על רקע התנגדויות של יישובים באזור השרון לתוואי המטרו, מליאת הוות"ל תדון ביום שני הקרוב בפיצול תוכנית קו המטרו M1, כך שבשלב הראשון תוקדם התוכנית רק בחלק שבין חולון ועד לצומת גלילות. אם הפיצול יאושר, הקו שתוכנן להגיע גם לרמת השרון, להרצליה, להוד השרון, לרעננה ולכפר סבא יסתיים בשלב זה עוד לפני יישובים אלו.

במכתב ששלח יאיר ארז, ממינהל התשתיות במשרד התחבורה, ליו"ר מטה התכנון שלומי הייזלר נכתב כי הוועדה המנהלת של רשות המטרו "דנה בבקשת חברת נת"ע לאישור בשלבים של תת"ל 101ב', (התוכנית להקמת קו M1 צפון - א.ז) וזאת על מנת ליצור ודאות להתקדמות ההליך התכנוני כך שלא תעוכב יכולת החברה להתקדם בשנת 2023 לשלבי קידומי הזמינות, ההפקעות והתכנון המפורט בפרויקט, בהתאם לשלביות הביצוע לקווים M1 ו- M2".

במכתב צוין כי "הודגש בפני הוועדה כי אין הכוונה לעצור את קידום אישור התוכנית במקטע הצפוני של תת"ל 101ב', אלא למתן עדיפות בלוחות הזמנים לגזע המרכזי של קו M1, הנמצא בתכולות שלב א' בפרויקט".

מהמכתב עולה כי הוועדה המנהלת של רשות המטרו, אישרה את הבקשה לאישור בשלבים של התוכנית כך שבשלב הראשון התוכנית תאושר מצומת חולון ועד לתחנת גלילות דרום (כולל).

קו M1 הוא הקו הארוך ביותר ברשת, מתוך שלושה קווים שתכנונם מקודם. חלקו הדרומי של הקו כבר מוכן לאישור הממשלה והוא יורד מראשון לציון דרומה אל שתי שלוחות: האחת דרך באר יעקב, רמלה ולוד והשנייה דרך נס ציונה, רחובות ובית החולים קפלן.

חלקו הצפוני של הקו מקודם במסגרת תוכנית אחרת שנתקלת בהתנגדויות של עיריות צפון השרון. הקו עולה מראשון לציון אל חולון, תל אביב, רמת השרון, הרצליה ומשם מתפצל לשתי שלוחות: האחת לרעננה והשנייה לכפר סבא. כעת נראה שהקו יסתיים במחלף גלילות, וששלוחתיו הצפוניות יקודמו בנפרד.

"נימבי" גרסת ישובי השרון

קידום התוכנית בנפרד מיתר תוכניות המטרו, הוא "מושג מכובס" שמתאר את כניעת משרד התחבורה ונת"ע ללחצי המתנגדים לפרויקט, חלקם מטעמים "נימביסטים" (not in my backyard).

פיצול התוכנית עלול לפגוע בעשרות אלפי תושבים, בהעדרה של מערכת הסעת המונים אחרת ולגרום להם להמשיך להסתמך על רכבים פרטים. זאת כאשר ישראל נמצאת במצב של כשל תחבורתי שצפוי להיות גדול עוד יותר עם גידול האוכלוסייה עד לשנת 2040. תוכניות המטרו מאפשרות גם את הגדלת זכויות הבנייה באופן משמעותי לאורך תוואי הקווים, אלא שגם תועלות אלו יימנעו מהערים שבצפון המטרופולין ומתושביהן אם תפוצל התוכנית.

מאות התנגדויות לקו נאספו מתושבי הערים כפר סבא, רעננה והוד השרון. הפעילות נגד בניית קווי המטרו באזור נהנית מלובי נמרץ של חברי כנסת, וההתנגדויות נבחנות כעת בידי חוקרת.

בעיריית כפר סבא מתנגדים למיקום הדיפו (מוסך הרכבות) בצפון העיר, אף שבמינהל התכנון מגבשים תוכנית לבנייה מעל מוסכי הרכבת ולחיבורם למרקם העירוני - כפי שנעשה בעולם המערבי. ברעננה תושבים מתנגדים למעבר של הקו מתחת לווילות ומעוניינים בהסטת הקו כך שיעבור סמוך לבית החולים לוינשטיין. להבדיל, בהוד השרון ההתנגדות יותר מבוססת, ושם דורשים את מעבר המטרו במרכז העיר כדי לעודד בנייה רוויה.

מעבר לקו M1, במסגרת הפרויקט מקודמים עוד שני קווים נוספים: קו M2 וקו M2. MS, שאורכו 23 ק"מ, יעבור מפתח תקווה דרך גבעת שמואל, בני ברק, רמת גן, גבעתיים, תל אביב ועד לחולון. הקו יעבור במוקדי עניין מרכזיים כמו שוק הכרמל, כיכר הבימה, תחנת רכבת השלום שתהפוך למרכז תחבורה, אצטדיון בלומפילד, בית החולים וולפסון ואוניברסיטת בר אילן.

קו M3, קו טבעתי באורך 38 ק"מ, יחבר בין הרצליה, תל אביב, פתח תקווה, קריית אונו, רמת גן, אור יהודה, חולון ובת ים. הקו לא יעבור במרכז תל אביב, אלא ישרת גם את מזרח המטרופולין ואזור בקעת אונו.

שתי תוכניות כבר מוכנות לאישור הממשלה: קו M3 וחלקו הדרומי של קו M1. עם פיצול התוכנית גם חלקו הצפוני של הקו יבשיל. אם הנסיבות הפוליטיות יאפשרו זאת - הממשלה צפויה לאשר את התוכניות במהלך חודש מאי. לפי ההבטחות, המטרו יתחיל לפעול ברשת הבסיסית בשנים 2030-2032 ומשם ימשיך בהדרגה - עד להפעלתו המלאה בשנת 2040.

ממשרד התחבורה ונת"ע לא התקבלה תגובה.