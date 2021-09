הוועדה המייעצת למינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) החליטה היום (שישי) שלא להמליץ על אישור מתן המנה השלישית, "הבוסטר" נגד נגיף הקורונה. צוות המומחים הביע תסכול מכך שפייזר סיפקה מעט מידע על בטיחות המינונים הנוספים.

במסגרת הדיונים, ראש שרותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, ד"ר שרון אלרעי פרייס, הציגה את נתוני האמת מישראל. "בסוף מרץ הגיע אלינו זן הדלתא אך הוא הופיע באופן נדיר וכך התחלנו לאט לאט את הגל הרביעי, חרף העובדה שרוב האוכלוסייה חוסנה. אנחנו פה להציג את ההחלטות שלקחנו בישראל. בעצתם של כמה מקורות אקדמיים ואנליסטים שונים, הכרזנו בזהירות רבה מאוד על המנה הנוספת", אמרה ד"ר פרייס.

"מנת הדחף בישראל הייתה יעילה ופרופיל הבטיחות שלה, עד כה, היה דומה למנות הקודמות", הבהירה אלרעי-פרייס. לדבריה "לא היו יותר תופעות מהמנות הראשונות. גם מבחינת דלקת אוטם שריר הלב שפחדו ממנו. היום שלושה מקרי מוות סמוך לחיסון. ועדה מקועית ובלתי תלויה מצאה שלא היה קשר בין התמותה לחיסון השלישי". עוד הוסיפה: "בגלל שמעל ל-50% מהאוכלוסייה הישראלית היא מתחת לגיל 30 לא היה ניתן למקד את החיסון רק באוכלוסייה הבוגרת כי המטרה היתה גם להוריד את התחלואה".

אתמול פורסם בכתב העת הרפואי The New England Journal of Medicine, כי מנת החיסון השלישית נגד הנגיף, משפרת פי עשרה ויותר את ההגנה מהדבקה ותחלואה קשה. המחקר, שמתייחס למנת הבוסטר של חברת התרופות פייזר, מצביע על עלייה ניכרת בהגנה בהשוואה למי שחוסן בשתי מנות בלבד, ועברו חמישה חודשים או יותר מאז קיבל את המנה השנייה.

למעשה, אם הסיכוי של מחוסנים להידבק בדלתא הוא כיום כמחצית מזה של לא מחוסנים, כפי שעולה ממחקרים שונים, מנת דחף מורידה סיכוי יחסי זה עד ל-5%. כלומר, מנת חיסון שלישית מתוצרת "פייזר" מחזירה את ההגנה החיסונית לרמה של כ-95% - בדומה להגנה המקורית של חיסון "טרי" שנצפתה מול זן אלפא המדבק פחות. מחקרים עתידיים יוכלו לקבוע מהי מידת היעילות ארוכת הטווח של מנה שלישית של החיסון אל מול דלתא ואל מול וריאנטים עתידיים.

בתוך כך, משרד הבריאות הודיע כי יותר מ-3 מיליון ישראלים התחסנו במנה השלישית, מאז החל מבצע מתן מנת הדחף. במשרד פרסמו את הנתונים לקראת כניסת השבת לצד קריאה לכלל אוכלוסיות היעד שטרם עשו זאת - להתחסן. "החיסון הוכח כאמצעי היעיל ביותר במאבק בנגיף הקורונה, והוא זמין לכולם", נמסר. עברנו את רף ה-3 מיליון אפילו מוקדם יותר מהמועד שהצבנו ליעד הזה", אמר שר הבריאות ניצן הורוביץ. "החיסון הוא האמצעי הטוב ביותר לעצור את הדלתא, וכבר רואים בבירור את התוצאות בשטח: מי שמחוסן - מוגן. כבוד לצוותים שלנו שעושים עבודה מדהימה, ולציבור שנוהג באחריות. ממשיכים להתחסן!"