כבר התרגלנו לשמוע בשנה החולפת על פריצות בתחום הקריפטו. אבל בשבוע שעבר התרחשה דרמה מסוג חדש המעוררת שאלות חוקיות ומוסריות בתחום. אברהם (אבי) אייזנברג, צעיר יהודי אמריקאי, עלה לכותרות בעקבות טענות של "גניבה מתוחכמת" מבורסת קריפטו בהיקף של למעלה ממאה מליון דולר. מה שחריג הפעם הוא שהאדם שהשתלט על הכספים, משתמש בכוח הכלכלי שצבר כדי לאשר הצבעה המביאה לזיכוי מלא ממעשיו. ואף זוכה לתמיכה על כך ברשתות החברתיות.

Mango Markets הוא פרויקט קריפטו על רשת הבלוקצ'יין סולנה (Sol), ממנו נגזלו לפני כשבוע כ-116 מליון דולר על ידי קבוצת סוחרים מיומנת. אחד הנאשמים במעילה, אברהם אייזנברג, החליט לחשוף את עצמו בטוויטר ואף להגן על מעשיו, מעשה חריג בעולם הקריפטו בו אנשים שומרים על מעטה אנונימיות. רק שהמילים ״גניבה״ ו״גזל״ טיפה מטעות במקרה הזה. המילה הכי מדויקת לתיאור המקרה היא ״תקיפה״ של הבורסה. למרות שיש שיקראו לקבוצת הסוחרים גנבים, אייזנברג טוען בפוסט בטוויטר שהוא בכלל שחקן לגיטימי הפועל במסגרת האפשר הטכנולוגי (״אסטרטגיית מסחר רווחית במיוחד״, כדי שתיאר זאת), מה שלדעתו הופך הכל לחוקי. הוא אפילו זוכה לתמיכה ברשת. על מה שאין מחלוקת זה שהרבה מאוד כסף, של הרבה מאוד אנשים - יצא מידיהם.

