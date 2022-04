נעלם עם חובות של 250 מיליון דולר: האם מלך הקריפטו זייף את מותו?

ג’ראלד קוטן, מייסד בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים קוודריגה (QuadrigaCX), החזיק את נכסיהם הדיגטליים של אלפי אנשים ברחבי העולם. בשנתיים הראשונות של פעילותה, החברה נעשתה פופולרית וקוטן הפך לכוכב עולה בשמי הקריפטו.

אלא שבשנת 2015, קוודריגה נקלעה לקשיים כלכליים, שהסתיימו ברבות הימים בפשיטת רגל עם חובות של יותר מ-200 מיליון דולר ועוד כ-28 מיליון דולר בנכסים. אם זה לא מספיק - בדצמבר 2018, קוטן מת באופן מסתורי, מה שהצית חקירה חובבנית של קבוצת משקיעים מופסדים. חקירה זו עומדת במרכז סרט תיעודי של נטפליקס שעלה בשבוע שעבר.

Trust No One ג'ראלד קוטן, מתוך / צילום: My first value