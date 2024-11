מלך המסיבות של ניו יורק רואה את האימפריה שלו קורסת

"אני לא רוצה לעשות כסף. אני רוצה לעשות היסטוריה", אומר שון (פי דידי) קומבס בסרטון המופיע באתר של חברת ההפקות שלו, "באד בוי רקורדס". בחודשים האחרונים קומבס - אחד הקולות הידועים בבידור האמריקאי ומי שבנה אימפריה עסקית שנראה היה שלא יודעת שובע - מצא את עצמו בעין סערה משפטית המאיימת להכתים את מורשתו, לאחר סדרה של תביעות אזרחיות. ההאשמות הנערמות כוללות סחיטה, סחר במין ושידול לזנות, כך שייתכן מאוד שבקרוב קומבס יהפוך למוקצה סופית בהוליווד.

הכותרות סביב הפרשה פטאליות ומדברות על הוליווד ש"לעולם לא תראה אותו דבר". אנשי יחסי ציבור מציעים כי התקרית עלולה לעורר אפקט דומינו, ותאוריות קונספירציה מפוארות הולכות ותופחות, גוררות עוד ועוד סלבריטאים לתוך הקלחת, שמות שמגיעים עד משפחת המלוכה הבריטית. סיפורו של מי שהכתיר את עצמו "הילד הרע לנצח" עשוי ליצור נקודת מפנה בשיח על כוח, פריבילגיות וניצול בתעשיות הבידור. עד לאחרונה, הרבה מאוד כוח היה בידיים של קומבס.

אישום חמור ששימש נגד מנהיגי פשע מאורגן

בחודשים האחרונים קשה היה להתחמק מסאגת דידי. מדי יום צץ סביבה סיפור מזעזע ומעוות חדש, שכולל איזה מוצר משונה או שם מפתיע, ועוד תביעה מתווספת לערימה. מה הוא לא הביא לכותרות - שמן תינוקות, סם אונס ואחוזה אמריקאית עם מנהרות.

הפרשה החלה לקבל תאוצה עם תביעתה של הזמרת קאסי (קאסי ונטורה), שהייתה בת זוגו של פי דידי במשך עשור. בתביעתה, שהוגשה ב-2023, טענה כי הייתה קורבן להתעללות פיזית, מינית ונפשית מצדו, כולל סרסור ושימוש כפוי בסמים לאורך הקשר ביניהם. אף שהמקרה הוסדר במהירות מחוץ לכותלי בית המשפט, הוא פתח צוהר למבול של תביעות חדשות, שהציגו מקרים בהתנהגות שהתרחשה לכאורה בין 1995 ועד 2021.

מאז נובמבר 2023 הצטברו מעל 120 תביעות נוספות, בהן האשמות על תקיפות במסיבות פרטיות שקומבס ארגן בשנות ה-90. אחת הפרשות הבולטות כוללת את דריק לי קרדלו-סמית, שטען כי קומבס סימם אותו ותקף אותו מינית במהלך מסיבה פרטית שנערכה בדטריוט ב-1997. קרדלו-סמית, שריצה מאסר במישיגן, אף זכה לפסיקה של 100 מיליון דולר לטובתו עקב היעדרו של קומבס מהדיון. בסדרת התביעות האחרונה, טען גבר שהיה אז בן 16 כי הראפר הורה לו להתפשט במסיבה בניו יורק ב-1998, ואישה שלדבריה קומבס אנס אותה כי טענה שהוא אחראי לרצח הראפר טופאק שאקור.

לאחר חודשים של האשמות בהתנהגות מינית בלתי הולמת והאשמות אחרות - כתב האישום מאשים אותו בהשתתפות בפשעים רבים כולל הצתה, שוחד, חטיפה ושיבוש מהלכי משפט - קומבס נעצר ב-16 בספטמבר במלון בניו יורק. הוא הואשם למחרת בסעיפים הנ"ל, לפי מסמכים משפטיים. בימים אלה הוא נמצא במעצר פדרלי במרכז המטרופוליטן בברוקלין (MDC), ממתין למשפט המתוכנן למאי 2025 אחרי שתי דחיות של בקשות לשחרור בערבות. דידי יעמוד בפני שני סוגי תיקים: תיק פלילי שהגיש הממשל הפדרלי, ומספר תיקים אזרחיים שהובאו על ידי יחידים, כל אחד מהם בהאשמות שונות.

