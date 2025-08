קבוצת עזריאלי פתחה בשרונה חנות פופ-אפ בהשראת הסדרה "חברים"

1 לשבת על הספה של מוניקה ורייצ'ל

סדרת הטלוויזיה "חברים" הסתיימה כבר לפני יותר מ-20 שנה לאחר 10 עונות, אבל הפופולריות שלה נמשכת עד היום - ובניו יורק ולונדון פועלים מתחמים המוקדשים לה ומציעים את "חוויית חברים". כעת מצטרפת אליהם גם חנות פופ-אפ חדשה בעזריאלי שרונה בתל אביב, שלפתיחתה שותפות חברת LDI שמייצגת את וורנר ברדרס בישראל, וחברת תנובה כנותנת חסות ראשית.

המתחם, המשתרע על פני 510 מ"ר, יופעל על ידי חברת GSS ויציע חוויית One Stop Shop של מוצרים מורשים במגוון רחב של סגמנטים, עמדות צילום ובית קפה בהשראת הסנטרל פרק מהסדרה. במסגרת שיתוף הפעולה יוגשו במקום מוצרי תנובה אלטרנטיב שעליהם יופיעו משפטים אייקוניים מהסדרה כמו "How you doin?", "We were on a break" ועוד. בנוסף יוצעו קינוחים ומאפים בהשראת "חברים", כמו עוגיות השוקולד צ'יפס של סבתא של פיבי, עוגת הגבינה ניו יורק של צ'נדלר, עוגת השוקולד של מוניקה ועוד.

באירוע הפתיחה ציינה דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי (בתמונה), כי "כולנו מחפשים קשר עמוק עם חברים, במיוחד בעידן הדיגיטלי, בין הלייקים והאימוג'ים. המטרה שלנו היא לייצר בעזריאלי שרונה חוויה משותפת, ולתת הקלה בתקופה שבה כולם צריכים חברים טובים". הביקור במתחם הוא על בסיס הרשמה ל"סלוטים" למתחם, כאשר לאוגוסט הכול כבר הוזמן, וכעת נפתחו תאריכים לספטמבר.

2 שיווק

לראשונה באיגוד השיווק יפנו זרקור למהלכים חברתיים, באמצעות תחרות ה-Impact, שתבחן יוזמות שהשפיעו לטובה על החברה הישראלית. בכדי לעודד חברות להשתתף, ההגשה לתחרות היא ללא עלות, והקריטריונים המרכזיים הם שילוב של תרומה לקהילה ופעילות שיווקית; מידת ההשפעה, החשיפה ותרומתו של המהלך; מידת החדשנות; והיצירתיות של הפעילות. בראש ועדת השיפוט יעמוד דרור בהט, סמנכ"ל השיווק של yes ופלאפון (בתמונה עם מנכ"לית האיגוד סיגלית הורן גלפרין).

דרור בהט וסיגלית הורן גלפרין / צילום: עזרא לוי

3 סביבה

הזוכה במקום הראשון בתחרות Israel Earth Prize של טויוטה וקבוצת יוניון לקידום יוזמות ירוקות בישראל היא עמותת "אזרחים למען אוויר נקי". העמותה, שפיתחה מערכת טכנולוגית למיפוי אתרי פסולת ושריפות פיראטיות (מוקדי סיכון סביבתיים) בעזרת אזרחים, תקבל מיליון שקל. בשנה האחרונה דווחו לעמותה כ-12 אלף מפגעי פסולת, עשן וריחות.

''אזרחים למען אוויר נקי''. (באמצע בחולצה שחורה: המנכ''ל יניב בלייכר) / צילום: אביעד לביא

4 מינויים חדשים

עו"ד דקלה קפצן מונתה למנכ"לית קרן הגידור נוקד קפיטל, המנהלת נכסים בהיקף של כ-12 מיליארד שקל. קודם לכן שימשה כסמנכ"לית התפעול והיועצת המשפטית של הקרן.

עו''ד דקלה קפצן / צילום: נעם בן אהרון

ינון סנפיר יכהן כמנכ"ל יקבי ברקן במקום ניר גל, ורועי ארבל ימונה לסמנכ"ל המסחרי. כיום משמש סנפיר כמשנה למנהל אגף מערכות המידע בטמפו.

ינון סנפיר / צילום: פרטי

יובל גונן מונה למנכ"ל חברת מערכות המידע הקליניות iMDsoft, שפתרונותיה הוטמעו בכ-400 בתי חולים ב-27 מדינות. קודם לכן כיהן בתפקידים בכירים באורקל.

יובל גונן, מנכ''ל חברת iMDsoft / צילום: iMDsoft

עמית שפיצר מונה לסמנכ"ל טכנולוגיות ואבטחה בקרן גלילות קפיטל.

ניר קונר, 48, מונה לסמנכ"ל מערכות מידע בקבוצת הפיננסים העצמאית קלי.