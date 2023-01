ביום שני, מכונית מרצדס בצבע כתום זוהר חנתה מחוץ למרכז הבלוקצ'יין בטיילת של דאבוס, שם נערך כמידי שנה הפורום הכלכלי העולמי. מטבע שסימל את הביטקוין הוצב במקום הלוגו של מרצדס. על הצמיגים ולוחית הרישוי הודפסו המילים "בקריפטו נשים מבטחנו", על לוחית הרישוי היה דגל אוקראינה והשם "KUNA", החברה שעומדת מאחורי בורסת מטבעות קריפטוגרפיים באותו השם.

בדרך כלל, מחזה כזה אינו דבר חריג ברחוב הראשי של דאבוס בימי הפורום, במהלכו נפגשים בכירי הכלכלה והפוליטיקה העולמית הרחק מעיני המצלמות. אולם, השנה קיבל המיצג הראוותני משמעות אחרת, עגומה יותר, לאור מצבה של תעשיית המטבעות הדיגיטליים אחרי "חורף הקריפטו" של 2022.

שנת 2022, במהלכה מחקה תעשיית הקריפטו 1.4 טריליון דולר משוויה, התאפיינה בכישלונות רבים, בינהם בעיות נזילות ופשיטות רגל - בראשן קריסתה של בורסת הקריפטו FTX. במאי האחרון, אז התקיים הפורום הכלכלי העולמי הקודם, הביטקוין נע סביב 30 אלף דולר, לאחר שכבר ירד ביותר מ-50% משיא כל הזמנים שלו בנובמבר 2021. לאחר מכן צנח בערכו לקצת יותר מ-15 אלף דולר. היום הוא כבר עובר את רף ה-20 אלף דולר, לאחר שהציג ביצועים מעודדים מאז תחילת 2023, אבל אלה אינם מתקרבים, כאמור, לימי השיא של המטבע.

