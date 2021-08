מתנגדי הגישה השבדית מיהרו לחגוג: אבל למה באמת התפטר רה"מ שם?

ראש ממשלת שבדיה, סטפן לוון, הודיע השבוע על התפטרותו. בעולם שלפני הקורונה ספק אם היה מדובר בידיעה שתסעיר מישהו בישראל, אבל במצב הנוכחי, זמן קצר לאחר ההתפטרות צבר כאן תאוצה ציוץ שבו נכלל ציטוט של לוון כשהוא מודה שהתפטר לאחר ש"נכשלנו בגישתנו הייחודית לקורונה". שבדיה מהווה מודל לחיקוי עבור מתנגדי סגרים, הגבלות וחיסונים, כך שההודאה של ראש הממשלה השבדי בכישלונו התקבלה בצהלות שמחה אצל מתנגדי הגישה הזאת, והציוץ זכה לכ-600 שיתופים עד כה. אבל האם הציוץ שנכלל בו הוא אמיתי?

Sweden

Prime minister Loefven resigns

"we have failed with our special-way with Corona" https://t.co/qBvs6My4Ki