התובעים הפדרליים טוענים כי קומבס השתמש בעובדיו, משאביו והשפעתו בתעשיית המוזיקה כדי ליצור "מפעל פלילי" שבו הוא "התעלל, איים וכפה על נשים ואחרים סביבו להגשים את תשוקותיו המיניות, תוך שנדרש מהם להגן על המוניטין שלו ולשמור על התנהגותו בסוד". נטען כי קומבס הסיע לעתים קרובות עובדי מין להופיע במפגשים והקליט את המפגשים כדי לכפות שתיקה מצד המשתתפים. על כל זה, התובעים האשימו את קומבס בקשירת קשר לסחיטה: אישום חמור ששימש במקור בעיקר נגד מנהיגי פשע מאורגן ועלול להוביל לעונש כבד. אולם התיקים האזרחיים הם שפתחו את הסכר והובילו בסופו של דבר לכתב האישום.

קומבס מכחיש את כל ההאשמות. אם יורשע, הראפר יעמוד בפני עונש מינימלי של 15 שנות מאסר, ומקסימלי של מאסר עולם. בשבועות האחרונים הוגשו נגדו 7 תביעות, בהן אחת של נערה שטוענת כי נאנסה על ידי קומבס בהיותה בת 13 בלבד.

אם יורשע, הנפילה של קומבס אכן תהיה גרנדיוזית, אך לפי השמועות הרצות בכלי התקשורת, עלולים להיגרר למטה הרבה יותר מרק אדם אחד. הפרשה מקשרת, במישרין ובעקיפין, דמויות נוספות מתעשיית הבידור, ומעצרו של קומבס עורר בדיקה מחודשת של הסלבריטאים הרבים שהוא נהג להסתובב איתם. דמויות כמו ג'סטין ביבר, פריס הילטון ואפילו הנסיך הארי הוזכרו סביב הפרשה - אם כי אין הוכחות למעורבות ישירה שלהם במעשים פסולים כלשהם.

אף אדם, ידוען או לא, לא הועמד לדין לצד קומבס בתיק הפלילי. גם בתיקים האזרחיים שהוגשו עד כה לא מוזכרים מפורסמים אחרים, רק קומבס ומועסקים אצלו. אבל העיסוק בסוגיה נוטה להוליד מידע מוטעה, כמו שיר ויראלי על "מסיבה של דידי" המיוחס לג'סטין ביבר, שמומחים אומרים כעת שנוצר על ידי AI.

סכומי כסף רבים, חברים רבי עוצמה ותרבות ידועה של שתיקה יוצרים שילוב רב עוצמה, שמזמין תיאוריות קונספירציה. בעקבות המעצר, חוקרי אינטרנט חובבים הציפו סרטונים ותמונות ובדקו ראיונות עם דידי וחבריו בחיפוש אחר תשובות. ההיקף העצום של התיקים והכללתם של נאשמים, בתוספת האשמות שקומבס השתמש בעסקי הבידור שלו כדי לפתות קורבנות, עלולים להפוך את המקרה של קומבס לאחד מרגעי ה"מי טו" (Me Too) הגדולים ביותר שתעשיית המוזיקה ראתה.

המלך של ניו יורק רצה לחבור לנסיכים אמיתיים

קומבס, יליד הארלם, הוא הרבה דברים: איש עסקים ממולח, צייד כישרונות מבריק, ואחד מאנשי המוזיקה המצליחים ביותר בהיסטוריה של הראפ. אין ספק שהוא סחף אחריו הרבה אנשים.

