"העברנו את הטונה למקום אחר והמכירות זינקו": הסטארט-אפ שמנתח התנהגות קונים בסופרים

דמיינו לכם שמצלמות האבטחה שיש בכל סופרמרקט ידעו לקרוא את המחשבות שלכם: לדעת מה הרגשתם ליד מדף אבקות הכביסה, למה התלבטתם כל כך ליד מבחר היוגורט עם הפרי, איך בחרתם את הפסטה שלכם ומה גרם לכם להתעלם מעמדת הבשר למרות שהיא נמצאת ברשימה שאיתה נכנסתם. זה נשמע חלק מסרט מטריד על עולם עתידני רחוק מאוד, אבל העתיד הזה - לשמחתנו או שלא - אולי לא רחוק כל כך.

זה לפחות מה שחשבו לנור דניאל (31) וסיון פרידמן יוסף (30), מייסדות הסטארט־אפ דריל. "הבנו שהיום התקשורת בין הספק הקמעונאי לבין הלקוח היא חד-צדדית", אומרת דניאל: "הפירמה בונה לה דמות על סמך סקרים ודיווחים, אבל איפה זה ואיפה המציאות? אז אמרנו: בואו נבסס את המידע על מחקר. זה משהו שאין היום בעולם הזה".

דריל, שתחומו נוירו־מרקטינג, מנתח באמצעות כלים פסיכולוגיים בשילוב ראייה ממוחשבת ובינה מלאכותית את שפת הגוף של הקונים בסופרמרקט - וכך שואף להעלות בעשרות אחוזים את הכנסות הרשתות והספקים.

שתי היזמות הצעירות מתחלחלות כשהן נשאלות אם לחברה שלהן קוראים דריל כי היא קודחת במוחנו כדי להכיר אותנו. לדבריהן, הכוונה היא להעמיק ולחקור. המוצר שהן מפתחות מבוסס על בדיקת גלי מוח של קונים נסיינים ותרגומם לרגשות רלוונטיים לתהליך הקנייה, כמו מתח או נינוחות, דחייה או משיכה, עניין או חוסר עניין. לאלה מתלווה שפת הגוף, שמנותחת בכלים טכנולוגיים.

כך מצליח דריל לייצר מעין שפה, כפי שהן מכנות אותה, שאמורה לדעת מה מושך צרכנים למוצר ומה דוחה אותם - אם זה צבע האריזה, המסר השיווקי, המיקום המדויק של שלט המבצע או המקום שבו הוא נמצא על המדף בסופרמרקט.

הרציונל שמאחורי המוצר הוא שבעוד באונליין יש אינספור כלים ניתוחיים המספקים מידע על הרוכש שמול המסך, ויודעים להתאים לו לא רק הצעות, אלא אפילו את צבע הרקע החביב עליו, בתחום הקניות הפיזיות הקונה נשאר אנונימי עבור הקמעונאים והספקים. שם הדרכים להכיר אותו מבוססות על שאלונים ועל ניתוח קניות עבר, אבל אין דרך לדעת מה היו ההתלבטויות שלו, מה מושך את תשומת לבו ומדוע נמנע מלקנות מוצרים שדווקא התעניין בהם. "יש פער מאוד גדול בין מה שהספק חושב על המותגים שלו", אומרת דניאל, "לבין מה שקורה באמת. ואלה גם דברים שמשתנים כל הזמן".

ב־2019, כמה חודשים לאחר שהקימו את דריל וכשיש להן רעיון מבטיח ביד, חיפשו דניאל ופרידמן יוסף מעבדה, שבה יוכלו לנסות את הטכנולוגיה על לקוחות אמיתיים. ובמקרה שלהן, סופרמרקט. אז הן פנו לאייל רביד, מנכ"ל ובעלי רשת ויקטורי. "אחרי שנפגשתי איתן, הלכנו יחד לחברה שמאגדת סטארט־אפים שתעריך לי את דריל", מספר רביד. "שם המליצו לי להיות המעבדה שלהן, כיוון שאם יצליחו, כך נאמר לי, מדובר במוצר פורץ דרך. סיפרו לי שם שבאונליין קיימות חברות מהסוג הזה, שקוראות את הקונה ומתאימות לו את האתר, ובמקרים האלה רואים קפיצות של מינימום 50% במכירות. אבל שלפי מה שהם יודעים, בעולם הקניות הפיזיות אף אחד עוד לא עשה את זה".

אייל רביד, מנכ''ל ויקטורי / צילום: My first value