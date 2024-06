"כל העיניים עליהן": היוזמה לשחרור החטופות בתגובה לקמפיין הפלסטיני

אודות "ישראל מתגייסת" בתוך המציאות הכאוטית נולדו עשרות מיזמים של אזרחים ועסקים פרטיים, הנרתמים למען יושבי הדרום, אנשי כוחות הביטחון והמורל הלאומי בכללותו. גלובס מרכז את היוזמות המרכזיות ופרטי הקשר ונרתם לקשר בין הצדדים להצלחת המיזמים הללו במייל: i-can-help@globes.co.il

המלחמה שהחלה ב־7 באוקטובר מתנהלת גם ברשתות החברתיות - פייסבוק, אינטסגרם, טיק טוק ואפילו לינקדאין - וקשה להתעלם מהתמיכה בפלסטינים, ומהיקפי הפוסטים והתיוגים. התמיכה הזו לא נולדה במלחמה הנוכחית, אלא היא תוצר של עבודה שיטתית של ארגונים פרו־פלסטיניים ופעילים, שתפסה תאוצה בשנתיים האחרונות. אולם, היא מתחזקת ומגיעה לשיאה בימים אלה, ברקע פעילות צה"ל ברפיח, עם הפגנות חסרות תקדים ברחבי העולם וסיקור בינלאומי רחב.

על מנת לתת מענה לכך, התנועה למאבק באנטישמיות (CAM) פרסמה בסוף השבוע האחרון סרטון המציג את תמונות התצפיתניות החטופות לירי אלבג, קרינה ארייב, אגם ברגר, דניאלה גלבוע ונעמה לוי, "לפני ואחרי" החטיפה. התמונות, שתלויות בסרטון על רחפנים, "מרחפות" בין קשתות שער ברנדנבורג בלב ברלין כשהקהל צופה ומצלם אותן. בתוך ימים ספורים, הסרטון צבר למעלה מ־5 מיליון צפיות ועורר שיח ברשתות החברתיות.

"מייצרים שיח וסיקור בינלאומי נרחב"

לפי יוצרי הסרטון, המיזם נועד "לתרום למאמצי ההסברה הישראלית בזירה הבינלאומית בצורה חדשנית ופורצת דרך שמעוררת את סקרנות הצופה, גוררת שאלות ומייצרת 'באזז' משמעותי, ומשאירה בראש החדשות את סוגיית החטופים ואת הדרישה לשחרורם".

על הפרויקט חתום הפרסומאי יהב דרייזין, שעשה שימוש בצילום וידיאו בטכנולוגיית תלת־ממד על מנת לייצר אפקט מוחשי של רחפנים במרחב. "הצלחנו לפצח דרך חדשנית ובולטת על מנת להעביר מסרים הסברתיים קשים בזירה הבינאלומית", אומר דרייזין.

"סדרת הסרטונים שיצרנו ביחד עם התנועה למאבק באנטישמיות זוכים לחשיפה אדירה ומייצרים שיח וסיקור בינלאומי נרחב. אנחנו עושים שימוש בכלים קריאטיביים וטכנולוגיים מעולם השיווק ורותמים אותם להסברה ויצירת שיחה".

תגובה לקמפיין הפלסטיני הוויראלי

הסרטון נועד להפנות את תשומת הלב העולמית למצוקתן של התצפיתניות החטופות המוחזקות עדיין בשבי חמאס, וכולל את הכיתוב "כל העיניים עליהן" (All eyes on Them) עם ההאשטאגים bringthemhomenow# ו־turnthehorrorintohope#.

בכך, בין היתר, המיזם מהווה תגובה לקמפיין הפלסטיני שרץ ברשתות החברתיות בשבוע שעבר - "כל העיניים על רפיח" ( All eye on Rafah) - ששותף על ידי משפיעני רשת רבים מהעולם, בהם זמרים, שחקנים ומפורסמים אחרים.

