סגירה במקום מיזוג: קבוצת בזק מתחילה להתייאש מבזק בינלאומי

בקבוצת בזק שוקלים לוותר על המיזוג בין בזק בינלאומי ו-yes והחלטות סופיות בנושא צפויות להתקבל בחודש הקרוב, כך פורסם ביום ראשון באתר גלובס.

בצמרת קבוצת בזק ניכר ייאוש מהאפשרות שהמיזוג יצא לפועל ומתחדדת ההערכה שאולי גם אין בו טעם ועדיף ללכת למהלך של סגירת חברת הבת בזק בינלאומי ולהקים חטיבה רק עסקית על הריסותיה. ויש לקבוצה סיבות טובות להגיע לההערכה הזאת.

למה צריך מיזוג אם יהיו הקלות?

כפי שנחשף בגלובס, מסתמנת מגמה חיובית מבחינת משרד התקשורת ומשרד האוצר לשקול מתן הקלות לבזק בנושא ההפרדה המבנית לקראת סוף השנה או תחילת שנה הבאה. הכוונה היא לשקול להעניק לבזק בשלב ראשון אפשרות למכור ככל הנראה את חבילת הטלוויזיה של סטינג (מוצר הלואו קוסט של yes בשוק הסטרימינג) עוד השנה, ולאחר מכן לבחון את ביטול ההפרדה המבנית (האוסרת על מכירת חבילות משותפות בין בזק, לבין החברות הבנות, פלאפון, yes ובזק בינלאומי) באופן מלא או תחת מגבלות.

המשרד סירב בשנה שעברה לאפשר לבזק מהלך כזה, אבל ביטול הפיצול בין ספק לתשתית באינטרנט בחודש הבא, וכאמור הגברת התחרות בשוק הטלוויזיה וכניסת שחקנים חדשים, מאפשרים לבחון בחיוב את ההקלות לבזק בנושא הזה.

המשא ומתן עם העובדים הגיע למבוי סתום

התובנה העולה מכך בצמרת הקבוצה, היא שאולי אין טעם להמשיך להתכתש עם העובדים על המיזוג. למרות שהמו"מ בין העובדים בחברות הבנות של בזק (קבוצת אלפא) עם ההנהלה נמשך בתמורה להפסקת העיצומים, בפועל המגעים (שנמשכים כבר חודשים ארוכים) הגיעו למבוי סתום והצדדים לא מצליחים להתקדם. אישור לכך קיבלנו גם השבוע בתגובת ועד עובדי אלפא לחשיפת גלובס: "אנחנו מקווים כי בעקבות הניסיון הכושל לכפות על העובדים מהלכים חד צדדים, יפנימו סוף סוף בדירקטוריון בזק כי כל תוכנית עסקית שתקודם ותאושר תהיה רק בהסכמת ועד העובדים".

השינויים הטקטונים בשוק התקשורת

בקבוצה שוקלים להפסיק את הדיונים על המיזוג ולדון עם העובדים על סגירת החטיבה הפרטית בחברה הבת בזק בינלאומי. והסיבה היא המפץ המתקרב בשוק התקשורת.

כניסת בזק והוט לשוק ה-ISP במרץ הקרוב, שתאפשר להן למכור אינטרנט ישירות ללקוח בעקבות הפיצול בין הספק לתשתית בשוק האינטרנט, צפויה לפגוע אנושות בבזק בינלאומי. לפי התחזיות שהגיעו לידי גלובס, בזק צפויה לנגוס 20 אלף מנויי אינטרנט בחודש מהחברה הבת בזק בינלאומי. (באוקטובר עוד קיוו שהירידה תתוקן במכירת חבילות טריפל, אבל הוא ממאן להגיע ועל כך נרחיב בהמשך).

וזה לא האירוע היחיד שיוציא את שיווי המשקל משוק התקשורת. מיזם הסטרימינג של קשת-RGE הוא בעל פוטנציאל דומה לטלטלה של ממש בשוק. הוא תופס את המתחרים לא מוכנים כשהם עוד עסוקים במלחמה על המנויים של אתמול.

מי שעשויות להיפגע הכי קשה מהמיזם של קשת ו-RGE הן קבוצת בזק והוט. בזק פועלת תחת הפרדה מבנית ונאסר עליה לשווק חבילות משותפות בין החברה האם לחברות הבנות (בזק בינלאומי, יס ופלאפון). לכן, היא נשענת על מוצר הטלויזיה של yes - מוצר פרימיום המספק יותר תוכן, אבל ביוקר. הקושי של yes להחזיק עושר תכנים הביא אותה בשנתיים האחרונות לרדד משמעותית את היקף התוכן החדש, ורבים שואלים את עצמם האם מחיר השירות עוד מצדיק את עצמו.

