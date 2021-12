אלון מאסק הודיע כי ישלם יותר מ-11 מיליארד דולר במסים השנה

אלון מאסק, שעומד בראש טסלה ו-SpaceX, עומד בפני חשבון מס כבד השנה - אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. "לאלו שתוהים, אני אשלם יותר מ-11 מיליארד דולר במסים השנה", צייץ בטוויטר הלילה (ב'). זה סכום קרוב להערכה של CNBC, לפיה מאסק אמור לשלם מסים בסך כ-12 מיליארד דולר בשנת 2021.

מאז תחילת נובמבר, מאסק מכר מניות טסלה בשווי 14 מיליארד דולר, לאחר ששאל את עוקביו בטוויטר אם עליו למכור 10% מאחזקותיו. בסקר שערך התוצאה הייתה "כן" מהדהד.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year

עם זאת, סביר להניח שמאסק היה מתחיל למכור את מניותיו בכל מקרה - הסיבה לכך היא שהוא עומד בפני חשבון מס ענק על 22.8 מיליון אופציות למניות של טסלה, שהוענקו לו ב-2012 ואמורות לפקוע באוגוסט 2022. על מנת לממש אותן יהיה עליו לשלם מס על הרווחים. הוא כבר מכר את רובן, ונותרו לו "רק" 5 מיליון אופציות למימוש עד אוגוסט הקרוב.

במקום משכורת או בונוס כספי, העושר של מאסק נובע מהמניות של טסלה ומעליית ערכן. למרות שהן צנחו מאז סקר הטוויטר שערך, הן עדיין שוות 28% יותר מאשר בתחילת השנה.

כאשר מאסק זקוק למזומן, הוא יכול פשוט ללוות כסף ולהשתמש במניות שלו כביטחונות. עם זאת, נוהג זה זכה לביקורת מצד פוליטיקאים, שכינו אותו פרצת מס עבור המגה-עשירים.

מוקדם יותר השנה פורסם ע"י ProPublica תחקיר שהראה כי מאסק ומספר מיליארדרים אחרים לא שילמו מס הכנסה פדרלי ב-2018. בין 2014 ל-2018, מאסק שילם 455 מיליון דולר במסים על הכנסה של 1.52 מיליארד דולר, לפי ProPublica, זאת למרות שהונו גדל ב-13.9 מיליארד באותה תקופה.

לפי פורבס, מאסק שווה יותר מ-244 מיליארד דולר על הנייר, מה שהופך אותו לאדם העשיר ביותר בעולם. מאסק היה יכול לחכות עד לשנה הבאה כדי לשלם את חשבון המס, אבל אז הוא היה עלול לשלם יותר, בעקבות הצעת החוק "Build Back Better" של הדמוקרטים.

And if you opened your eyes for 2 seconds, you would realize I will pay more taxes than any American in history this year