מתגייסים לעזרה

ארגון "אור שלום"

בצל המלחמה המתמשכת, ארגון "אור שלום", שפועל בשגרה למען ילדים ונוער בסיכון, יערוך את אירוע התמיכה השנתי, ב־16 ביוני, בסימן של אמנות ויצירת תקווה. הארגון פנה לאומנים מכל קשת החברה הישראלית, בדגש על אוכלוסיית המפונים, וביקש מהם לבטא ביצירה נקודת מבט על מתן אור ותקווה לילדים, נוער וצעירים. 15 אמנים ואמניות ייקחו חלק בתערוכה הסופית.

העבודות הנבחרות יוצגו באירוע השנתי של הארגון שייערך במוזיאון תל אביב לאמנות, בהנחיית אשת התקשורת אלמז מנגיסטו, שהיא עצמה בוגרת הארגון. בערב ישתתף גם מיכה ביטון, יוצר ומוזיקאי שנולד בשדרות ופונה מביתו בקיבוץ נתיב העשרה. לאירוע מוזמנים שותפים לדרך ותומכים בפעילות הארגון, אנשי תקשורת והקהל הרחב, שמוזמן לרכוש כרטיסים לאירוע וכן את יצירות האמנות. ההכנסות יועברו ישירות לתמיכה בילדי ובוגרי הארגון וכן באמנים המציגים.

בימים אלו "אור שלום" מתמודד עם אתגר מורכב של גיוס משפחות אומנה עבור כ־70 ילדים. מהארגון נמסר כי ניסיון העבר מלמד שמשברים לאומיים פוגעים יותר במשפחות מוחלשות בחברה וכתוצאה ישירה מכך מעלים את שיעור הילדים בסיכון בישראל. לכן, הם צופים שבשנה הקרובה המצוקה תגבר כאשר אחוז ניכר מהילדים והנערים יהפכו לילדים בסיכון וחלקם אף ייאלצו לצאת מביתם למסגרות חוץ ביתיות.

מנכ"לית "אור שלום", טלי חלף, מסרה כי "האירוע השנתי שלנו השנה הוא לא רק מפגן של תמיכה בארגון וחגיגה של אמנות, אלא גם אמירה עוצמתית של תקווה ויצירת אור מחדש על רקע התקופה הקשה שהחברה הישראלית עוברת מאז פרוץ המלחמה".

אנדרטה בתנועה

מופע מחול, מוזיקה חיה ו־ווידאו ארט, תחת השם "אנדרטה בתנועה", נוצר בידי רוני ברנדשטטר, יוצרת ומטפלת, בשיתוף המפיקה מיכאל מיליס. הפרויקט נולד משיעורי תנועה שהעבירה ברנדשטטר לקהילה בתקופת האזעקות התכופות באזור המרכז, על מנת לאפשר למשתתפים "להפשיר" את הגוף מהקיפאון שהטראומה הפעילה.

כעת, וביחד עם כ־100 אנשי תנועה ומתנדבים רבים שלקחו חלק, צולם הפרויקט שהתקיים ב"חווה של צביקה" הממוקמת בדרום הארץ, וכך בעצם נוצר הווידאו־ארט.

בהמשך החודש, ב־27 ביוני, יום חמישי, יוצג הפרויקט, זאת בהשתתפות קהל ומוסיקה חיה, באולם במוזיאון תל אביב, זאת כאשר חלק מההכנסות יתרמו לנפגעי הנובה. משך המופע הינו שעה וחצי ומחיר כרטיס הינו 100 שקל.

לייטריקס

עובדי ועובדות לייטריקס, בשיתוף מטה משפחות החטופים, התנדבו וחילקו כובעים ממותגים לצועדים במצעד הגאווה בירושלים, שהתקיים השנה גם הוא בשיתוף מטה משפחות החטופים והבית הפתוח.

עובדי לייטריקס במצעד הגאווה והסובלנות בירושלים / צילום: ריקי רחמן

זו השנה הרביעית שלייטריקס הינה נותנת החסות הבלעדית של המצעד בירושלים. יפית דנן וולף, מנהלת מיתוג מעסיק בלייטריקס, מסרה כי "אנחנו גאים בכל העובדות והעובדים שלנו שהשתתפו וצעדו למען חירות, ביטחון ושוויון. השנה, ברוח התקופה, היה לנו חשוב במיוחד לקחת חלק במצעד ולהצטרף לקריאה להשבת כל החטופים הביתה".