במקביל, yes החלה לשווק את מוצר הסטינג המציע תוכן דומה במחיר נמוך הרבה יותר כדי לשמר לקוחות בתחרות המתגברת. אבל זו אסטרטגיה ללא מודל עסקי אמיתי. ככל שיותר לקוחות יהגרו ממוצר הפרימיום למוצר הדיסקאונט, yes תלך ותאבד רווחיות. yes תתקשה לשמור על מודל עסקי לשירותי הסטרימינג במחירי השוק היום.

אגב, לא רק קבוצת בזק מאוימת מהמיזם החדש. גם הוט נערכת לקרב בלימה ומאיימת להשיב מלחמה בזירת הפרסום, איום ישיר על קשת. סלקום ופרטנר בוחנות גם הן את המשך דרכן ויתכן כי נראה את פרטנר מנסה לרכוש את פעילות הטלוויזיה של סלקום. אם כך אכן יקרה, קיים סיכוי סביר שנראה דווקא את סלקום חוברת למיזם קשת RGE וכל השוק יחפש כיוון עד להגעה לשיווי משקל מחדש.

הטעות של רודב מתפוצצת לבזק בפנים

לקבוצת בזק הייתה אפשרות להיחלץ מהסיטואציה אליה נקלעה. לפני כשלוש שנים הודיעה החברה למשרד התקשורת שבכוונתה להשיק מוצר טלוויזיה המבוסס על מודל סופר אגרגייטור - פלטפורמה בסיסית במחיר זול במיוחד המציעה את כל ערוצי הברואדקאסט עם אפשרויות הקלטה ו-Catch up ומנגישה את כל ספקי התוכן האחרים, כולל חבילות ספורט. משרד התקשורת ניסה לעצור את החברה בטענה שבכוונתו לקדם חקיקה שתדרוש רישוי על שירותי טלוויזיה באינטרנט, אבל גם במשרד ידעו בזמנו שלמנוע מבזק להשיק את השירות יהיה קשה מבחינה חוקית.

שר התקשורת יועז הנדל / צילום: אייל מרגולין

דירקטוריון בזק דאז, בראשותו של שלמה רודב, עצר את המהלך. החשש היה שהשקת השירות ע"י בזק תגרום ל-yes נזק חמור. הימים היו ימי ההשקה של מיזם אלפא - מיזוג החברות הבנות של בזק לקבוצה אחת. זה היה חזונו של רודב שחשב אז שאלפא תשמש כחברת השירותים של הקבוצה, ואילו בזק שתיפגע קשה, כך חשב, מהתחרות המתפתחת בסיבים ומהיד הקשה שהפעילה אז הרגולציה, תהיה חברת התשתית.

שלוש שנים אחרי, נדמה שאין דבר רחוק יותר מאותו חזון. קבוצת אלפא נמצאת במשבר עמוק, כאשר בזק בינלאומי נמחקה לחלוטין ו-yes נלחמת על הישרדותה. הקבוצה נקרעת תחת מאבקי הנהלה וועד עובדים, ומתקשה לתפקד. אלפא של היום היא ודאי לא קבוצת אחת, אלא אסופה של חברות שאין ביניהם שום קשר. המיזם שהחל בקול תרועה גדול הוא אולי השמדת הערך הגדולה ביותר של שוק התקשורת בישראל.

מטרת העל בהקמת אלפא הייתה להשיק שירות טריפל, שכן הבעיה הקשה ביותר של yes הייתה שהיא לא יכלה למכור חבילות טריפל בגלל מגבלות רגולטוריות. איך קורה שמיזם בהיקף כה נרחב שמרכז כוח אדיר, לא מצליח לייצר חבילת טריפל ראויה על גבי הסיבים כבר שלוש שנים?

מצד אחד קבוצת בזק מתלוננת שהיא רוצה את ביטול ההפרדה המבנית שהכרחית בין היתר לקידום מכירות הסיבים האופטיים, ומצד שני יש לה כלי אדיר ביד שאמור היה לסייע לה בכך באמצעות טריפל בין חברות הבת, אבל הקבוצה לא מצליחה לממש אותו.

דודו מזרחי, מנכ''ל קבוצת בזק / צילום: תמר מצפי

אילו בזק הייתה משיקה מוצר טלוויזיה משלה, (מוצר הדומה לזה שקשת ו-RGE מבקשים להשיק עתה) יתכן בהחלט שהדבר היה מאיץ את סופה של yes. אבל בידי קבוצת בזק היה היום מוצר טלוויזיה חי בועט ורלוונטי, שהיה מאפשר לה למנף את מיזם הסיבים, ולהוות כח שאף אחד מגופי התקשורת בישראל לא יכול להגיע אליו. מהבחינה הזאת, יש מי שיגידו שהרגולטור צדק כשעיכב את בזק להשיק טלוויזיה.