת, לגלובס נודע כי אדלר-חומסקי לא ירכשו את המדיה של ג'נסיס תחת ההסכמים של החברה עם TMF, אלא באופן עצמאי באמצעות חברה המדיה של המשרד, מדיה קום.

באדלר-חומסקי מחכים תקופה ארוכה לתקציב רכב משמעותי. בעבר טיפל המשרד בתקציבי רכב שונים, ביניהם תקציב סמל"ת, אבל בשנתיים האחרונות, מאז שסמל"ת העבירו את התקציב למשרד הפרסום LEAD (גם הוא מקבוצת אדלר-חומסקי) ומשם למשרד חוליגנס, נותר המשרד ללא תקציב רכב. גם כשעמדו על הפרק תקציבי רכב קטנים ,העדיפו באדלר-חומסקי לחכות עד להגעתו של תקציב עם אופק.

כאמור, במערך הפרסום של כלמוביל יש כבר שני משרדי פרסום, ועל פניו אין כוונה לוותר על מי מהם בשלב זה. אבל הניסיון עם אדלר-חומסקי מלמד כי במקום בו הציבו רגל אחת, הם ינסו במהרה להציב גם את השנייה.

עד רגע פרסום הידיעה לא התקבלה תגובת כלמוביל.