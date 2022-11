חברת אסתי לאודר תרכוש את המותג טום פורד בעסקה המוערכת בכ־2.8 מיליארד דולר, שבונה על זיכיון ארוך־שנים. העסקה מהווה את הרכישה הגדולה ביותר אי־פעם בידי ענקית הקוסמטיקה - כך אמרו אתמול (ג') מנהלים בכירים.

אסתי לאודר גברה על מציעים אחרים במכירה פומבית על מותג האופנה היוקרתי, ביניהם שמות גדולים באופנת יוקרה כמו קרינג . חברת הקוסמטיקה הצרפתית הזו הייתה צפויה לזכות בהתמחרות על טום פורד מוקדם יותר החודש, כך דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל".

● ענקית הקוסמטיקה רבלון הגישה בקשת הגנה מפני פשיטת רגל

● שאנל מעמידה למבחן את מעריציה ומקפיצה את מחירי התיקים ב־3,000 דולר

אסתי לאודר אמורה לשלם כ־2.3 מיליארד דולר, בנפרד מתשלום בגובה 250 מיליון דולר שתצטרך לשלם יצרנית המשקפיים האיטלקית מרקולין, שלה יש עסקת זיכיון נפרדת עם טום פורד. החברה מתכננת לממן את הרכישה בשילוב של מזומנים, חוב ו־300 מיליון דולר בתשלומים דחויים למוכרים, שיתחילו להגיע למועד הפירעון ביולי 2025.

הרכישה צפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2023, אך עדיין צריכה לקבל אישורים רגולטוריים.

ה"ג'ורנל" דיווח שלשום (ב') כי הסכם בין שני הצדדים צפוי בקרוב. ה"פייננשל טיימס" דיווח ביום שישי כי אסתי לאודר הייתה צפויה לזכות ברכישת טום פורד, חברה בבעלות מצומצמת.

באוגוסט דיווח ה"ג'ורנל" כי אסתי לאודר, המוכרת גם מותגים כמו קליניק ומאק, נמצאת בשיחות עם טום פורד על עסקה ששוויה עשוי להגיע ל־3 מיליארד דולר. התנודתיות בשוק וחששות מהיחלשות הכלכלה כנראה פגעו במידה מסוימת בתג המחיר הזה.

מותג אולטרה־יוקרה

חברת טום פורד מוכרת בעיקר בגלל בגדי הגברים, אם כי היא מוכרת גם בגדי נשים ואקססוריז וכן יש בה מחלקה צומחת במהירות של קוסמטיקה ברמה גבוהה ובשמים. עסקי היופי של טום פורד נחשבים למה שמכונה מותג אולטרה־יוקרה.

בשנה הפיסקלית שהסתיימה ב־30 ביוני, הייתה לעסקי היופי של טום פורד צמיחה נטו במכירות בגובה כ־25%, והענף הזה בחברה צפוי להגיע לרווחים של מיליארד דולר בשנה בשנים הקרובות.

באסתי לאודר מעוניינים במחלקה הזו במיוחד, מכיוון שהיה להם הסכם זיכיון איתה מאז 2006. לחברה יש פחות ניסיון עם בגדים, אבל הרכישה תסייע לאסתי לאודר להיכנס לתחומים חדשים ולהתחרות יותר מקרוב עם בתי אופנה כמו LVMH.

באסתי לאודר גם אמרו אתמול כי חתמו על הסכמי זיכיון חדשים עם מחלקות האופנה והמשקפיים בטום פורד, ובכך אימתו את הדיווח המוקדם יותר ב"ג'ורנל".

החברה תאריך את הסכם הזיכיון עם יצרנית המשקפיים האיטלקית מרקולין וכמו כן נתנה זיכיון לטווח ארוך על כל בגדי הגברים והנשים וכן בגדים תחתונים ואקססוריז של טום פורד לבית האופנה העילית האיטלקי ארמנג'ילדו זניה, שותף קיים של חברת טום פורד.

ירידה במכירות האורגניות

מוקדם יותר החודש הודיעה חברת אסתי לאודר כי המכירות האורגניות שלה ירדו ב־5% ברבעון האחרון, בגלל סגרי קורונה בסין וירידה בכמות ההזמנות ממוכרים אמריקאים. חברת הקוסמטיקה מניו יורק גם הורידה את תחזית הרווחים שלה לשנה הפיסקלית הקרובה.

במשך השנים הייתה החברה רוכשת פעילה, אך עשתה רכישות קטנות יחסית. אסתי לאודר שילמה כמיליארד דולר לקניית שאריות חברת היופי הקנדית Deciem ב־2021 וסכום דומה לרכישת חברת טיפוח העור הקוריאנית Have & Be Co ב־2019. כמה שנים לפני כן היא שילמה 1.5 מיליארד דולר עבור Too Faced Cosmetics.

קרינג הצרפתית, שהמותגים שלה כוללים את גוצ'י, סן לורן ובלנסיאגה, הציגה בחודש שעבר עלייה גבוהה מהצפוי במכירות, בין היתר הודות לתיירים אמריקאים שמוציאים כסף בחופשיות בפריז ובבירות אירופיות אחרות.

טום פורד, תושב טקסס, ייסד את המותג על שמו לאחר שהיה מנהל הקריאייטיב בגוצ'י במשך תקופה ארוכה. פורד בצעירותו מתואר בסרט מ־2021 "בית גוצ'י" שמספר את תולדות משפחת גוצ'י והמותג.

פורד צפוי להמשיך לכהן כנותן הטון הקריאטיבי בחברה הנושאת את שמו עד סוף 2023.