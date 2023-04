הצגת הקיטוב בארה״ב מצריכה קטלוג של דוגמאות, כמעט מכל קטגוריה אפשרית: פוליטיקה, משפט, תרבות, חינוך, פלילים, גזע. הן מתרבות מיום ליום במידה המטילה צל ארוך וקודר על אמריקה. לא פעם נדמה ששתי אמריקות, המתחככות זו בזו ללא חיבה או חשק, מדברות שתי לשונות שונות, שאוצר המלים שלהן דומה רק למראית עין.

הדוגמא הדרמטית של השבוע היא הסיום הלא-צפוי של 'משפט המאה' עוד לפני שהתחיל. האיפיון הזה ניתן לתביעת דיבה נגד אימפריית התקשורת של רופרט מרדוק, פוקס ניוז. התובעת הייתה 'דומיניון', חברה המפעילה מכונות הצבעה. היא תבעה נזיקין של 1.6 מיליארד דולר, הרבה כסף, אפילו בשביל מרדוק. היא האשימה את פוקס ניוז, ערוץ הכבלים הפופולרי ביותר באמריקה, בהפצה מודעת של שקרים על 'דומיניון'.

בנובמבר 2020, מייד לאחר ההצבעה בבחירות לנשיאות, פוקס הצמיחה כנפיים רחבות לתיאוריות הקונספירציה של דונלד טראמפ על זיוף הבחירות לנשיאות. 'דומיניון' עמדה במרכז התיאוריות. טראמפ ומליצי היושר שלו ייחסו לה העברה מסיבית של קולות מטור טראמפ אל טור ביידן. ביידן ניצח בהפרש של שבעה מיליון קולות ויותר.

התיאוריות ההן נלמדו בעשרות בתי משפט, מקומיים וארציים, ונדחו עד אחת. תכתובות פנימיות ב'פוקס' גילו, כי איש מבכיריה ומבכירותיה, לא האמין בתיאוריות, כולל הפופולריים ביותר במגישיה. אף על פי כן הם חזרו עליהם יום אחר יום, לתועלת המידרוג.

'פוקס' לא טרחה להכחיש, מה גם שהשופט הקדים לקבוע, עוד לפני המשפט, כי כל הטענות נגד 'דומיניון' היו כוזבות. המשפט עמד להתנהל על מישור אחר: האם הסעיף על חופש הדיבור בחוקת ארה״ב מגן על 'פוקס' מפני תביעה? היא טענה להגנתה שהיא פעלה על פי שיקולים עיתונאיים עניינים. הואיל ונשיא ארה״ב בכבודו ובעצמו היה מקור הטענות על זיוף, אין זה אלא טבעי שהיא תיתן מקום לטענותיו.

ערב פתיחת המשפט באה ההודעה הדרמטית מן העיר ווילמינגטון, במדינת דלאוור, שבה עמד המשפט להיערך, כי פוקס ודומיניון הגיעו לעמק השווה. 'פוקס' תשלם 787.5 מיליון דולר ל'דומיניון', שהם אמנם רק חצי תאוותה, אבל הם קרובים לשבור את שיאי הפיצויים ששולמו אי פעם לתובעים במשפט דיבה.

Until extremely recently, the largest libel verdict in US history was $222 million in 1997. https://t.co/zfaESUPaA7 The $965 million verdict against Alex Jones last year topped that. https://t.co/4pqT7VCgzB Fox's $787 million is now the runner-up.

ויתר על כן, הן הסכום האמור והן הודעת פרקליטיה של 'פוקס' הצטרפו לכלל הודאה פומבית, שערוץ החדשות המזוהה עם הימין האמריקאי נתן את ידו למה שהשמאל קורא 'השקר הגדול'. פרקליטה של 'דומיניון' תיאר את התוצאה במלים הבאות: ״היום למדנו שלשקרים יש תוצאות״.

כשלעצמה, עסקה בלי משפט היא עניין כמעט שגרתי במשפטי דיבה באמריקה. אבל המשפט הזה עצר את נשימתה של התקשורת. כל תוצאה שלו עמדה להיחשב למכוננת. אין כמעט צורך להגיד שהמדיה הלא-פוקסית העדיפה משפט על פני עסקה. זלג רירם של הערוצים המתחרים לנוכח הסיכוי שרופרט מרדוק בן ה-92 יישב על דוכן העדים וייחקר, ובעקבותיו יתיישבו שם גם טאקר קרלסון ושון האניטי ומי לא, ויוכרחו להודות שהם שיקרו ביודעין, יום אחר יום, במשך שבועות. הערוצים המתחרים, המזוהים עם השמאל, מדדים במידרוג הרחק מאחורי פוקס.

Dear Fox News Fans,

Don't for one second think that this $787.5 million settlement between Dominion and Fox News spells the end of the trouble for your favorite Fictional News Series and hosts like Sean Hannity & Tucker Carlson.

Smartmatic literally still has a $2.7 billion… pic.twitter.com/DngIMvhvam