הצמד שהתברג הכי גבוה בעולם הקריפטו, ואז ריסק אותו - ונעלם

אמ;לק סו ג'ו וקייל דייוויס הם שני צעירים שאפתניים שהבינו היטב את ההזדמנות המובנית במטבע הדיגיטלי. הם הבינו שקריפטו הוא משחק של יצירת הון וירטואלי יש מאין, והצליחו לשכנע אנשים עשירים שהוא ראוי להתקיים בעולם האמיתי. הם ביססו אמינות ברשתות החברתיות כשגילמו את הגאונים הפיננסיים המיליארדרים, תרגמו את זה לאשראי פיננסי ממשי, ואז שמו מיליארדי דולרים בכסף שלוו כדי לבצע השקעות ספקולטיביות. אלא שאז קרן ההשקעות שהקימו קרסה באופן מביך - ואף חיסלה חלק גדול מתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים. והם? נעלמו.

היאכטה הייתה יפיפיה: 50 מטרים של זכוכית ופלדה לבנה במשקל 500 טונות. חמישה סיפונים מעוגלי שוליים - אחד עם בריכה שתחתיתה זכוכית - שכמו נוצרה עבור שיט ביולי בים התיכון, הכולל ארוחות ערב בשקיעה בין האיים הסמוכים לסיציליה, וקוקטיילים בשטחי הטורקיז הרדודים שמול חופי איביזה. קברניטיה לעתיד התפארו בתמונותיה של היאכטה ששווה 50 מיליון דולר: "היא תהיה גדולה מכל היאכטות של עשירי סינגפור", התגאו וסיפרו שבכוונתם לצייד את תאי השינה במסכי מקרנים כדי ליצור גלריה שטה עבור אוסף ה-NFT הגדל שלהם.

מדובר בסופר-יאכטה הגדולה ביותר שהמספנה האיטלקית הידועה סן לורנצו מכרה אי פעם באסיה - ניצחון הנובורישים של הקריפטו. "היא מייצגת את תחילתו של מסע מרתק", אמר מתווך היאכטות כשהכריז על המכירה בשנה שעברה. הקונים נתנו לה שם מחוכם - בדיחה פנימית שקורצת למטבע הקריפטו דוג'קוין וישעשע גם את קהל העוקבים ברשתות החברתיות: Much Wow.

