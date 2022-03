מחסור בכישורים ועומס ברשויות: מה מטריד את עורכי הדין

איך בחרנו את משרדי עוה"ד הטובים בישראל מי השתתף בסקר? דירוג "משרדי עורכי הדין הטובים ביותר בישראל לשנת 2022" מבוסס על "סקר עמיתים" בין עורכי דין העובדים במשרדי עורכי דין בישראל ב-29 תחומי משפט שונים. כמו כן נסקרו לקוחות, בעיקר עורכי דין פנימיים במחלקות משפטיות תאגידיות. יותר מ-6,069 עורכי דין (מתוך כ-70 אלף הרשומים בלשכת עורכי הדין) ו-767 לקוחות הוזמנו להשתתף בסקר לאחר מחקר של סטטיסטה באתרי אינטרנט ובמקורות נוספים זמינים לציבור. ההזמנות נשלחו בדואר אלקטרוני עם קישור אישי שניתן להשתמש בו פעם אחת בלבד. בנוסף, מומחים משפטיים יכלו להשתתף בסקר גם באמצעות רישום עצמי, לאחר אימות פרטיהם, בקישור שפורסם והיה זמין באתר גלובס. סך הכול השתתפו בסקר 2,438 איש מתוך עורכי הדין והלקוחות שקיבלו פנויה ואלה שנרשמו באופן עצמאי. הסקר נערך באינטרנט בין 20 ביולי ל-14 באוקטובר 2021. המשתתפים התבקשו לבחור את התחומים המשפטיים שבהם הם מתמחים (למשל, עבודה ותעסוקה, עבירות צווארון לבן, ביטוח וכדומה). מה בדק הסקר? העמיתים התבקשו לציין עד חמישה משרדי עורכי דין שעליהם ימליצו אם לא יוכלו לקבל לקוח (עקב ניגודים עניינים, שיקולי יכולת, התמחות וכדומה). הלקוחות התבקשו למנות עד חמישה משרדי עורכי דין שעליהם ימליצו על סמך ניסיונם המקצועי. לכל אחת מההמלצות ניתנה האפשרות להוסיף נימוק. המלצות המשתתפים כמו גם הרשימה הסופית של החברות נבדקו בקפידה. המלצות עורכי דין על המשרד שבו הם עצמם עובדים לא נכללו בניתוח. בנוסף, ניתנה למשיבים גם ההזדמנות לענות על שאלות הנוגעות למקצוע עריכת הדין בישראל. הרשימה המובילה רשימת "100 משרדי עורכי הדין המובילים בישראל" כוללת את המשרדים שקיבלו מספר המלצות גבוה מהממוצע. שמותיהם מופיעים בסדר אלפביתי, לצד תחומי המשפט שעליהם התקבלו ההמלצות על כל אחד מהמשרדים. אתרי האינטרנט וכתובתם של משרדי עורכי הדין שברשימה מוצגים גם הם באתר גלובס. על סטטיסטה עם מאגר של יותר ממיליון נתונים סטטיסטיים, סטטיסטה היא אחת מפלטפורמות המידע המובילות בעולם לניתוח שוק אסטרטגי, סטטיסטיקה ועריכת תוצאות מחקרים. Statista.com הוא פורטל מרכזי המעניק גישה לנתונים, תובנות ומגמות ביותר מ-80 אלף נושאים ו-170 תעשיות. הפורטל מורכב מסקרים קנייניים, מקורות משניים בלעדיים ונתונים מצטברים מ-22,500 מקורות. החברה, שמרכזה בגרמניה, פועלת מאז 2007 ומעסיקה יותר מ-1,000 עובדים ועובדות ב-12 ערים בעולם. היא מציעה ל-1.5 מיליון משתמשיה הרשומים - מתחומי העסקים, המדעים והמגזר הציבורי - גישה לנתונים וסטטיסטיקה על פי סטנדרטים מדעיים. מחלקת Statista Research & Analysis מבצעת ניתוחים ומחקרים עבור לקוחות. עם לקוחות סטטיסטה נמנים תאגידים רב-לאומיים, יותר מ-2,000 אוניברסיטאות ובתי ספר טכניים, משרדי ייעוץ ניהולי מובילים, משרדי פרסום, ארגוני סחר, בנקים ומוסדות פיננסיים, עמותות פוליטיות ורבים נוספים. עם השותפים לפרויקטים בתחום העיתונות והתקשורת נמנים The Financial Times, Forbes, The Independent, El Mundo, Frankfurter Allgemeine, Business Insider, LinkedIn ועוד. גילוי מלא. דירוג "משרדי עורכי הדין הטובים ביותר בישראל לשנת 2022" נוצר בתהליך מורכב, ועם זאת אין בכך כדי להעיד על איכותם של המשרדים שלא נכללו או על האובייקטיביות שלהם.

