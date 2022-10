נשיא סין שי ג'ינפינג קורא לעם להתכונן לסערה מתקרבת

כאשר שליט יחיד של מעצמת על, בעיצומו של משבר כלכלי גובר, פותח את השנה ה-11 של רודנותו בהזהרה לנתיניו מפני "רוחות עזות וגלים, וים סוער ואפילו מסוכן", מוטב להאזין.

שי ג'ינפינג, המחזיק בשלוש הכהונות רבות הכוח ביותר של סין, השמיע את ההזהרה הזו אתמול (יום א') בנאום של שעתיים, באוזני ועידת המפלגה הקומוניסטית. הוועידה הזו מתכנסת אחת לחמש שנים. למפלגה יש מונופול מלא על השלטון מאז 1949. השבוע היא עומדת להאריך את שלטונו של שי בחמש שנים, לאחר שהסירה את ההגבלות על אורך כהונתם של מנהיגיה. הוא המזכיר הכללי של המפלגה ו"יושב ראש המדינה" (זאת אומרת, נשיא). המפלגה היא מקור כוחו העיקרי.

שי הגיע אל הוועידה הזו במצב רוח מלחמתי. הוא אמר לבאי הוועידה, כי הוא מגן על סין מפני איומים חיצוניים. "זיכרו-נא את הסכנות האורבות לנו בעיצומו של שלום", אמר שי, שהוא המפקד העליון של הכוחות המזוינים מכוח הכהונה של 'יושב ראש הוועדה הצבאית המרכזית'. הוא הוסיף: "השגיחו-נא על שלמותו של ביתנו לפני בוא הגשמים, והתכוננו-נא לקראת המבחנים הגדולים של הרוחות העזות, של הגלים, של הים הסוער".

Xi Jinping defended his reign on Sunday, presenting himself as the leader whose tough policies had saved the nation from the ravages of the pandemic and was now focused on securing China’s rise amid multiplying global threats. https://t.co/6mYw4dlhZ7

הוא כמובן לא דיבר על מזג האוויר. הוא התכוון לאפשרות של מלחמה. ואף כי לא נקב בשמו של האויב שוחר-הרעות, לאיש לא היה ספק שהוא מתכוון לארה"ב. היחסים בין שתי המעצמות הכלכליות הגדולות ביותר בעולם עומדים בסימן הידרדרות בלתי פוסקת בשנים האחרונות. וושינגטון מגייסת תמיכה מצד בעלות בריתה באסיה, באוקיאנוס השקט ובאירופה כדי "לבלום את סין". בחודש שעבר היא הטילה הגבלות על יצוא שבבים ומוליכים-למחצה לסין, עניין בעל חשיבות אסטרטגית קריטית לחלוטין.

מירוץ חימוש מסיבי מתנהל בין שתי המעצמות בכל תחום אפשרי, כולל ההכנות למלחמה בליסטית בחלל החיצון. סין מצמצמת בהתמדה את יתרונה של ארה"ב במערכות נשק מתוחכמות בים ובאוויר. בארה"ב מובעים ספקות פומביים על אודות יכולתה הצבאית של אמריקה להתמודד בהצלחה עם האיום הסיני.

האיום הזה אינו תיאורטי. אפשר שהוא קרוב מאוד להתממש, במימי ים סין הדרומי, שבו עוברים נתיבי השיט ההומים ביותר של כדור הארץ. מומחים צבאיים במערב משוכנעים, שסין מתכוננת להתקפה על טייוואן, האי שהיא תובעת עליו בעלות.

ארה"ב אמנם אינה מכירה פורמלית בממשלת טייוואן, ומקבלת את עמדת סין שהאי הוא חלק של סין, אבל היא גמרה אומר להגן על זכותה של טייוואן להחליט בעצמה איך היא רוצה להישלט. בטייוואן, בניגוד לסין, יש ממשלה דמוקרטית לכל דבר.

שי הכריז אתמול, שסין אמנם מעדיפה "איחוד בדרכי שלום" של האי עם היבשת, אבל היא אינה מוכנה להוציא שימוש בכוח מכלל אפשרות. האנלוגיה עם רוסיה ואוקראינה ברורה. הציפייה הרשמית בטייוואן היא שסין תהיה מוכנה לפלוש בתוך שנתיים או שלוש.

Xi’s remark at #20thCPCNationalCongress on #Taiwan is viewed as a solemn pledge in the new era concerning how to resolve the Taiwan question that conveys a special significance and serves as a fresh warning to external forces and the few separatists. https://t.co/Q9v8fIJD6i