מגה מדיה רוכשת חברת שילוט דיגיטלי לפי שווי של 5 מיליון שקל

מיזוג בשוק שלטי החוצות: מגה מדיה רוכשת את חברת השילוט הדיגיטלי "טיימס סקוור ישראל", שבבעלות ewave nadlan ואיש הפרסום אבי עבדי. העסקה בוצעה לפי שווי חברה של 5 מיליון שקל, ובמסגרתה ימשיך עבדי ללוות את פעילות טיימס סקוור ישראל גם לאחר המיזוג.

מגה מדיה, שפועלת בשוק שילוט החוצות הקלאסי, נמצאת בבעלות דני מולדבסקי וחברת מור של קובי מור. החברה הוקמה ב-2004, ומתמחה בשילוט על גבי גשרים, קירות וטוטמים. היא מחזיקה זה 5 שנים בזיכיון לפרסום בירושלים, משמשת כזכיינית של כל הגשרים בחיפה, מפעילה מסכים דיגיטליים בתל אביב ומשווקת פני פרסום (החלק שעליו מוצב השלט) בחיפה, בראשון לציון, באשדוד וברמת גן.

חברת טיימס סקוור ישראל, שאמורה להוסיף פעילות משלימה לזאת של מגה מדיה, הוקמה לפני כשלוש שנים ומתמחה בשלטים דיגיטליים גדולים. פעילותה מתמקדת ברמת גן, והשלטים שלה ממוקמים במיקומים כמו מגדל משה אביב, בית סמסונג ובניין שאפ.

"כפי שעולם השילוט עבר בשנים האחרונות טרנספורמציה משילוט בילבורדס לאלמנטים כמו קירות, גשרים, טוטמים ולארג' פורמטים, כך אנו חווים לאחרונה בארץ תהליך של חדשנות שמזמן נהוגה בחו"ל בתחום שלטי החוצות - מעבר למסכי פרסום דיגיטליים", אומר מנכ"ל מגה מדיה, קובי מור.

"הערך המניע אותנו חדשנות והטמעת כלים נוספים בענף, כפי שהיה בהקמת מתקני הטוטם הראשונים וגשרים מלאים בעיר ירושלים. כך יקרה גם כעת, כשנתחיל לשווק חבילות פרסום דיגיטליות ארציות".

ענת ביין-לובוביץ'

אזור התעשייה

יכין עובר לקרקס

תקציב הפרסום של המותג יכין עובר למשרד הפרסום "הקרקס", שבבעלות הפרסומאי טל פרלמוטר. פרלמוטר, לשעבר בכיר במשרדי פרסום - האחרון שבהם שמעוני פינקלשטיין, ולפני כן מקאן ת"א ובאומן בר ריבנאי - הקים את המשרד בתחילת 2021.

יכין הוא המותג המוביל של חברת זנלכל, שפעילותה העיקרית היא בקטגוריית שימורי פירות וירקות, רכזי עגבניות, רוטבי בישול, רטבים מוכנים לסלטים ופסטה, סירופים לשתייה ועוד. התקציב נוהל בעבר באמצעות משרדי פרסום גדולים כמו אדלר חומסקי וליאו ברנט, אולם בשנים האחרונות הועבר לטיפול משרדים קטנים יותר. תקציב הפרסום נוהל לאחרונה באמצעות משרד הפרסום no no no yes, ותקציב הדיגיטל - שהיווה חלק משמעותי מהפעילות השיווקית - טופל בפרסום זרמון.

פרלמוטר כיהן בעבר, כאמור, במספר תפקידים בכירים בענף הפרסום. ב-2012 הצטרף כשותף למשרד שמעוני פינקלשטיין, שבו נשאר עד תחילת 2021, אז הקים משרד עצמאי. בין תקציבי "הקרקס" נמנים שפא, מטבחי זיו, חברת ההשמה להייטק גוטפרנדס ועוד. בנוסף ניהל המשרד את קמפיין הבחירות של מפלגת ישראל ביתנו.

ענת ביין-לובוביץ'

מצנח הזהב

יוסף וולף מונה למנכ"ל קרדיט סוויס ישראל. קודם לכן כיהן כסגן מנהל מחלקת המחקר למניות בארה"ב בבנק ברקליס בניו יורק.

אסף קויתי מונה למנכ"ל יחיד במטריקס DevOps, המספקת כלים, יעוץ ואינטגרציה לתהליכים ארגוניים. רז דותן מונה לסמנכ"ל מכירות, וסיגל איזנברג תכהן כאחראית דליברי.

אלי מרזל מונה למנכ"ל המכללה האקדמית תל-אביב-יפו. קודם לכן כיהן במשך שבע שנים (2012-2019) כמנכ"ל משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. הוא יחליף בתפקיד את המנכ"ל שכיהן בעשור האחרון, בני אלון.

אמיר דרור מונה למנכ"ל מלון גומא של רשת ישרוטל. קודם לכן כיהן כסמנכ"ל במלון מצפה הימים. המלון, הממוקם על שפת הכנרת, ייפתח בחודש מרץ ויכלול 212 חדרים.

דוד גולדברג מונה לסמנכ"ל הכספים של REE אוטומוטיב, המפתחת פלטפורמות מודולאריות לרכבים חשמליים. קודם לכן כיהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי ביצרנית הרכב מגנה.

אבי ישראל מונה למנהל הכספים של חברת הסייבר Ermetic. קודם לכן כיהן כמנהל כספים ומערכות מידע ב-Similarweb במשך שמונה שנים. ארמטיק הודיעה לאחרונה על סבב גיוס B בהיקף של 70 מיליון דולר.

עידו פלד מונה לסמנכ"ל מוצר ושיווק בסטארט-אפ Taranis, הפועל בתחום החקלאות המדייקת. בחמש השנים האחרונות כיהן פלד כסמנכ"ל חטיבת מוצרי המובייל באקס ליבריס.

עידו פלד, סמנכ''ל מוצר ושיווק / צילום: יח''צ

ראם שרביט, 33, מונה ליועץ האיפור של המותג לוריאל פריז בישראל.

איריס וינשטיין, בעלת משרד היחצ קו ישיר, ואיריס בנדיט בעלת MSCOMMS, משיקות את משרד NewStory Group - שישלב את מומחיותן בתחומי ההייטק והתעשייה המסורתית. השתיים יכהנו כמנכ"ליות משותפות.

איריס וינשטיין ואיריס בנדיט, מנכ''ליות משותפות ב-NewStory Group / צילום: סמדר כפרי

חדשות טובות

תורמים ל"קידום". קרן ג'נסיס תעניק, באמצעות קרן אקשטיין, שוברי קנייה בשופרסל בסכום כולל של 120 אלף שקל עבור 100 משפחות המשתתפות בתוכנית "קידום" של קרן ידידות טורונטו.

התוכנית הושקה בעקבות משבר הקורונה, במטרה ללוות משפחות ויחידים ממעמד הביניים שנפגעו כלכלית מהמשבר חזרה למסלול העבודה, וליציבות כלכלית ומשפחתית. הליווי מתבצע במישורים הכלכלי, התעסוקתי והמשפחתי באמצעות יועצים מוסמכים, למשך חצי שנה.

תוכנית התייעלות בהתנדבות. קבוצת הייעוץ הגלובלית Tefen הכינה בהתנדבות תוכנית התייעלות מקיפה לעמותת גוונים, המשלבת אנשים בעלי מוגבלויות בשוק העבודה, במטרה לשפר את הרווח והתפוקה של העמותה.