שוק עורכי הדין עובר שינויים מרחיקי לכת בתקופה האחרונה. יש בו מגמה מתמשכת של מיזוגים בין משרדי עורכי הדין הקטנים לגדולים, תהליך קונסולידציה שנמצא בעיצומו, ותחרות קשה עם חברות ההייטק על טאלנטים שמובילה בחלק מהמשרדים לשינוי בתנאי העבודה. סקר שערכה חברת המידע הבינלאומית Statista בקרב 2,438 עורכי דין ולקוחות חושף מה מעסיק היום את הענף.

גילוי מלא. דירוג "משרדי עורכי הדין הטובים ביותר בישראל לשנת 2022" נוצר בתהליך מורכב, ועם זאת אין בכך כדי להעיד על איכותם של המשרדים שלא נכללו או על האובייקטיביות שלהם.

תחומי הפעילות של כל משרד משקפים מספר בהמלצות גבוה מהממוצע, ולא בהכרח את כל תחומי הפעילות של כל משרד.

משרד גדול או בוטיק? רוב הלקוחות חסרי העדפה

אחת השאלות בסקר שהופנתה ללקוחות היא איזה סוג משרד הם יעדיפו - גדול או קטן. מהתוצאות עולה ש-58% מהנשאלים מקרב הלקוחות (בעיקר עורכי דין במחלקות משפטיות בתאגידים) השיבו כי אין להם העדפה למשרד גדול או למשרד בוטיק. 27% אמרו שיעדיפו משרד בוטיק ואילו 15% בלבד מעדיפים משרד גדול ובינלאומי.

אלה שהעדיפו את משרדי הבוטיק אמרו שהיחס האישי והאינטימי מכריע את הבחירה. חשובים להם תשומת הלב המושקעת בלקוח, ההיכרות האישית, הרגישות והזמינות. "הם מושקעים בלקוח ואתה לא נופל בין הכיסאות", ציין אחד הלקוחות. אחר אמר שהוא "מעדיף להיות לקוח גדול ונחשב שמקבל שירות VIP ולא אחרון הלקוחות". עם זאת, היה מי שציין כי משרדי הבוטיק מתאימים לתביעות בינוניות-קטנות בלבד ובעסקאות הגדולות הוא יעדיף משרד גדול.

הלקוחות שיעדיפו את המשרדים הגדולים אמרו שהיתרון שלהם הוא ביכולתם לספק את כל השירותים בכל התחומים במתכונת one stop shop. הלקוחות ציינו גם את הניסיון, המקצועיות והמשאבים הרבים שיש למשרדים הגדולים, לצד הביטחון. גם המוניטין משחק תפקיד: "נשמע יותר טוב" ו"הם בעלי סיכוי גבוהים יותר לניצחון" ציינו הלקוחות.

עוד בסדרהלכל הכתבות גלובס ו-statista חושפים: 100 משרדי עורכי הדין המובילים בישראל

כל הדרך עד למשכורת של 140 אלף שקל בחודש

ענף עוה"ד ששואף להחזיק עובדים עד הפנסיה מתמודד עם המציאות

טיפ מהבכירים: עצות קריירה לעורכי דין מתחילים הצג עוד לכל הכתבות

הכי חשוב ללקוחות: מקצועיות ויושרה

הסקר בדק גם אילו היבטים חשובים ללקוחות בבואם לבחור משרד עורכי דין. השאלה הזאת הופנתה גם לעורכי הדין (מה ההיבטים החשובים לדעתם ללקוחות) וגם ללקוחות עצמם. מהתשובות עולה שההיבט החשוב ביותר ללקוחות הוא יכולת מקצועית, התמחות או ידע תעשייתי של משרד עורכי הדין (70%). בקרב עורכי הדין, 91% השיבו שזהו ההיבט החשוב ביותר ללקוחות.