"כשדידי קרץ לך ואמר לך לבוא לאזור ה-VIP, ידעת שהולך להיות לך לילה ממש טוב", אמר רוב שוטר, שעבד כיחצ"ן של הראפר בשיא תהילתו, בראיון בלעדי ל-BBC. שוטר סיפר שכאשר הצטרף לראשונה לעולמו של הראפר, קומבס רצה למנף את הקריירה שלו, והפיק מסיבות ככלי לשמור את עצמו במרכז תעשיית הבידור. "הוא הבין שהוא יכול לקבל את מירב תשומת הלב אם יהיה מלך המסיבות של ניו יורק", סיפר בראיון ל-BBC. שוטר אחר אמר שקומבס היה אובססיבי לכוח ולפרסום, והסביר שהכוכב אהב להתרברב ולנקר עיניים באורח חייו.

"המסיבות הלבנות" של קומבס בהמפטונס הפכו לשם דבר בעולם הסלבריטאים. היו אלה אירועים מפוארים שבהם האורחים נדרשו ללבוש לבן, כשקומבס, מפיק הערב והכוכב הראשי, רואה בעצמו ג'יי גטסבי מודרני. אירועי הקיץ השנתיים, שנערכו לאורך שנות ה-2000, משכו המוני כוכבים, בהם מרתה סטיוארט, שרה ג'סיקה פרקר, מתיו ברודריק, ג'יי זי וליאונרדו דיקפריו, שקומבס אמר בראיון ווג בדצמבר 2017 שהוא האדם "מספר אחד" ברשימת המוזמנים.

כדי לחזק את הפרסונה, מלך המסיבות ביקש לבסס קשרים עם מלוכה אמיתית. לקומבס היה עניין רב במשפחת המלוכה הבריטית. שוטר נזכר שהתבקש יותר מ-10 פעמים ליצור קשר עם הנסיך הארי והנסיך וויליאם, להזמין אותם למסיבות ולהציע לשלם עבור הנסיעות, הלינה והאבטחה שלהם. בדירתו המפוארת בניו יורק שמר הראפר תמונות ממוסגרות של הנסיכים. "הוא ראה את עצמו כמלך, אז הימצאות של שני נסיכים בסביבה הייתה רק הגיונית", אמר אחד השוטרים שדיבר על הפרשה. לדבריו, השניים מעולם לא קיבלו הזמנה מקומבס.

כלי נשק, שמן תינוקות וטענה לחיבה לסם אונס

עד ההתרסקות הנוכחית, נראה שבאותה אובססיביות שקומבס שמר על המוניטין שלו, הוא גם פעל להגן על חייו. "תמיד היו רובים סביב דידי", אמר שוטר באותו ראיון, ותיאר גלאי מתכות בדירתו של קומבס כמו אלה שנמצאים בשדות תעופה. היחצ"ן סיפר על נוכחות כלי נשק בכל חללי ביתו של הראפר.

לא רק נשק נמצא בביתו של קומבס בכמות חריגה. מוקף בהאשמות בסחר במין, שידול לזנות וסחיטה, הראפר הסתבך לאחרונה עם אישום נוסף. אחד התובעים טען ששמן התינוקות שנלקח מביתו של קומבס היה מהול בסם אונס המכיל GHB (סם פסיכואקטיבי, המוכר כאחד מסמי האונס הנפוצים). התביעה מ-14 באוקטובר מאשימה את קומבס בשימוש בסם "במטרה לבצע מעשים מזוויעים שלא בהסכמה הכוללים אלימות מינית ומעשי אונס נגד אינספור קורבנות". על פי דיווחים בתקשורת, לא פחות מ-1,000 בקבוקי שמן תינוקות התגלו על ידי הרשויות בעת ביצוע חיפוש משטרתי בבתיו של קומבס במיאמי ובלוס אנג'לס.

