דירוג "משרדי עורכי הדין הטובים ביותר בישראל לשנת 2022" מבוסס על "סקר עמיתים" בין עורכי דין העובדים במשרדי עורכי דין בישראל ב-29 תחומי משפט שונים. כמו כן נסקרו לקוחות, בעיקר עורכי דין פנימיים במחלקות משפטיות תאגידיות. יותר מ-6,069 עורכי דין (מתוך כ-70 אלף הרשומים בלשכת עורכי הדין) ו-767 לקוחות הוזמנו להשתתף בסקר. הסקר נערך באינטרנט בין 20 ביולי ל-14 באוקטובר 2021. גילוי מלא. דירוג "משרדי עורכי הדין הטובים ביותר בישראל לשנת 2022" נוצר בתהליך מורכב, ועם זאת אין בכך כדי להעיד על איכותם של המשרדים שלא נכללו או על האובייקטיביות שלהם.

2,174 מתמחים ניגשו לבחינת ההסמכה האחרונה של לשכת עורכי הדין, ונדמה שמגמת הגידול נבלמה - ביולי 2020, לשם השוואה, ניגשו אליה כ-3,200 מתמחים. אבל גם כך מדובר במספרים גבוהים. במדינת ישראל לכ-78 אלף איש יש רישיון עריכת דין בתוקף. מתוכם כ-55 אלף עוסקים בפועל בעריכת דין במשרדי עורכי דין. בעבר פורסם ש-1 מכל 128 איש בישראל הוא עורך דין, נתון שאין לו אח ורע בעולם.

איך נראה מסלול הקריירה של עורכי הדין האלה? מה יקרה לשכר שלהם לאורך הדרך? התחרות עם הייטק מחוללת שינויים גם בתמונה הזאת.

המתמחים: נהנים מהעלייה בביקוש

עד לאחרונה, קיבלו מתמחים במשרדי עורכי הדין המובילים שכר של 9,000 שקל לכל היותר, אבל משלהי דצמבר 2021, החלה מגמת עלייה במשרדי הענק והבוטיק, שזלגה למשרדים הגדולים והבינוניים וצפויה להשפיע גם על המשרדים הקטנים.

גם כך, שכר המתמחים מחוץ למשרדים היוקרתיים אינו נוצץ. לדברי עו"ד דודי זלמנוביץ, מייסד חברת GLawBAL, הביקוש למתמחים בכלל ולבוגרי אוניברסיטאות וחלק מהמכללות בפרט הוא גדול וכך גם השונות בשכר.

בעוד שמשרדים קטנים, ודאי בפריפריה, לא מרשים לעצמם לשלם למתמחים שכר העולה על 6,000-7,000 שקל ברוטו בחודש, במשרדים הבינוניים והגדולים הוא זינק ל-8,000-9,000 שקל ברוטו בחודש במקרה הפחות טוב ול-11,000 שקל במקרה הטוב.

תחומי הפעילות של כל משרד משקפים מספר בהמלצות גבוה מהממוצע, ולא בהכרח את כל תחומי הפעילות של כל משרד.

השנים הראשונות: מגמת עלייה בשכר ואמונה במקצוע

התחרות בין המשרדים והדימום העקבי של צעירים מבריקים למקצועות ההייטק, הובילו להעלאות שכר משמעותיות גם לעורכי דין צעירים בשנים שאחרי ההתמחות. נוסף על העלייה בשכר, מציעים להם מענקים והטבות משמעותיות נוספות.

המקרה של משרד גולדפרב-זליגמן ממחיש את הדינמיקה בשוק. לאחר ההעלאה הראשונה בסך של כ-1,500 שקל בחודש, התברר שהמשרדים המתחרים העלו לעורכי הדין בשנותיהם הראשונות את השכר בצורה משמעותית יותר. כדי למנוע נטישה, הודיעה הנהלת גולדפרב-זליגמן על העלאה נוספת, כך שהשכר של עורך דין בשנתו הראשונה תעמוד על 16 אלף שקל. בכל מקרה, קיימים פערים גדולים בין משרדי היוקרה למשרדים הקטנים בשכר המשולם לעורכי הדין בתחילת דרכם.

