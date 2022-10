"נביא הזעם" של הכלכלה חוזר לזירה ורואה שחורות. האם הוא צודק?

הפרופסור לכלכלה נוריאל רוביני ידוע בתחזיותיו הדיסטופיות לגבי הכלכלה העולמית. לא עם כולן הוא קלע לאורך השנים, אבל עם אלה שהשמיע לפני המשבר הכלכלי העולמי של 2008, הוא קלע במדויק. החל מאמצע העשור הראשון של שנות ה-2000, הזהיר רוביני מפני בועת דיור שהתנפחה בארה"ב ומפצצת זמן מתקתקת של משכנתאות סאבפריים. ואכן, ב-15 בספטמבר 2008, קרס בנק ההשקעות האמריקאי ליהמן ברדרס, מה שהתניע את משבר הסאבפריים ולאחריו את המשבר הכלכלי העולמי שנמשך לאורך כמה שנים.

כעת רוביני שוב חוזר לזירה עם תחזיות מבהילות. בראיון שנתן לבלומברג לפני כמה ימים, הוא אמר שהכלכלה העולמית תיקלע למיתון כה עמוק וקשה, עד שהבנקים המרכזיים ייאלצו להרים ידיים במלחמתם מול האינפלציה. לדבריו, הם "ישתפנו". "הנשק" של הבנקים המרכזיים במלחמה הזו הוא העלאת ריבית, אבל המחיר הוא מיתון, ולדעתו הוא עלול להיות חמור מדי. אי לכך, הם יצטרכו להפסיק עם העלאות הריבית, ואז מדינות רבות עלולות להיקלע לסחרור של סטגפלציה: שילוב של אינפלציה ומיתון. הסחרור הזה, לדבריו, עלול להימשך שנים.

"היום יש לנו את הגרוע ממה שראינו בשנות ה-70 - סטגפלציה וקשיים בשרשראות האספקה - יחד עם משבר חובות שעוד לא ראינו כמותו", אמר. "זוהי 'מלכודת של חובות'. זה לא הולך להיות מיתון שמורכב משני רבעונים של צמיחה שלילית, אלא מיתון חמור".

האם רוביני מדייק גם הפעם? צריך להביא בחשבון שהוא אמר את הדברים כחלק ממסע קידום של ספר חדש: MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, And How to Survive Them ("מגה-איומים: עשרה טרנדים שמסכנים את העתיד שלנו, ואיך להינצל מהם"). בספר, הוא גם מציע אפשרות לעתיד פחות דיסטופי.

"אנחנו לא חושבים שהעולם הולך לקטסטרופה"

מלבד זאת, יש כלכלנים שלא מסכימים עם הניתוח הנוכחי של רוביני. אחד מהם הוא היועץ הכלכלי הראשי לבנק הפועלים, פרופ' ליאו ליידרמן, ומהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב. בפאנל מומחים שבו השתתף השבוע כחלק מוועידת ישראל לעסקים של "גלובס", אמר ליידרמן: "אנחנו לא פסימיים ברמה של נוריאל רוביני. אנחנו לא חושבים שהעולם הולך לקטסטרופה, אלא אם כן תהיה מלחמת עולם שלישית. הסיכון המרכזי ל-2023 הוא פחות מיתון ויותר דשדוש. עולם אפור יותר מזה שהכרנו קודם, עם פגיעה מאוד רצינית בגלובליזציה".

עוד הוסיף ליידרמן: "לדעתנו, במחצית הראשונה של 2023 נראה ירידה באינפלציה בארה"ב ובישראל. יש הרבה מאוד ריסון בדרך. המסקנה - מרבית העלאות הריבית של הבנק המרכזי בארה"ב מאחורינו. השווקים יתייצבו סביב מצב חדש, 'הנורמלי החדש'. יש גם ירידה דרמטית במחירי הגז הטבעי. כנ"ל בארה"ב, מחיר הנפט, זה מוסיף לריסון האינפלציה".

מנכ"לית משותפת בבית ההשקעות אופנהיימר, אביבית מנה-קליל, שגם השתתפה בפאנל, הוסיפה: "זה לא שהרע מכל מאחורינו, אבל עכשיו, להבדיל מלפני שנה, אנחנו מכירים את רוב הסיכונים. יודעים שהריבית בעלייה, מכירים בתופעת האינפלציה, רואים שיש סיכון למיתון בהרבה מקומות, כנראה שלא יהיה מנוס מזה, וגם עדים למלחמה באוקראינה". בכל זאת, לדבריה, "זה הזמן לבחור ולבנות תיק עם כל האומץ. חברות בריאות שמייצרות מזומן עם קופת מזומנים דשנה ועם אסטרטגיה ומוצרים טובים נהיו הרבה יותר זולות. כאן אולי המקום להסתכל למניות בעיניים ולעשות סלקציה הגיונות ולבחור בחברות שהן בכיוון נכון ומגיבות נכון למה שקורה בשוק".

עוד השתתפו בפאנל: חגי שרייבר, מנכ"ל הפניקס השקעות; ענת לוין, מנכ"לית בלקרוק ישראל; ואלחנן רוזנהיים, מנכ"ל פרופימקס - חברה להשקעות נדל"ן. מה דעתם על עתיד הכלכלה ובמה כדאי להשקיע בימים אלה של שווקים סוערים? האזינו לפרק השבוע של "הצוללת של גלובס".