מהסיפורים שעולים מהתביעות, נראה שמדובר בהרבה מעבר למקרי אלימות תכופים - יותר כמו מיזם פלילי ענק, מערכת מאורגנת לפרטים של אלימות, ובכלל זאת מינית. לדברי התביעה, קומבס השתמש בסמים, באלימות ובמעמד שלו כדי "לפתות קורבנות" לבצע מעשי מין ממושכים שאף זכו לשם מיוחד: "פריק אוף". המרתונים המיניים האלה, או ה"פריק אוף", שצוינו במסמכים כ-16 פעמים, עומדים בלב התביעה, ותוארו כ"מופעי מין שקומבס ארגן, ביים, עינג את עצמו במהלכם ולעתים קרובות הקליט אותם".

מפגשים אלה היו תכופים ונערכו במלונות יוקרתיים ברחבי הארץ, מתואמים ומנוהלים על ידי צוות שלם. התביעה טענה שקומבס וקורבנותיו היו כל כך מותשים לאחר האירועים האלה - שלפעמים נמשכו ימים שלמים - שהם "נהגו לקבל עירוי נוזלים כדי להתאושש מהמאמץ הפיזי והשימוש בסמים". קומבס, מצדו, התייחס למפגש הכפוי כאל פרויקט אמנותי, מתאים את תאורת הנרות לאווירת הסרטונים שצילם, כך לפי התביעה.

לפי מקורות בכלי תקשורת שונים, מתברר כי קומבס דרש מהמשתתפים במסיבות האלה לחתום על הסכם סודיות (NDA), כך שלא יחלקו פרטים עם העולם החיצון. על פי הדיווחים, המסמכים נועדו להבטיח שהחותמים יחויבו חוקית שלא לחלוק מידע הקשור לקומבס עם אף אחד, לרבות משפחתם, בני זוג, חברים, שותפים עסקיים או עמיתים. כמו כן נדרש מהחתומים שלא לשתף תמונות ו/או לצלם סרטונים ולהקליט, או לגרום לאדם אחר לעשות זאת, ללא הסכמה בכתב מקומבס. המסמך פירט גם שמות ספציפיים של אתרי מדיה חברתית שבהם החתומים לא יכלו לפרסם תמונות ללא חת ימתו. נוסף על כך, המשתתפים לא יכלו להתראיין, לכתוב ספרים או להפיץ מידע או פרטים בכל צורה אחרת על קומבס ללא אישורו בכתב.

אחד הראשונים לשלב עסקי יוקרה והיפ הופ

קומבס היה דמות מצליחה להפליא בתעשיית המוזיקה ובתרבות האמריקאית באופן כללי. הוא היה אחד הראשונים לשלב את עולמות ההיפ הופ, העסקים והיוקרה. קומבס הקים את "באד בוי רקורדס" ב-1993, לייבל שייצג כמה מהשמות הגדולים בהיפ הופ, כולל אמנים כמו אשר וביגי סמולס (נוטוריוס בי. איי. ג'י). ב-1998 הוא יצר את קו הבגדים היוקרתי שון ג'ון, שהפך מאוחר יותר לתופעה ולסחורה מבוקשת. הוא השיק בושם ומותג וודקה, Cîroc, והחזיק ביאכטה של 65 מיליון דולר ובמטוס פרטי שחור. הוא גם הקים חברת מדיה והפך למנחה של כמה תוכניות ריאליטי שבהן גילה כישרונות חדשים והפך אנונימיים לכוכבים. מאחוריו זכיות בשלושה פרסי גראמי והוא נחשב לאחד ממפיקי ההיפ הופ המשפיעים בשלושת העשורים האחרונים.

לפי פורבס, הראפר כמעט הגיע למעמד של מיליארדר בזכות אימפריית העסקים הענפה שלו. עם זאת, כתוצאה מהצטברות ההאשמות נגדו, השווי הנקי שלו צנח דרמטית מ-740 מיליון דולר ב-2019 ל-400 מיליון דולר ביוני האחרון. כיום הונו נאמד ב-600 מיליון דולר.

