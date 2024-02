חוזר ל-WeWork? אדם נוימן רוצה לרכוש את החברה שייסד

אדם נוימן מנסה לרכוש את WeWork שייסד. כך עולה ממכתב שנשלח לעורכי הדין של חברת חללי העבודה המשותפים והגיע לידי בלומברג. לפי דיווח, נוימן חבר לקבוצת משקיעים, בהם חברת קרנת הגידור Third Point.

לפי המכתב, נוימן מנסה להשיג כבר מדצמבר מידע פיננסי מ-WeWork כדי להגיש הצעת מחיר. ההצעה צפויה להיות עבור החברה כולה או נכסיה, והמכתב לא כולל פרטים לגבי המחיר שנוימן מתכוון להציע.

את הרכישה מתכנן נוימן לבצע דרך חברת הסטארט-אפ החדשה שלו, "פלואו", שמוגדרת כמתחם מגורים חדשני. כמו WeWork, גם פלואו מעוניינת להצטייר כחברה טכנולוגית והיא מציידת את כל אחד מהדיירים באפליקציה המאפשרת להם לשלם שכירות, להזמין שירותי תחזוקה, או להירשם לשיעורים וחוגים.

חובות של מיליארדרי דולרים

בנובמבר האחרון הגישה WeWork בקשה לפשיטת רגל. בטופס הבקשה של החברה להסדר חובותיה צוין כי מספר הנושים שלה מוערך ביותר מ־100 אלף וכי החובות שלה מוערכים ב־10־50 מיליארד דולר - סכום דומה להיקף הנכסים שלה. בין הנושים הגדולים ביותר שלה נמנים חברת ניהול הנכסים US Bank Trust Company, עם חוב של כ־171 מיליון דולר; סוכנות הנדל"ן The Alter Group עם כ־11.9 מיליון דולר; חברה המפעילה מרכז קניות בניו יורק, Westfield Fulton Center - כ-8.2 מיליון דולר; חברת נדל"ן מדטרויט, The Platform - כ־5.1 מיליון דולר ועוד חברות נדל"ן וגופים אחרים. בדוחות הרבעון השני של 2023, רשמה WeWork הפסד של 349 מיליון דולר.

נכון לעכשיו, תוכנית פשיטת הרגל של החברה מציעה להעביר את הבעלות לבעלי החוב הבכירים ביותר בחברה.

עד לפני כמה שנים, WeWork נחשבה לאחת החברות הפרטיות בעלות השווי הגבוה בעולם. היא גייסה מיליארדי דולרים מגופים בראשות סופטבנק והחליטה לצאת להנפקה ב־2019, אך הבינה שבוול סטריט היא תקבל שווי הרבה יותר חסכני מזה שקיבלה בשוק הפרטי. תחילה, דובר על 25 מיליארד דולר, כמעט חצי מהשווי לפיו הוערכה קודם, אך לבסוף נאלצה לוותר גם עליו. שורש הבעיה של החברה היה נעוץ במידה רבה בשיווק שלה. נוימן, מייסד החברה שניהל אותה בשנותיה הראשונות, התעקש למתג אותה בתור חברת הייטק, במקום חברת נדל"ן והנהיג שיטת ניהול ראוותנית ויש שיאמרו גם בזבזנית שהתקשתה לעלות בקנה אחד עם מודל עסקי של חברת נדל"ן. זה הוביל לבסוף לדרישה של המשקיעים להזיז את נוימן מתפקידו, והוא עזב את התפקיד ב-2019.

יש לציין כי חברת WeWork ישראל הינה חברה פרטית ישראלית בבעלות קבוצת אמפא, ולכן אינה מושפעת משפטית או כלכלית ממצבה של החברה האמריקאית.