היבט חשוב אחר הוא היושרה של המשרד. ציינו אותו 58% מהלקוחות ו-56% מעורכי הדין. אך היבט שנתפס על ידי עורכי הדין כחשוב יותר מכפי שהיה ללקוחות הוא המלצות על המשרד: 68% מעורכי הדין ציינו אותו, לעומת 49% בלבד מהלקוחות.

גם הכימיה בין הלקוח למשרד חשובה. 37% מהלקוחות ציינו זאת, ו-53% מעורכי הדין. היבטים נוספים שצוינו על ידי הלקוחות הם חיוב שעתי (25%), קירבה פיזית (14%) ונוכחות בינלאומית של המשרדים (9%).

פער משמעותי נמצא בין הלקוחות לעורכי דין לגבי החשיבות של תדמית המשרד. בעוד ש-41% מעורכי הדין ציינו שהתדמית חשובה, בקרב הלקוחות רק 24% ציינו אותה כחשובה.

הלקוחות ועורכי הדין ציינו שיש חשיבות לזמינות, תגובה מהירה, יחסי אנוש טובים ואת הקשרים שיש למשרד.

הבעיה הגדולה של מערכת המשפט: עומס ברשויות

עורכי הדין התבקשו בסקר לציין מהן הבעיות הגדולות ביותר של מערכת המשפט בעיניהם. 67% מהם השיבו שהבעיה הגדולה ביותר היא עומס ברשויות. 45% ציינו שהבעיה היא עורכי דין לא מספיק מקצועיים ו-22% ציינו את קיומם של חוקים מעורפלים. 9% מעורכי הדין התייחסו למגוון בעיות המערכת המשפטית, ובהן איכות השופטים והתנהלותם , רגולציית יתר ומבנה החיוב השעתי במשרדי עורכי הדין.

לגבי איכות השופטים והתנהלותם, ציינו עורכי הדין שמערכת השיפוט מודדת את השופטים לפי הספק באופן שיוצר תעשייה של חיסול תיקים בפשרות ובהסדרים. זאת במקום ניהול ההליך עד תום וקבלת החלטה על ידי השופט לאחר ששמע את העדויות בתיק.

בעיה אחרת שצוינה היא פסיקה לא אחידה של בתי המשפט ושופטים שפוסקים לפי ערכים ומדיניות ולא לפי החוק, שופטים שאינם מקצועיים מספיק, לא קוראים את החומר ולא מציגים ניהול סיכונים לצדדים.

ביקורת נוספת שעלתה הייתה על פסיקת הוצאות לא ריאלית ועל הנוהג של עורכי דין לדחות דיונים, דבר שמוביל להימשכות ההליכים. עוד ציינו עורכי הדין את העובדה ששכר הטרחה נשחק לאורך השנים ושמבנה החיוב השעתי מביא לניפוח עלויות ופעולות משפטיות לא רצויות. כמו כן, הם ציינו כבעיה את היחס של פקידים בעלי תודעת שירות נמוכה וחסרי מוטיבציה לסייע.

ההתפתחות הכי משפיעה: מחסור בעורכי דין מוכשרים

55% מעורכי הדין שהשתתפו בסקר אמרו שהמחסור בעובדים מוכשרים הוא ההתפתחות שתשפיע הכי הרבה על משרדי עורכי הדין בשנים הקרובות. חלקם הסבירו שהמקצוע מוצף בעורכי דין ברמה נמוכה, וזאת לצד מגמות של תחרות עם מקצועות אחרים בשוק ועזיבת הענף, בעיקר לתחום ההייטק. לדבריהם, יש צורך בשינוי תרבות העבודה בתחום. כפי שאמר אחד הנסקרים, "אין מחסור בעובדים מיומנים, ואם המשרדים ילמדו לשלם, העובדים יפסיקו לברוח לענפים אחרים".