סקר שקיימה לאחרונה לשכת עורכי הדין בקרב 1,072 חברי לשכה, ובוצע על ידי פרופ' יצחק כ"ץ מחברת מאגר מוחות, מעלה מאפיין נוסף לצעירים. הוא מגלה שרוב עורכי דין עד שלוש שנים במקצוע רואים בו מקצוע מכובד או מכובד מאוד. ככל שהוותק עולה, מידת ההערכה למקצוע יורדת. בקרב אלה שפועלים בענף יותר מ-21 שנה, 50% חשבו שהמקצוע מכובד במידה בינונית.

שותפים זוטרים: תחילת הדרך לכסף הגדול

אחרי שש עד שמונה שנים בממוצע במשרדים הגדולים, מקובל להפוך עורך דין לשותף, אם הנהלת הפירמה מרוצה מביצועיו. השכר שהוא יקבל תלוי במיצוב של המשרד ובהכנסותיו. חברת GLawBAL מחלקת את רמות התגמול של שותפים לשמונה (הכוונה היא לתגמול משכר טירחה בלבד). למשרדים במיצוב נמוך (משרדים קטנים שאינם בוטיק) יש חמש רמות.

רמת התגמול הראשונה במשרדים במיצוב נמוך כוללת בעיקר שותפים זוטרים וצעירים, שמנגנון השותפות שלהם הוא בדרך כלל שותפות בתיקים. המשיכות החודשיות הממוצעות שלהם נעות בין 14,150 שקל ל-22,350 שקל.

במשרדים הגדולים-בינוניים ובמשרדי הבוטיק במיצוב גבוה, הרמה הראשונה מתתייחסת בעיקר לשותפי החוזה. משיכותיהם החודשיות הממוצעות נעות בין 32,450 שקל ל-47,100 שקל.

רמת התגמול השנייה כוללת במשרדים במיצוב נמוך שותפים שהמשיכות החודשיות שלהם נעות בין 17,800 שקל ל-29,500 שקל. במשרדים הגדולים/בינוניים ובבוטיקים, שותפים ברמה הזאת מושכים בממוצע בחודש בין 38,450 שקל ל 59,900 שקל.

שותפי הון: שכר טרחה עד כ-100 אלף שקל

רמת התגמול השלישית במשרדים במיצוב נמוך כוללת בדרך כלל שותפים שמשיכותיהם החודשיות הממוצעות נעות בין 19,150 שקל ל-38,850 שקל. במשרדים הגדולים והבינוניים ובמשרדי הבוטיק במיצוב גבוה, נפגוש במדרגה הזאת בעיקר שותפי הון בדרג נמוך או שותפים זוטרים בבוטיקים. משיכותיהם החודשיות הממוצעות נעות בין 52,850 שקל ל-84,650 שקל.

ברמת התגמול הבאה, המשיכות החודשיות הממוצעות במשרדים במיצוב נמוך נעות בין 25,750 שקל ל-49,700 שקל. במשרדים הגדולים והבינוניים או בבוטיקים במיצוב גבוה כבר מדובר בסכומים שנעים בין 72,350 שקל ל-109,450 שקל.

התקרה של הקטנים ולא בוטיק: 67,250 שקל בחודש

רמת התגמול החמישית היא למעשה האחרונה שיש במשרדים במיצוב נמוך. היא כוללת שותפים במשרדים קטנים ייחודיים, שממוצע המשיכה החודשי שלהם נע בין 34,100 שקל ל-67,250 שקל.

במשרדים הגדולים והבינוניים ובמשרדי הבוטיק במיצוב גבוה, יגיעו המשיכות ברמת תגמול כזאת לממוצע חודשי שנע בין 93,150 שקל ל- 154,700 שקל.

הטופ של המשרד: פחות שעות ויותר כסף

מרמת התגמול השישית, הולכים ומתמעטים השותפים וסך המשיכות הממוצע לכל אחד גדל מאוד. זה מתחיל ב-139,850 שקל בחודש בממוצע ונגמר ברמה השמינית והאחרונה, שבה סכום המשיכה יכול להגיע ליותר מ-390,400 שקל בחודש.

מבחינת היקף העבודה, סקר הלשכה שהזכרנו קודם מגלה שהוותיקים ביותר במקצוע, 21 שנה ויותר, עובדים הכי פחות שעות, ובכלל עורכי דין אמנם עובדים הרבה אבל לא מסביב לשעון כפי שנהוג לחשוב: 49% עובדים בין 6 ל-10 שעות ביום, 15% עובדים עד 6 שעות ביום בלבד, 27% עובדים בין 10 ל-12 שעות, ו-6% עובדים יותר מ-12 שעות מדי יום.