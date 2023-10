הבעלים של הרשת החברתית X (טוויטר לשעבר) ומנכ"ל וטסלה, אילון מאסק, הצהיר היום שחברת החלל שבבעלותו, SpaceX, תנסה לסייע לארגוני הסיוע הבין־לאומיים בעזה להתחבר לאינטרנט, באמצעות שירות האינטרנט Starlink. המהלך מגיע לאחר שחיל האוויר תקף ברצועת עזה, ובכלל התקיפות האלו נפגעו מערכות תקשורת אינטרנטית וסלולרית בשטח. הדבר, כמובן, נועד כדי לבלום את היכולות של ארגון הטרור חמאס להעביר מסרים למחבלים, ולמנוע פגיעה בכוחות שפועלים בשטח.

"Starlink תתמוך בקישוריות לארגוני סיוע מוכרים בין־לאומיים בעזה", כתב מאסק בטוויטר. נוסף על כך, ציין מאסק כי אף מסוף מתוך עזה לא ניסה לתקשר עם המערכות של החברה, ושוב חזר על המסר כי SpaceX תתמוך בחיבור קישוריות עם ארגוני סיוע מוכרים בין־לאומיים.

No terminals from Gaza have attempted to communicate with our constellation.

מאסק למעשה הגיב לציוץ של חברת הקונגרס מהמפלגה הדמוקרטית, אלכסנדריה אוקסיו־קורטז, בו כתבה כי "ניתוק כל תקשורת לאוכלוסייה של 2.2 מיליון איש אינו מתקבל על הדעת. עיתונאים, אנשי רפואה, סיוע הומניטרי וחפים מפשע נמצאים כולם בסכנה".

צריך לומר שבשבועות האחרונים, משרד התקשורת מנהל מגעים עם סטארלינק של מאסק, כדי לחבר את יישובי העימות בדרום ובצפון בעזרת חיבור לוויני. במשרד התקשורת החליטו שלא להגיב על הדברים.

סביר להניח כי ישראל לא תאפשר חיבור שכזה, מהטעם הברור: ארגון הטרור חמאס לא בוחל באמצעים כדי להשתמש בסיוע הומניטרי הנכנס לעזה במקום שיגיע לתושבים. עד כה, פורסמו תיעודים מצד דובר צה"ל המראים כיצד חמאס משתמש בציוד הומניטרי שנכנס עבור התושבים, וגם כאן ניתן להעריך שיהיה ניסיון מסוג זה. בלימת החיבור של ארגון הטרור חמאס לאינטרנט נעשית באמצעות בלימת הכנסת הציוד לשטח הרצועה, טענה שמאסק אף התייחס אליה בעצמו בטוויטר.

נזכיר כי מאסק שלח אלפי יחידות של סטארלינק לאוקראינה, במסגרת המלחמה מול רוסיה. התקשורת העולמית סיקרה את המהלך בתור חבל הצלה קריטי שמאסק סיפק לאוקראינים וככזה שיש לו תפקיד מכריע בשמירה על התקשורת באוקראינה, לאחר הפגיעה בתשתיות במדינה.

שר התקשורת, שלמה קרעי, הגיב לתגובתו של אילון מאסק בטוויטר וכתב: "ישראל תשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להילחם בזה. חמאס ישתמש בכך לפעילות טרור. אין ספק בכך. אנחנו יודעים את זה, ומאסק יודע את זה. חמאס הוא דאעש. מאסק יכול להתנות זאת בשחרור התינוקות, הבנים, הבנות, הקשישים החטופים שלנו. כולם! עד אז, משרד התקשורת בראשותי ינתק כל קשר עם סטארלינק".

Israel will use all means at its disposal to fight this.

HAMAS will use it for terrorist activities. There is no doubt about it, we know it, and musk knows it. HAMAS is ISIS.

Perhaps Musk would be willing to condition it with the release of our abducted babies, sons, daughters,…