45% מעורכי הדין השיבו כי הדיגיטציה תשפיע בשנים הקרובות על המשרדים והתייחסו בין היתר להטמעת בינה מלאכותית שתחליף פעולות מסורתיות של עורכי דין.

רוב עורכי הדין שהשתתפו בסקר חושבים שהבינה המלאכותית תחליף עד 30% ממשימות עורכי הדין. תחום הליגל-טק, הכולל שימוש בבינה מלאכותית, צובר תאוצה בשנים האחרונות ומשימות מסורתיות של עורכי דין מבוצעות בכלים טכנולוגיים. חלק ממשרדי עורכי הדין גילו את היתרונות של ההתפתחות הזאת ומשתמשים בכלים האלה בעיקר בבדיקת נאותות, הכרוכה בסריקת אלפי מסמכים.

לצד זה קיימות תוכנות המנסחות הסכמים מורכבים, שעדיין לא נמצאות בשימוש רווח במשרדים, וכלים נוספים שנועדו להכרת הלקוח לצורך עמידה בדרישות חוק איסור הלבנת הון, להגהה מתקדמת של מסמכים משפטיים ועוד.

כשנשאלו מהו אחוז המשימות שיוכלו לבצע כלי בינה מלאכותית במקום בני אדם, 26% מעורכי הדין השיבו שרק 10%; 20% השיבו 11%-20% מהמשימות, 20% נוספים השיבו 21%-30%, ורק 16% מעורכי הדין חושבים שהבינה המלאכותית תוכל להחליף 41%-50% מהמשימות של עורכי הדין.

להמשיך את ההורים? מה ימליצו עורכי הדין לילדיהם

אחת השאלות שחשפו פערים גדולים הייתה "האם תמליצו לילדיכם להמשיך במקצוע". 50.2% השיבו שכן, ו-49.8% השיבו שלא ימליצו.

אלו שאמרו שימליצו לילדיהם להמשיך בדרכם השיבו כי עריכת דין היא עבודה מגוונת, מאתגרת, מרתקת, דינמית, מספקת הבנה לכל תחומי התעשייה ומהווה בסיס מעולה לכל תחום אחר. "זה שם אותך בלב ההתפתחות המסחרית בישראל", ציין אחד המשיבים. נסקרים אחרים ציינו שמקצוע עריכת הדין הוא שליחות חברתית, המאפשר לחולל שינוי, לעזור לחלשים בחברה ומספק אתגר מקצועי. "המקצוע עוסק באנשים, אירועים, תהליכים ומאפשר השפעה על המתרחש".

גם הפן הכלכלי צוין כאחד מיתרנות של המקצוע. יש שרואים בו מקצוע לשנים רבות, להבדיל מענף ההייטק, וחושבים שהוא עדיין יוקרתי ומי שטוב במה שהוא עושה יצליח גם כלכלית.

עורכי הדין שלא ימליצו לילדיהם ללכת בדרכם אמרו שמדובר בעבודה סיזיפית,שוחקת, הדורשת השקעה של שעות עבודה רבות, לחץ, תסכול וחוסר איזון בין הבית לעבודה. לצד זאת ציינו עורכי הדין כי המקצוע לא מתגמל ביחס להשקעה הנדרשת. "אופק ההתקדמות אטי להחריד", "השעות הורגות, אין חיים, אין תגמול", "משכורות של עולם ישן ולא של עולם חדש" - אלה רק כמה מהתשובות שהתקבלו.

עוד ציינו עורכי הדין שקיים חוסר כבוד מהמעסיקים, והמתמחים נתקלים בשכר נמוך וביחס מבזה. אחרים ציינו את הדעיכה ביוקרה של המקצוע וכי העתיד אינו בתחום המשפטים. "המקצוע מאבד מקסמו", ציין אחד מהם. אחרים אמרו שמדובר במקצוע מיושן שלא מתאים לבני הדור הצעיר, וכי בעתיד הוא לא יהיה רלוונטי.