בשבועות שקדמו לפרסום התביעה של ונטורה בנובמבר האחרון, ביצע קומבס כמה מהלכים תקשורתיים, כולל תרומה של מיליון דולר לאוניברסיטת הרווארד, שבה קומבס למד מנהל עסקים, לפני שנשר. כל כך הרבה התפורר מאז. קומבס התפטר מתפקידו כיו"ר ערוץ הכבלים REVOLT שהוא עזר להקים ב-2013 ומכר את חלקו בו לקונה אנונימי תמורת עשרות מיליונים בודדים, לפי בילבורד. רשת חנויות הכלבו מייסי'ס החליטה להוציא מסניפיה את המותג שון ג'ון בנובמבר אשתקד, אף שהסכם ההפצה בין הצדדים קיים עוד מ-2010.

גם ענקית המשקאות העולמית Diageo, הבעלים של מותגי משקאות כמו ג'וני ווקר וגינס, סיימה לאחרונה את שותפותה בת 15 השנים עם הראפר, ואינה משתמשת בו עוד כפנים של המותגים שלה, כמו טקילה DeLeon ווודקה Cîroc. בסוף ספטמבר הפכה קוסטקו לעוד מותג בשורה של מותגים שהפסיקו את עסקיהם עם הראפר המושפל.

Capital Preparatory Schools, רשת בתי ספר בניו יורק שקומבס תמך בה, הצהירה באתר שלה בסתיו האחרון כי היא מנתקת את הקשר איתו (אם כי ההצהרה הוסרה מאוחר יותר).

לאחרונה ראש עיריית ניו יורק אריק אדמס ביקש מקומבס להחזיר את המפתח לעיר, שקיבל בטקס שנערך בטיימס סקוור בספטמבר 2023, במקביל ליציאת אלבומו "The Love Album: Off The Grid". הרווארד החזירו את תרומת מיליון הדולרים.

חיי הפאר של קומבס והקשר לפרשה

במשך שנים רבות, כמעט כל ראפר שרצה להצליח שאף להיכנס בשערי האחוזה של קומבס, המקושטים בלפידים שבוערים יומם ולילה. הראפר גר במה שנודע כרחוב היקר ביותר בבוורלי הילס, ואחוזתו, שנרכשה כ--40 מיליון דולר ב-2014, הפכה לאחד הסמלים המובהקים של הצלחתו. האחוזה כוללת 11 חדרי שינה, בריכות פרטיות ובית קולנוע, והמסיבות הרבות שנערכו בה מוזכרות כזירת ההתרחשות של רבות מהעבירות המתוארות בתביעות. כיאה לסלבריטאי, היא מוקפת גדרות גבוהות שמרחיקות עיניים סקרניות.

כמה פוסטים ברשתות החברתיות דיברו לאחרונה על קיומה של מנהרה המחברת את אחוזת קומבס לאחת אחרת, מפורסמת בזכות עצמה - אחוזת פלייבוי של יו הפנר, שניצבת כמה בלוקים במורד הרחוב. בדיקת עובדות של רויטרס אישרה שהטענות מפוברקות והן רק עוד מידע קונספירטיבי שנקשר בשערוריה.

רשימת הנכסים של קומבס לא נעצרת בזה, והוא מחזיק בדירות יוקרה בניו יורק ובאחוזה במיאמי. בתים אלה, שבלטו עד לאחרונה כחלק מהמיתוס הציבורי המנצנץ שלו, עשויים להפוך לחלק מחקירות עומק עתידיות במידה ויוכח כי שימשו זירות לאירועים בעייתיים. בניסיון נואש לאסוף מזומנים, קומבס העמיד לאחרונה את ביתו בבוורלי הילס למכירה ב-61.5 מיליון דולר - אותו בית שעליו פשטה המחלקה לביטחון פנים במרץ האחרון.

ביתו הנוכחי של קומבס, שאחד משיריו המצליחים ביותר טוען כי Can't Nobody Hold Me Down, הוא בית המעצר בברוקלין, המשמש לחקירות סחטנות מורכבות. במסגרתו טופלו תביעות הכוללות האשמות של סחר במין וכן תיקיהם של הזמר ר. קלי ואיש העסקים ג'פרי אפשטיין, שטלטלו אף הם קשות את הוליווד.