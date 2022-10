זה סיפור ארוך מאוד של שנאה, אהבה, חיבה וסלידה. שזורים בו כמובן אינטרסים הדדיים, אבל גם סנטימנטים; והוא רצוף אי־הבנות של מניעים, של רקע תרבותי, של אמצעי הידברות.

הנשיא רוזוולט יסד את הרומן־לא־רומן הזה ב־1945, בפגישה עלי־אניית־מלחמה בתעלת סואץ עם המלך אבן סעוד, מייסד ערב הסעודית, אביהם של כל מלכיה ב־70 השנה האחרונות. נשיא ארה"ב, שעמד ערב ניצחון על היטלר במלחמת העולם השנייה, היה רחוק כדי חודש אחד ממותו. תמונה מפורסמת שלו בחברת אבן סעוד מראה את רוזוולט דקיק עד שקיפות. אבל עמדו לו כוחו ותבונתו להכיר שמערכת היחסים הזו נחוצה לאמריקה. ארה"ב לא יכלה למלא לבדה את הוואקום העצום, שהקיסרות הבריטית עמדה להשאיר.

הנשיא הפציר במלך להסכים להגירת יהודים לארץ ישראל. המלך, שהרעיף מתנות וחיבה על הנשיא, דחה את בקשתו מעיקרה. על פי פרוטוקול הפגישה הוא אמר, ש"ערבים ויהודים לעולם לא יוכלו לשתף פעולה, לא בפלשתינה, לא בשום ארץ אחרת... הערבים יעדיפו מוות על פני ויתור על אדמותיהם ליהודים".

וכך, מערכת היחסים האסטרטגית הזו נולדה בסימן הסכמה־שלא־להסכים. דרך ישרה הובילה מסיפון אניית המלחמה קווינסי אל מסעו של הנרי קיסינג'ר לריאד, בסוף 1973. מזכיר המדינה שזה מקרוב התמנה חש לשם בעקבות מלחמת יום הכיפורים ואמברגו הנפט שיזמו הסעודים נגד המערב. המלך פייצל השמיע את המלים המפורסמות, "אני מקדם אותך בברכה כבן אדם, לא כיהודי". קיסינג'ר לא התבלבל. "ידידיי הטובים ביותר הם בני אדם, הוד מלכותו", הוא השיב.

כל כך הרבה השתנה מאז 1945 ו־1973, אבל במובן מסוים שום דבר לא השתנה. צל כבד של אי־נוחות ושל חוסר־להיטות מרחף על היחסים. הם עמדו במבחנים חמורים מאוד, מפני ששני הצדדים הכירו בצורך הקריטי להוסיף ולקיים אותם. אבל אין זאת אומרת שההכרה הזו היא בת־אלמוות, ואין זאת אומרת שמשברים קיומיים תמיד מתיישבים איכשהו.

הודעת הבית הלבן, שבקעה ביום ג' מגרונו של מתאם המועצה לביטחון לאומי, האדמירל ג'ון קרבי (Kirby), הביאה את היחסים האלה אל המשבר הגלוי ביותר שלהם אולי מאז ומעולם. הם נכנסו עכשיו אל מצב צבירה מבשר רעות, זה המכונה "הערכה מחדש".

White House's John Kirby tells @brikeilarcnn "the timeline is now" for working with Congress to re-evaluate the US-Saudi relationship. "I think [President Biden] is going to be willing to start to have those conversations right away." pic.twitter.com/oOvqSwZj4d